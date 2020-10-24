上世紀三、四○年代，故鄉閩南一些城市中，有一種很特殊的職業──「叫大哮」。「叫大哮」就是沿街大聲哮叫，幫助㝷找走失或迷路的人。

那時易走失的是小孩和農村裡上了年紀、平時少進城的人。小孩在鬧市中走失或獨自離家迷路了，農村少入城者則因街道縱橫交錯迷失了返回方向，家屬親人焦急，自己尋找未果，又擔心被人拐騙，就雇請「叫大哮」的人，走街串巷幫助㝷找。

從事「叫大哮」的人，一般是中老年人，聲音洪亮，音調特殊，讓人遠遠就聽得見。他們有一套自己的尋人經驗，手裡拿著寫有走失者性別年齡、身高衣著、相貌特徵等信息的牌子，另手敲著鑼，沿街不斷大聲哮叫，許諾若有人看到通報者或直接送回，將重金酬謝云云。

「叫大哮」時間一般在傍晚，晚飯前後在家的人較多，聽到哮叫聲就知道是在找人，人們都會走至門口探問究竟，有時也會有人提供一些線索信息。

我小時候，大人常告誡我，小孩不可私自外出，上街要緊跟大人，否則丟失了或被人拐走，就得請「叫大哮」了，聽得我心裡怕怕的。

我還是懵懂少年時，曾看到「叫大哮」的人尋回一位小姑娘。那小女孩只三、四歲，在家長不注意時獨自離家上街，不知要怎樣回家，哭哭啼啼越走越遠，穿越了二、三個街口，在離我家不遠的一間竹器店前，被老闆接留入內。

小姑娘說不清家庭住處和父母名字，老闆拿糖果和玩具哄著她，到了傍晚聽到「叫大哮」在街上哮叫㝷人，取得聯繫後，家長很快登門確認領回去了。

四○年代末，我參加初中招生 考試時，坐我鄰桌的是一位郊縣來的考生。上午考完語文，下午考數學時他沒有來，不知何故缺考了。

傍晚我在家吃飯時，聽到街上「叫大哮」，㝷找一個寄住城裡親戚家的少年，中午自己上街未歸，年齡相貌衣著都和我那位鄰桌考生相符，才知道他走失了，既驚異也為他擔心。隔天聽說「叫大哮」的在一偏僻的胡同口找到了他，算是幸事。

「叫大哮」是那時代尋人的一種手段，五○年代後就未曾再見到「叫大哮」，隨時代改變，這職業也消失了。現在走路迷失者，除老年失智者外已甚少見，尋人的手段也較多，可通過電話、電視廣播、微信 傳發、報警幫助等。報刊上有時也見到人口販子拐騙販賣作案的報導，刑事犯罪則需要依靠政府公安 機關破案了。