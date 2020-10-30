家鄉大白菜上市了，看著好友傳來的視頻，我又想起昔日我家的酸菜缸。酸菜缸，顧名思義即是醃製酸菜的容器。上世紀六○年代末，我家酸菜缸容積較小，醃製的二十餘棵酸菜，勉強夠七口之家食用。

我和大弟、二弟相繼長成「半大小子」時，文化大革命衝擊，大陸呈現社會混亂、經濟衰敗之態，物資匱乏，我家成了缺糧少穿的困難戶，小缸醃製的酸菜，吃到春節就缸底朝天了。於是，母親拿出十元人民幣 買來一口大缸，當年醃製的四十餘棵酸菜，全家人可以一直食用到第二年清明節之後。

因何吃那麼多酸菜？東北區域的冬季長達五個多月，期間田野寸草不生，百姓很難看到買到綠葉菜，只能靠醃製的酸菜和入冬前儲存的土豆、蘿蔔，裝點一日三餐飯桌。

這口大酸菜缸為我們家生活立下汗馬功勞，我和弟妹吃著它醃製的酸菜，送走一個個數九寒冬，迎來一個個春暖花開，直至下鄉插隊落戶。不料一九八○年，大缸在我家搬遷時，因我的疏忽大意，在新居前摔壞了。

那年早春，父親單位分給我家一套新住房，新房離舊居六公交車站地，距離較遠，喬遷人家都想方設法借用卡車搬運物品。我父親老實巴交，沒有這個能力，只好借來兩輛三輪帶車子，領著我們五個子女搬家。

父親和我分別把控一輛帶車，大弟、二弟、小妹、小弟當幫手，費心巴力將滿載家具的帶車子推到新家門前後，父親長舒一口氣說：「歇會兒，抽支菸再卸車。」說完向樓門洞走去，我卻莫名生出快點卸車意念，便不聲不響地解車上繩索。不料，剛解開第一道繩索，前車板傾斜了，酸菜缸順勢軲轆到地面污水井沿上，磕為兩段。父親聞訊跑出，大聲斥責：「不是告訴你，等一會再卸車，你著什麼急啊！」母親無奈解嘲：「沒事，沒事，碎碎（歲歲）平安，破財免災！」

當年秋天，母親又拿出十五元錢購買一口與大缸，同樣又醃製滿滿一缸酸菜。這些酸菜，讓全家人假日年節盡情炒菜、熬湯，蒸包子、包餃子，一直吃到來年五一。

我和弟妹們相繼成家，母親每年一如既往醃製滿缸酸菜。不久，母親將醃好的酸菜撈出包好，分別讓我們帶回小家嘗鮮。我們在一次次品嘗中，送走一度度年輪歲月；母親卻逐漸衰老了，先後患心臟病 和腦血栓，我和小侄兒擔起醃製酸菜重任。秋菜一上市，我們就買回大白菜，晾曬幾日裝入大缸裡。白菜開始下沉時，再續添一棵棵新白菜。

二○一六秋季，母親去世了。我返鄉料理完後事，代母親醃製最後一缸酸菜，留給父親及弟妹們食用。隔年夏季，我再次回鄉，發現那口酸菜缸不見了。父親對此回答：「酸菜缸賣給他人了。」我接著詢問：「咱家不醃酸菜了？」父親回答：「不醃了，現在市場上反季蔬菜都是，誰都不愛吃酸菜了，想吃的話就到市場買一棵。更主要的，聽說常吃酸菜容易得癌。」

我聽後，並沒顯現多大喜悅，相反卻湧起一陣感傷，想起母親為全家人醃製酸菜的年年歲歲，想起那口盛滿母親心血慈愛、陪伴家人三十六年的酸菜缸。