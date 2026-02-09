農曆大年初十，民間稱作「石頭生日」。

這個古老節令如今已鮮為人知。按《黃曆》記載，正月前十日各有歸屬：初一雞，初二犬，初三豬……直至初十屬地。石頭，作為大地的筋骨，其生日自然歸於「地日」。舊時此日，人們不動土、不搬石，婦女們焚香祝禱，有些地方還要攤烙石頭形狀的餅，說是吃了可保一年無病。在這些漸行漸遠的習俗裡，藏著先民對石頭最樸素的敬畏：它沉默如謎，卻承載萬物；它堅硬如鐵，又蘊藏生機。

中國人對石頭的想像總是充滿靈性。《西遊記》裡，仙石迸裂，蹦出個桀驁不馴的石猴；《紅樓夢》中，通靈寶玉瑩然，銜來一段癡情與頓悟。一個鬧騰，一個溫婉，皆自石中生發，成就傳奇。而四十三年前，癸亥年大年初十，我迎來了一塊屬於人間的最樸素的石頭。

那時尚不知「石頭生日」的典故，只記得南國特有的春寒，料峭如刀。產房裡，嬰兒小小一團，拳頭緊握，眉頭微蹙，彷彿對闖入這個世界既警覺又堅定。我將她托在臂彎，像托著一件過於珍貴的瓷器，連呼吸都放輕了，生怕驚擾這初來乍到的小生命。

後來得知這天是「石頭生日」，才覺那巧合自有深意。女兒恰似一塊河灘石，不露鋒芒，卻骨子裡透出韌勁。她不像山崖那般嶙峋刺人，倒更像一枚被溪水經年累月打磨的鵝卵石，通體圓潤，觸手生溫，唯有湊近了細品，才能感受到那沁入骨子裡的緻密堅硬。

七歲學車那段記憶最為鮮活。她摔了不知多少回，膝蓋破了皮，血絲混著沙土，卻硬是不讓淚掉下來。我心疼得要命，勸她明日再練。小姑娘頭一揚，馬尾辮在風裡散亂：「我就不信學不會！」那股擰勁兒上來，誰也勸不住。

我喉頭動了動，把所有的勸阻都咽了回去。那一刻我忽然懂得，有一種愛叫做沉默的守望——我若伸手，便能替她搬開正要攀越的那塊石頭。我卻站在一旁看著，手在口袋裡攥得指節發白。

黃昏時分，她終於穩穩地騎了出去，在社區的水泥路上畫出一個又一個圓滿的圈。夕陽將她的影子在身後拉得悠長，我立於樓下，凝望著那不再需要攙扶的背影，倏然明白：她不需要任何人為她鋪路，她自己，就是一塊能穩穩當當向前走的石頭。

如今她已過不惑之年，在電話那頭的聲音依然篤定。遇事總是那句：「沒事，能解決。」我知道這不是逞強，是歲月磨礪出的從容。去年見她，終於在她大笑時的眼角眉梢，尋見了時光的刻痕，連鬢邊也冒出了幾根白髮。她卻笑說：「石頭嘛，總要長點青苔的。」

我笑了，是啊！青苔不是衰老的印記，而是歲月的溫柔饋贈。我懷中那塊緊握拳頭、對世界蹙眉的「小石頭」，已在四十多年的光陰裡，被生活溫柔地打磨，長出了屬於自己的、生機勃勃的青苔。她不再只是我掌中的珍寶，更成了一處獨立的、豐饒的風景。

每年初十，這個念頭都會如期而至。或許那天的日曆早就等在那裡，等一塊石頭落入我漂浮不定的生活，讓一切都有了重量與方向。這個世界需要水的流動，也需要石的沉穩；需要風的輕盈，也需要地的承載。

窗外的冷雨早已停了，立春已過半月。大年初十這天，我沒有攤烙餅，也沒有焚香。那些古老的儀式已然隨風遠逝，但先民們通過石頭祈求的，那份關於「依靠」與「穩當」的祝福，早已在我生命中化作最踏實的回響。

謝謝你，我的「石頭」。

時光是最湍急的水流，會在所有石頭上留下風化的痕跡。但石頭從不抱怨，它只是靜靜地調整著姿態，承載，也向前。因為你，我才敢說，在人世這條奔湧的河流裡，我走得，還算穩當。 （寄自加州 ）