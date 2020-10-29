「罾」這個詞現在沒幾個人認識，口語也幾乎用不上。其含意是指竹竿或木桿作架的方形魚網。我老家福州方言「gia」罾是指一種用網捕魚的方法。

「gia」這個方言單詞在普通話裡沒這音，相近的動詞是「撬」。「gia」或「撬」都含有物體以一支點為托，一頭下壓，另一頭往上升起這個動態的過程。為行文方便，姑且改「gia」罾為撬罾。舊時的福州河網縱橫，運河四通八達，都連通著閩江，江河多有魚蝦。「撬罾」就是一種用網在河道中捕野生魚類的方法。

我所在的村子就在福州南門城外的運河邊。運河寬約七八米，僅容福州內河常見的一種兩頭尖的「橄欖船」對頭相航。河沿岸堤上三五步就立著株荔枝樹，樹形多似巨傘，村邊河堤的樹下就搭了個涼棚，涼棚旁有副「撬罾」。

撬罾的構造與工作原理都與槓桿相似，於地面上並排立兩棵木柱，並行於河堤，之間架一可以轉動的橫木槓，再以木槓為托（支點）成九十度架上，並固定一條長木桿，使之可一起轉動，木桿朝向河心。

其構造就是一槓桿。一頭短，為求平衡，上綁長條石塊，為後桿；另一頭長，是前桿，桿頭正達河道中間。桿頭上固定並交叉兩條竹竿成「X」形，每條竹竿都兩頭下彎成弧形，一張圓形的魚網四等分掛於竹竿頭，成口狀敞開，魚網四邊因下垂也成朝上的弧形，漁網懸垂成一兜狀，似口朝上的大鍋。

漁網每邊長都有四、五米，成正方形。沒用時，綁石的短後槓用繩綁住，讓吊著漁網的那一頭高翹著，此時的河邊堤上，幾株傘狀荔枝樹，樹下一涼棚，棚邊坐一老翁，身邊河面木桿沖天，罾網高吊，狀似圓兜，網眼分明。網兜，網邊，竹竿弧線美妙相對且富有彈力，活脫脫一幅「漁翁撬罾圖」。這畫面在舊時的福州運河邊多見。

罾魚時，把繩解開，前桿長重，會自然緩緩下落，網底中綁有石塊，會墜著罾網落入水中。運河水深約一人高，網底會平鋪於河底，幾乎占了河道的一段，竹竿四頭也扎入水中，讓河水從上流過一會兒，壓下後桿，前桿悠悠升起，罾網四邊露出河面；俄頃，網身也慢慢升出，網中的魚急於衝出，在網邊翻滾著銀白色的魚身。

一會兒，罾底也離開了河面，罾住的魚剛好集中在罾兜底中間跳動著，伸出一木桿，未端是一園狀網兜，把魚兜上，倒入身邊準備好的、裝了半桶河水的木桶裡養著，再把前桿罾網放入河水，周而復始。這就是「撬罾」。

夏天的時候，我們幾個小孩最喜到河邊撬罾處，撬罾的「依伯」（福州人對年長男人的尊稱）也喜我們解其寂寞。

夏日的午後，烈日炎炎，荔枝樹下卻陰涼不少，運河邊多魚塘，風吹過水面，涼爽而清新，兩、三個小孩吊住後桿，努力把前桿升起，再看依伯伸出網桿從罾底兜起魚倒入桶中。