眉說

李枋
面對生活她素顏以對，清潔水、護膚霜，乾燥時噴灑潤濕水，神清氣爽。可外出，她就會在臉上打粉底，撲一層薄薄的粉，胭脂、唇膏，一雙臥有小蠶的眼睛勾勒細細的黑線，這樣整個人看起來就明亮清麗起來。

她一直守著這種原則，也一如他說：「濃妝淡抹總相宜，妳怎麼打扮都美。」他喜歡取悦她，在一起不談婚嫁，不談保障，只約會相守共度好時光。他們有說不完的話，談不完的心，連續三年相處，無拘無束非常快樂。

有一天，一通電話點醒了她的夢。那天，她身體不適請假看病，感冒、喉嚨痛、體温高，取了藥服用一粒，頭腦昏沉沉的。於是她打電話請他來接，誰知電話中他呼喚了一聲別人的名字，急切地說：「我馬上就到了。」她還沒開口呢，電話就掛了。

其實那是他在和另一個女人說話，但那人絕對不是她。她的心一下子墜落谷底，再打電話過去，她冷漠地問他：「康妮是誰？」他不回答，停頓兩秒，淡淡地反問：「剛才是妳打電話過來的？」

有一篇文章是面相分析，圖中有一女子畫像五官臉龐和她相似，以往她是翻頁的，可是現在她突然關心起來，想知道自己今後的運勢。文字中，女子眼鼻唇下巴勻稱是福相，她在鏡子前比照後略感安慰，只是那一雙眉、毛髮稀疏，在情感容易相信人，錢財上容易吃虧。

她性格的確平順不喜歡與別人衝突，尤其朋友圈，好像每個人都是好人，只要有所求，在她能力範圍內她是不會拒絕的。她撩開流海，窄額頭下一字型眉乖得有些愣頭愣腦，毛髮稀疏，被修整後更顯營養不良。她取出眉筆，眉頭開始一筆筆塗繪著，加寬且加長。

現在她有一雙濃眉大眼，像一盞探照燈，她告訴自己以後識人要清，再也不要輕信人了，尤其是他。（寄自印地安那州）

Covid-2037（五）

