解放後我升入杭州高中，當時報紙上都說蘇聯是我們老大哥，中蘇關係不同於一般的國際關係，是馬列主義政黨的同志真誠關係，會友好萬萬年，我們學生也就相信了。

電影院 放映蘇聯電影，「高爾基三部曲」、「米丘林」等我們都很愛看。中蘇友協組織「蘇聯電影之友」，加入了發張卡，看一場電影只要五分錢，同學們紛紛加入。很快，原來的基督教青年會改成展覽館，有大量主題展覽，如蘇聯的集體農莊生活、克里姆林宮介紹、托爾斯泰的雅斯納亞莊園等，我們高中生沒有見過世面，對這些外國風光感到新奇。

不久，蘇聯的紅旗歌舞團、著名舞蹈家烏蘭諾娃接連到訪，戰士們蹲著馬步踢腿的矯健英姿使我們大開眼界。

一九五二年史達林突然去世，我們感到震驚，杭州在寬闊的延齡路上舉行全市追悼大會，大家為偉人的去世深感悲痛，接任的馬林科夫好像也很英明。

一九五三年我調幹上大學，就選定俄語專業。這時中蘇友誼大廈剛落成，我們去參觀；蘇聯的年輕講解員說著流利的漢語，讀出廊柱上的中文標語，我們驚訝地直吐舌頭。這時「紅梅花兒開」等歌曲傳遍中國，我們在大學裡讀俄語、說俄語、唱俄語歌、跳俄國集體舞，中蘇友好又掀起高潮。

但不久老革命貝利亞被處死，馬林科夫靠邊站，赫魯雪夫冒出來；他去美國 ，在聯合國大會脫了皮鞋敲講台，他列舉史達林殺戮對手的事實使我們感到匪夷所思。蘇聯的偉大在我們心目中打了折扣。

我一九五五年大學畢業，分派到陝北米脂中學教俄語。我熱情地教，學生們努力學。一九五七年是十月革命四十周年，國內熱烈慶祝，伏羅希洛夫訪華，報上尊稱他「伏老」，又掀起友好熱潮。

我在北京 「友好報」用俄文發表文章，描述我的學生努力學習俄語的情景，收到蘇聯各地寄來的一百多封來信，紛紛表示友好和支持。我發動學生開展和蘇聯學生的友好通信，提高了俄語學習效果，高考俄語成績全省第一。

當時國內平信郵資八分，寄到蘇聯要兩角二，學生們仍湊錢寄信。學生畢業後多人投考外語學院，陝北考區的學生成分好，畢業後多人成駐東歐外交官。

不久傳言中蘇有了分歧，我一點也不信，我認為有共同信仰的馬列主義政黨怎麼可能有分歧。

六○年代初，論戰公開，一評、二評直至九評，大力批判蘇聯修正主義；我也不敢再和蘇聯朋友通信了，就這樣，文革時仍被造反派戴上「裡通外國」的帽子。

沒有多久，永遠友好的同盟成了冤仇，甚至兵戎相見。隨後，又出現一系列新盟友，有血肉凝成的、有並肩戰鬥的、有互相支持的；特別是歐洲的一盞明燈意外地堅定，一百萬人口的小國，支援的物資吃不完用不完，拖拉機爛在地裡。時局一變，新盟友又和我們橫眉冷對，一個接一個，接二連三，都說自己掌握正義，對方是猶大。

美帝的頭頭卻意外到訪北京，多年不見的老朋友斯諾被請上天安門，出現中美友好的新趨勢，學校裡的俄語課都改成英語，學「Follow Me」成了新時髦，世界的演變真是我們普通人料想不到。

俱往也， 看來國際交流上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，敵人的敵人就是我們的朋友，存在的只是利益。一個時期響亮的口號，到另一個時期便不合時宜。到什麼山唱什麼歌，什麼時候說什麼話，這才是不變的真理。