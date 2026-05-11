老師的生態缸。

這間屋子，對我們這些義工來說再熟悉不過。多少次，我們拖著疲憊的身體走進來，鞋底還帶著泥土。大家圍在長桌旁，一碗熱騰騰的 「Stone Soup」 捧在手裡，湯的香味在屋子裡慢慢散開，人們的筋骨也在一點點舒展開來。

而今天，那張喝粥的長桌不見了。屋子裡只剩下兩排整齊的摺疊椅。牆掛的電視螢幕上，黑底白字：What is Terrarium？

我下意識地拿出手機，在Google字典查了一下。螢幕上跳出來的解釋簡單得近乎敷衍：玻璃生態缸？

我是一頭霧水。

老師站在我們面前，慢慢解釋這個詞的來歷。Terra 在拉丁語中是「土地」，-arium 表示「所在之處」。於是，玻璃生態缸（Terrarium） 就成了「土地所在的小世界」。

這是一種用玻璃封存起來的微型花園。土壤、苔蘚、熱帶植物被安置在玻璃容器中，蓋子一旦關上，濕度與空氣就在裡面迴圈。水分蒸發、凝結，再落回土壤，一個永遠的循環系統，它也可以被視為一個帶著自身生態系統的裝飾品。

老師看著我們，笑著說：「在這個世界，你就是它的上帝，空氣、陽光、水分，這一切都由你來決定。」

我坐在椅子上，下意識把脖子往衣領裡縮。突然被賦予這種權力，讓人有一點點不安，很不情願去決定某個生命的命運。

老師接著講起這種小世界的歷史。十九世紀的倫敦，一位醫生Nathaniel Bagshaw Ward發明了一種玻璃植物箱，後來被稱為沃德箱（Wardian Case）。在那個時代，海上航行漫長而危險，植物往往在鹽霧與乾燥的空氣中死去。沃德箱卻像一個透明的避風港，讓植物在密封環境裡保持濕潤與及生長的平衡性。茶樹、橡膠樹，還有許多來自遙遠熱帶的植物，就是這樣被安全地運到歐洲。

很快地，這些玻璃箱不再只是運輸工具。在維多利亞時代的貴族客廳中，人們把精緻的鑄鐵玻璃櫃擺在最顯眼的位置。陽光射入玻璃箱，熱帶植物在裡面鬱鬱蔥蔥地生長，成為了貴族非常時髦的擺設品。青綠的葉子輕輕貼著玻璃上自由呼吸，人們給它取一個詩意的名字：「瓶中的叢林」。

接著，螢幕上出現了一張照片。一位英國的白髮老人抱著一個圓形玻璃瓶，瓶口用木塞封住。瓶子裡面，是一個滿滿的綠色世界。他叫 David Latimer，1960年，他把一株小小的蜘蛛草種進一個十加侖的密封玻璃瓶裡。瓶中只有肥沃的土壤和一點水。之後，他把瓶子封上。這一封，就是幾十年。六十多年過去了，那株植物依然活著。

在這個密封的世界裡，植物透過光合作用產生氧氣，土壤裡的細菌利用這些氧氣分解落葉，再釋放出二氧化碳。水分在光照下蒸發，凝結在玻璃壁上，又緩慢如雨滴落回土壤。一場看不見的迴圈，在瓶中靜靜發生，生命在一個完全封閉的宇宙裡維持著平衡。

老師說，如今這種生態系統的原理，甚至被應用到太空實驗中。在國際空間站上的科學實驗裝置，也會模擬類似的微型生態環境。在那裡，光照、濕度、空氣迴圈都由電腦精確控制，連「降雨」都可以被程序設定。聽到這裡，我忽然意識到：人類其實一直在學習一件事，如何製造一個可以讓自己活下去的小宇宙。

隨後，老師帶我們走進了一座玻璃屋。屋子像一個大型溫室。機械繩索、捲簾裝置、深色鋁合金窗框，還有可以自由開啟的玻璃窗。陽光從屋頂灑下來，空氣裡瀰漫著潮濕的植物氣味。

老師正在進行一個新的專案：在一個櫥櫃大小的玻璃櫃中，建立一個帶水池的玻璃生態缸。他先鋪上碎石和肥土，再放入幾塊被海水打磨過的白色浮木。小小的植物有的種在土壤裡，有的用細線固定在木頭上。苔蘚被輕輕鋪蓋在表面，用來保持水分。角落裡有小小的電腦風扇，頂上是一圈可遙控的LED燈帶。空氣開始緩慢流動。燈光模擬著太陽，散發著紅藍光采。一個小小的生態世界，就這樣慢慢被建造出來。

接下來輪到我們，這些被眼前所見深深迷住的人們。圍坐在寬大的工作台旁，每個人都要動手做一個屬於自己的玻璃生態缸。

我選了一株網紋草（Fittonia），它的葉子是深紅色的，布滿細細的白色脈絡，像一張精緻的血管地圖。當我把它種進小小的玻璃瓶裡時，它看起來像一個驕傲的小公主，昂著頭。我輕輕把蓋子旋上。沒過多久，瓶壁上開始浮起一層細細的水霧。那一刻，我意識到，這個小小的世界，已經開始運轉了。

老師送我們走出玻璃屋時笑著說：「希望你們的玻璃生態缸都能茁壯成長。」我低頭望著那個玻璃瓶，裡面是一片安寧、無聲。好吧！這一次，我就做一回它的「上帝」。（寄於華盛頓州）

作者的生態缸。