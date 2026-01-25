顧毓琇，學術成就橫跨六個領域的奇才（下）

抗日戰爭勝利後顧毓琇全家合影，右起王婉婧、小女慰民、顧毓琇、四子慰中、次子慰慶、長女慰文、長子慰連、三子慰華。（取材自北京清華大學校史館）

1939年重慶大轟炸，我們家的房子周圍起火燃燒，父親就把我們一家連夜遷到北碚，住在農村，當時我三叔叔、四叔叔，隨中央工業實驗所搬到了北碚，父親和他兩個弟弟租了一塊農田，建了三棟茅屋，叫「三顧茅廬」，請于右任先生題的字。我母親在那個院子裡自己種菜、種花、種玉米、種向日葵，還養雞、養鴨，過了一段田園生活。

抗日戰爭時期的大後方，物資匱乏，物價飛漲。我父親雖身居上層，但清廉自守，又因子女眾多，家庭經濟並不富裕。母親精打細算，勤儉持家。我們小孩穿的衣服是大的穿了給小的穿，補了又補。

我父母非常重視子女的教育。我和哥哥在重慶市區時，曾就讀於川東師範附屬小學，到北碚後，父親請了一位女老師，住到家裡，教哥哥和我學習小學功課。那時沒有電視，沒有電腦，也看不到電影，可以說沒有什麼娛樂。父親買來一台舊式留聲機，我哥哥喜歡聽音樂唱片，我不大有耐心去聽。我父親在清華的同班同學梁實秋、吳景超先生當時也住在北碚。父母常帶我們去玩，他們也常來「茅廬」。

1944年我父親擔任中央大學校長，我們就搬到了沙坪壩青木關。中大校長原來是蔣介石兼任的，他每個禮拜去學校一次，校務由朱經農負責。後來就讓我父親接任校長。父親到任發表講話：「教授第一，注重學術研究，提高學術風氣，尊重教師地位，不能把學校變成一般的行政機關。」同時他還親自給學生上兩門課，一門是電工數學，一門是電機分析。

父親經常請一些學者、名流到學校來演講。有一次他請了馮玉祥。馮玉祥來時，我看見他一身布衣、布鞋，人高馬大魁梧得很。當時在家裡吃便飯，我父親請馮玉祥題字，馮玉祥就畫了一幅畫，上面是一頭耕牛，還有農夫在耕田，並題了一首詩。我記得詩句是：「耕者不能有其田，自問實在愧對你。」

國共合作的時候，在漢口的國民政府軍事委員會下面設有政治部，政治部部長是陳誠，副部長是周恩來。我父親找過周恩來，請教戰時教育的意見，以後在重慶跟周恩來、鄧穎超接觸過多次。1973年，我的父母從美國回來，周恩來總理在中共「十大」剛閉幕的當晚，接見了我父母和我們兄妹，無拘束地暢談了三個多小時。

周總理當時就對我父親講：「你當時是國民政府難得的客卿，圈內人把你當圈外人，圈外人當你是圈內人。」意思就是外面不知道情況的人以為顧毓琇是圈子裡面的人，圈子裡面的人知道他是圈外人。因為他不是國民黨 員，是無黨派人士，是客卿。在談話中，周總理讓我父親問候陳立夫，說讓陳回來看看，來去自由。另外特別讓我父親轉告陳立夫，說把陳英士（陳立夫的叔父）的墓修好了。

我父親與陳立夫曾乘同一艘輪船到美國去留學，1938年我父親受蔣介石指派去擔任教育部的政務次長，和部長陳立夫建立了新的工作關係，兩個人後來私交很好，可以講是互相尊重。國民黨敗退台灣以後，蔣介石和陳立夫的矛盾加深，陳立夫就到美國去養雞，開一個養雞場，我父母也在美國，他們之間常常來往。

後來我父親給陳立夫轉述了周恩來總理的話。當時「文化大革命」還沒有結束，共產黨 沒有忘記陳英士這個對國民革命有功的人，並且把他的墓修好了。陳立夫去世後，當時台灣組織一個治喪委員會，主任委員是時任國民黨主席的連戰，第一位副主任委員就是我父親。

父親在中國大陸和台灣地區以及海外都有許多朋友和學生，人稱「兩岸桃李一手牽」，為祖國和平統一做了許多實際有效的工作。他宣揚「和平統一興中華，天下為公進大同」。

父親對我們很少說教。父親很忙，家裡小孩也多，在我印象中沒有聽到他跟我們講什麼大道理。他一直堅持「身教重於言教」，用自身的人格魅力影響著我們。父親平常很喜歡看書、看報，無形中就影響了我們這些小孩。我跟我哥哥從小也養成了讀書看報、關心國事的習慣。所以後來我們「參加革命」也不是偶然的。

父親清廉自守，對子女更不嬌生 慣養。我和大哥慰連讀初中時，都叫我們住校，在山溝裡過抗戰時期的集體生活。父親對我們的興趣愛好給予自由，從不橫加干涉。父親自己是電機工程博士，當然希望子女能繼承這個專業。我讀中學時比較喜歡數理化，想長大後當個工程師，為此他感到高興，而我的大哥卻對工科不太有興趣，父親也不勉強，以後大哥學了農業。

「文革」結束後，總計父母八次回國。父親逐漸年邁體弱，我大哥、大妹先後去世，在美國的弟妹也不在父母身邊，我和家人曾幾次動員父母回到祖國生活，國內領導也幾次表示回國定居可給予各方面的優厚待遇，但父親認為自己「一世清名」，不能接受特殊照顧。

2001年12月24日，按中國人的習慣算法，是父親百歲生日。他堅持謝絕外界的一切祝壽活動，只允許家人到奧克拉荷馬團聚慶祝。2002年八月，父親病重，但神志仍異常清楚，以微弱的聲音詢問國內的情況，還在關心台海形勢等大事，多次說對中國的事情包括和平統一大業要抱樂觀的態度。（下）

位於無錫顧毓琇故居內的顧毓琇半身像。（取材自維基百科）

顧毓琇不知，周恩來面告 顧家三子女是共產黨員

顧家次子顧慰慶曾回憶他們參加共產黨的經過：

抗戰勝利，回到上海後，我們幾個小孩都進了上海南洋模範中學，我去的時候是初三，大哥慰連是高一，大妹慰文是初一。我和大哥、大妹看了許多進步小說和書刊。我們都很愛國，以為抗戰勝利後我們國家會和平，會逐漸富強。

但是現實卻讓我們越來越失望。出於愛國心和正義感，我們參加了學生運動，在這中間受到了共產黨的影響。開始我們是參加共產黨的周邊組織，後來我們先後加入了共產黨，但是我們三兄妹互相不知道。

父母雖知道我們思想左傾，對國民黨不滿，但是沒想到我們會是共產黨員。上海臨近解放時，父母離開大陸，帶著我三弟慰華、四弟慰中、小妹慰民，經台灣、香港去了美國。我五弟慰國以後也去了美國。我和大哥、大妹三個大孩子不肯跟隨，從此父母與我們相隔了二十四年才再相見。

1973年，周恩來總理接見我父母，我跟大哥、大妹還有美國回來的小妹一起在場，周總理風趣地對我母親講：「顧太太，感謝妳給我們生了三個共產黨員。」這時我父母才知道我們是地下黨，是共產黨員。而且當時「文化大革命」還沒結束，周總理說我們是經過「文化大革命」考驗和鍛鍊的共產黨員，我父母才知道我們在「文革」中都吃了不少苦。（張作錦）

