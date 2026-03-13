墨痕與呼吸之間 訪書法家楊文魁

友人王之敏博士與楊文魁老師，在擁擠雜置的「戰場」中心一方淨案前合影。

有些機緣像墨滴落紙，初時渾圓凝滯，稍頃卻沿著紋理暈出意想不到的脈絡。去年深秋，我返台旅遊，在台南安平樹屋旁的「朱玖瑩故居」，與門口那副對聯「敢以退休 忘國是，且拼餘力作書癡」猝然相遇時，未曾料想它會成為引我通往另一場生命對話的密語。

故居是一棟被時光浸透的日式木造屋舍，半透明的窗牆設計，讓陽光與目光得以自由穿行，彷彿暗示著：藝術本該如此，既需守護內在的完整，亦要與世界保持通透的對話。室內懸著朱老先生各體書法，最懾人的是牆上的多體《心經》，楷書如磐石穩立，行書若溪流宛轉，草書似疾風迴旋。同一段經文，因筆鋒情緒而呈現迥異的靈魂質地。

我駐足於「但有觥籌供笑語，豈知書劍老風塵」前，怔忡良久。那是才情與際遇的嘆息，也是所有在喧囂中堅持守護者的共鳴。

近二十天後，因緣再度將我帶回台南。友人驅車，領我穿過巷弄，去拜訪書法家楊文魁老師。車窗外的南國冬陽，暖得像剛磨開的宿墨。

推門入室，尚未寒暄，目光便被大廳處一幅幅字畫牢牢釘住。右邊第一幅是朱玖瑩先生九十九歲時所書，字跡已褪去劍拔弩張，唯餘雲淡風輕的從容。內容是對大弟子的評價：「文魁寫篆已入斯冰堂奧，兼融以漢篆甎瓦清賢各家之長，能得篆學風神，尤以鐵線篆足以名世，秦唐以後若說能手，此其是也，而其各體書法用功皆深，亦皆有可觀之處。」「斯」指秦相李斯，「冰」是唐代篆書大家李陽冰。將一人之藝，直直推入千年書史的脈絡中論定，這是師者最隆重的加冕，亦是擲地有聲的史筆。

我這才恍然，前些天邂逅的朱老先生，正是眼前楊老師的恩師。一段師徒香火，竟以如此迂迴又迅捷的方式，在我這偶然的訪客面前完成了傳承的顯影。

楊老師的客廳，是一座靜默流動的微型美術館。牆上懸著他自己的篆籀，線條靜穆典雅，如圭如璧；幾幅水墨蘭草，清氣逼人，彷彿能聽見幽谷風聲。更有于右任的灑脫、鄭孝胥的峭拔、譚延闓的端凝等名家真跡，與主人的作品對話。空間中瀰漫著一種從容的豐厚，那是用一輩子時間，與古賢、與筆墨、與自己坦然相處後，才能積澱出的氣場。

然而，真正的震撼在頂樓工作室。

那是創作的「後場」，一切優雅從容在此褪去，露出藝術最赤裸的勤苦本質。滿牆懸掛名家之作及未裝裱的習作，地上、案頭、牆角，一摞摞習作宣紙堆疊成的丘巒。墨跡有新有舊，有滿意之作，更有無數塗抹廢棄的痕跡。它們被主人仔細保存，如同農人珍藏每一季的稻穀，捨不得丟棄任何一頁與筆墨交鋒的戰役紀錄。

空氣中濃郁的墨香，不再是風雅的點綴，而是勞動的汗水與呼吸交融的氣味。在這擁擠雜置的「戰場」中心，有一方淨案，筆架上毛筆林立如侍命的兵卒，這裡是創作發生前的靜默，是風暴的中心眼。

楊老師沏茶待客，茶湯澄黃，點心樸素。話題從具體的筆法、章法，漫談至書道與太極的相通。他說，寫字是運動，要練氣。執筆時需「筆靜、氣直、手鬆」，正如太極的「掤、履、擠、按」，皆是力的流轉與控制。

他講述「鐵線篆」，筆鋒緩緩推進，勻細如絲卻蘊含千鈞韌性，每一根線條都彷彿在深呼吸。我忽然懂了，篆書尤其是鐵線篆的至高境界，非關剛猛，而在極致的「陰柔」，那是一種將全部力量內化為韌性與耐心的控制，是水滴石穿的漫長盟約。

老師故居的「且拼餘力作書癡」，大弟子真是身體力行了。這「餘力」非殘力，而是將生命的主體燃燒於所愛之後，依然甘願掏空一切所剩的執著，並且雲淡風輕。它是超越功利計算的純粹，是將藝術化為呼吸般的生存本能。

告辭時，暮色已染紅巷弄。我回頭望向那棟靜謐的屋舍，彷彿看見兩種時間在其中並存：一種是頂樓工作室裡，那一摞摞習作所標記的、日復一日的「匠人時間」；另一種是客廳牆上，那幅九十九歲師評所錨定的、貫穿秦唐的「歷史時間」。而楊文魁老師立於其間，以每日的呼吸與筆畫，將前者緩緩鑄入後者。

回程車上，安平故居那堵半透明窗牆再度浮現。我憶起工作室裡堆疊如山的紙稿，它們不正是一堵更為巨大的「窗牆」嗎？透過那無數重複的墨痕，世人得以窺見：所有足以進入歷史的「靜穆典雅」，其背面皆是無人見證的、汗濕重衫的「癡」與「拼」。藝術最透明的部分，或許正是它最不容省略的笨拙與堅持。