老牌的牛排 館之於紐約，就像茶館之於北京。在紐約工作的朋友說，妳從美國西部來，如果想要更多瞭解一下紐約的老靈魂，得坐下來，好好吃一頓牛排。

▋圍繞著「吃一塊上好牛排」

於是，她帶我去了紐約百老匯 地區一家有百年歷史的牛排館。據她介紹說，這家牛排館差不多從世界第一次大戰時，就開始做牛排，所以它不僅僅是一家餐廳，更是紐約文化與歷史的一部分。

推開這家牛排館的大門，迎面而來的是深色木質內飾所散發出來的厚重氣息，以及空氣中彌漫的牛排、黃油、炭火和紅酒的混合味道。大門迅速隔離了秋冬時節屋外的喧囂和冷空氣，室內昏黃的燈光泛著讓人感到溫暖而踏實的光暈。玻璃熟成櫃裡的牛肉靜靜地陳列著，彷彿在提醒客人，這裡的一切都將圍繞著「吃一塊上好牛排」這件事情。

我們剛剛坐定，一位穿著得體的服務員走了過來。他一頭修剪得整齊有型的短髮，顯得很是精緻而幹練。他帶著職業性的笑容一邊向我們問好一邊打量著我們。他的語速很快，在他的介紹完之後，我們還沒來得及反應，他就很自以為是地說了一句：「Welcome to America.」我愣了一下，在他離開後，我朋友和我對視了一眼，都心照不宣地感覺到了一種隱隱的不適。

朋友微慍說道：「奇怪他怎麼知道，而且這麼肯定我們會是外地來的？我們既沒有帶著行李箱，也沒有穿著遊客裝，是我們英文不夠地道，還是覺得我們眼神好奇？」我說：「無論哪種，都輪不到他來判斷我們的身分啊！這是不是就是紐約人的傲慢？」

朋友笑道：「Welcome to NYC.」我也笑了起來：「不要讓他影響了我們吃牛排的好心情。」

因為是晚餐時間，餐館生意很好，服務員都是往來穿梭很忙碌。一會兒，我們這桌又轉過來一位服務員小哥，一樣穿著得體的西裝小馬甲和掛著禮貌而周到的微笑。

▋考驗廚師對肉質的理解

因為第一個服務員的緣故，我們反倒沒有了內心包袱，開始無所顧忌地問他各種問題，反正我們也不在乎被看成是「新來的沒有吃過牛排的外國人」。

我問：「你們的牛排與別的牛排比較起來有什麼不一樣呢？區別在哪？」

小哥從餐館的歷史背景到製作工藝講起，看得出來他在很努力向我們介紹牛排館的菜品，為什麼風味獨特而享有「天下一絕」的口感，唯恐我沒有聽明白他們牛排的好處似的。

但我們最想吃的他們的鎮店之寶乾式熟成牛排卻賣光了。小哥一再表示歉意，然後給我們推薦他們另外一款招牌牛排Porterhouse。

小哥強調說：「Porterhouse是T骨牛排的一種，但不是所有的T骨牛排都可以叫做Porterhouse。」「怎麼個說法？」我的好奇心被他吊了起來。

「T骨牛排的長度和寬度達到一定的比例和標準以後，才可以稱作Porterhouse。」小哥一邊說還一邊比劃著，好讓我們可以很直觀地知道這塊牛排的大小形狀。「Porterhouse牛排最顯著的特點在於那根清晰分隔的T形骨：一側是柔嫩細膩的菲力，另一側則是紋理分明、風味更濃郁的紐約客。兩塊肉緊緊相鄰，卻屬於截然不同的肉質類型。正因如此，若以完全相同的方式去烹飪，往往難以讓整塊牛排在火候與熟度上達到統一。想要讓兩側都呈現出理想的口感，必須採用更為講究的烤製方式，這不僅考驗火候的掌控，更考驗廚師對不同肉質特性的理解與經驗。」小哥滔滔不絕，講得有理有據。

▋同樣的情感 不同的溫度

「哦，是這樣啊！」

我們在小哥的渲染和推薦之下，欣然點了這道Porterhouse。而隨後這塊牛排的好吃程度，讓我們之前因為乾式熟成牛排缺貨所帶來的遺憾，跟著煙消雲散了。

如今回想起來，也是從那一刻開始，我們才發現這頓晚餐真正留下印象的，並不只是牛排本身。從這兩位服務員小哥身上，都能感受到他們對這家牛排館深植於心底的自豪與認同。只是同樣的情感，卻有著截然不同的溫度：一種讓人不自覺地與之保持距離；另一種卻悄然拉近了人與人之間的間隙，邀請你走進他所熱愛的世界。

這兩位服務生所呈現出的「一體兩面」，就像這家百年老字號牛排館端上的Porterhouse牛排風味一樣，濃烈而複雜。也正是在這樣的體驗中，我們彷彿觸摸到了紐約這座城市的雙重性：尊重與傲慢、平等與偏見、美好與粗糙。好的、壞的，都是它的一部分，或許，這才是真實的紐約吧！（寄自俄勒岡州 ）

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