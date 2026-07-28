站在文多維島上外眺，對面是Sinclair島。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文多維島名稱源自斐濟酋長文多維的歷史故事。

文多維島名稱源自斐濟酋長文多維的歷史故事。 重點二： 酋長曾遭美方逮捕並在航行中改變船員觀感。

酋長曾遭美方逮捕並在航行中改變船員觀感。 重點三：泰亞帝亞在島上守護土地，持續講述跨海記憶。

泰亞帝亞. 湯普森（Thyatira Thompson）盤腿舒舒服服地坐下，褐色長褲旁，紫色與黃色的野花在海風中輕輕搖曳。他揚起黝黑的臉龐，望向眾人：「你們有誰知道，這個小島為什麼要命名為『文多維島』（Vendovi Island）？」

我們歷經三英里的森林路程，抵達島的盡頭，海風吹拂著草坡，幾位女士群聚在島的邊緣，正試圖用手機撲捉岩壁下水域中那個巨型灰鯨的身影。

一個臉腮鬍子的年輕人，嘟囔了一句，說在學校圖書館里看到過一點相關信息，卻又不肯說究竟看到了什麼。於是，眾人轉頭注視著坐在草坪上的泰亞帝亞。

他笑了，厚實的嘴唇微微展開，露出潔白的牙齒：「這個島是以斐濟的一位酋長命名的。」

我們誰也沒有想到，一個斐濟的酋長，竟從兩百年前太平洋的另一端走來。在眾人驚訝的神情中，泰亞帝亞緩緩講出一個神奇的故事。

1830年代，斐濟周邊珊瑚礁盛產海參，這些海參被運往馬尼拉和廣州，既是珍貴的食材，也帶來可觀的利潤。 1833年，一艘美國捕鯨與貿易船「查爾斯·達蓋特號」（Charles Daggett）在斐濟海域遭到襲擊，約11名美國船員不幸遇難並慘遭食人族分食。

1840年，被認為是19世紀最成功的美國探險隊（US Exploring Expedition）的指揮官查理斯·威爾克斯（Charles Wilkes），接受了一個與探險無關的特殊任務，遠征至斐濟，逮捕文多維酋長，文多維酋長被指控是十一名美國船員不幸遇難的幕後主謀。

抵達斐濟後，威爾克斯下令焚毀多個村莊。為了結束針對族人的暴力行為，文多維酋長同意隨艦隊前往美國接受審判。

他被戴上手銬和腳鐐。在漫長的航程中，一些水手將他視作「野蠻人」，以棍棒羞辱他，甚至揚言要像烤肉一樣將他吃掉。他還被強行剃去頭髮，以此象徵被改造成所謂的「文明人」。

然而，歷經六個月的航程，船員們對待文多維的態度逐漸轉變，船長威爾克斯本人在自傳中承認：「現在，他一直被銬在鐵鏈上，隨著所有逃脫的疑慮解除，我下令釋放他。他是個模範，身材高大挺拔，氣質自豪......」

朝夕相處之中，船員們發現，酋長遠非傳聞中那般恐怖。他沉穩睿智，反應敏捷，待人友善，很快贏得了船員們的尊敬。這位曾經被鎖鏈束縛的老酋長，漸漸成為船上最受歡迎的人。他並不急於證明什麼，卻在無聲中改變了船員們對他的定義。他體貼、和藹、富有尊嚴，最終成為許多船員的朋友，而且還參與了探險航行。

1841年5月，探險隊對聖胡安群島周邊水域進行測量，並以美國海軍眾多英雄的名字命名各個島嶼，包括赫爾島（Orcas），羅傑島（San Juan），而文多維島（Vendovi）是威爾克斯親自命名的島嶼之一。

遺憾的是，酋長並未出庭作證，他於1842年6月抵達紐約時去世。如今，他的頭骨仍收藏於史密森學會（Smithsonian Institution）博物館。

泰亞帝亞講到這裡，停頓了一下。

我們不知道酋長是如何贏得船員的信任。在他被鎖上鐐銬時，他在想什麼？當船員揚言要吃掉他時，他是什麼樣的表情？當他第一次看見美國海岸時，他有沒有想過自己還能不能回家？

沒有人知道，當那艘船離開斐濟時，文多維是否回頭望過自己的故鄉。家鄉在身後越來越遠，六個月的航程足以跨越半個地球。深夜裡他是否坐在甲板上，仰望過漫天的星鬥，和那個在家鄉也能夠觀望到的明月？

故事結束時，隨行攝影師操控的無人機出現在天空中。螺旋槳發出低沉的嗡鳴聲。我們不約而同地仰起頭，面對鏡頭，卻都陷入沉思。文多維酋長的命運，讓相隔萬里的土地產生了聯繫，這一刻使每個人都有了真切的感受。

文多維島是一個非常偏遠的小島，是華盛頓州聖胡安群島中最原始的私人島嶼之一，陸地面積僅217英畝，它一直是永久保護的自然風景地區。2010年12月，聖胡安保護信託基金會從約翰弗魯克（John Fluke Sr.）家族手中購買了該島。

徒步途中，在一片平坦的草地旁，濃密的樹蔭下，我們可以看到幾塊灰黑相間的墓碑，上面刻著「弗魯克」的名字。弗魯克公司是世界知名電子測試儀器製造商。先生的工具箱裡，至今還保存著一台使用了幾十年的Fluke測試儀。他從未想到，在這樣一個偏遠的小島上，會與這家熟悉企業的創始家族有著如此意外的相遇。

泰亞帝亞·湯普森是這座島的管理者，他與妻子已在小島上共度了八個季節，每年四月到九月在此居住。網上的人口統計顯示兩人，也就是他們夫婦二人。作為守護者，泰亞帝亞對這座島懷著深厚的情感，他一次又一次地向來訪者講述文多維酋長的故事，講述兩百年前一位來自斐濟的人，如何與這片土地結下跨越海洋的緣分。

下午，我們一行二十人登上Island Express機動船返航。掌舵的是一位二十歲出頭的年輕女孩。她把頭髮隨意盤起，深藍色連帽衫上印著「Island Express」的字樣。這個看起來還帶著幾分學生氣的女孩，正是今天的船長。

離岸時，我回頭望去。泰亞帝亞依然站在碼頭入口處，靜靜目送我們遠去。

兩百年前，一個戴著鐐銬的斐濟酋長穿越太平洋來到陌生大陸，他再也沒有回到故鄉。但他的名字留了下來，留在這座小島上，留在地圖的標誌上，留在無數陌生參觀者的心裡。

船航行在海上，兩岸是森林覆蓋的島嶼，海峽幽藍而寧靜。海風吹來，令人心曠神怡。忽然，對講機響起：「前方有鯨魚經過。」船長立刻關閉了引擎，海面一片寂靜。

不久，兩道巨大的身影由遠及近浮出水面，是一對虎鯨母子。母鯨帶著幼鯨，從船前緩緩遊過。鯨魚烏黑的脊背與雪白的腹部在海面上格外醒目，高高豎起的背鰭劃開平靜的海水。小虎鯨緊緊跟隨著母親，一刻也不曾離開。

鯨魚消失在群島之間的海峽深處，海洋仍舊像兩百年前那樣遼闊。有人被它帶離故鄉，有人循著它抵達遠方。而故事，也沿著同一片海水繼續流傳。（寄自華盛頓州）