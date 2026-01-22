喀納斯蒙古包內讓人驚艷的鴻雁之舞，舞者身後是「呼麥」演唱及演奏樂團。

新疆 西北角近邊界處，與俄羅斯 、哈薩克、蒙古國三國為鄰的喀納斯深山裡，臨阿爾泰山腳下，一處雪峰與松林環繞的美麗河谷，散落著禾木村、圖瓦村（或稱喀納斯村）和白哈巴村三座小村落。那裡住了二千多名圖瓦人，他們隱居山林與世隔離，世代以放牧、狩獵為生，年復一年地延續著自己的民族傳統。

▋半遊牧式生活 音樂表現獨特

圖瓦人？我從未聽過，也從未見過。在前往喀納斯景區的長途巴士上，導遊跟我們徐徐地介紹圖瓦人。她說圖瓦人屬於蒙古族，過著半遊牧式的生活，因為與外界鮮少來往，以前都只能同族通婚，後來時代進步了才停止。

導遊還提到圖瓦人有獨特的音樂表現方式，我一聽，立刻好奇地問東問西，迫不及待想知道他們使用何種樂器？何處可以聽到他們演奏的音樂？深山民族的傳統音樂多半歌頌大自然，質樸原始，扣人心弦，我很欣賞。導遊笑而不答，只説會帶我們去參觀。我暗忖，所謂「參觀」，就是去博物館瞧瞧櫥櫃擺放的樂器，然後看看影片、聽聽演奏的視頻吧！轉而思之，縱使如此也遠勝於光聽導遊的口述好。

隔天，導遊帶我們去家訪圖瓦人，出乎我意料之外，竟然是一座巨大的蒙古包。我們剛剛逛遊過禾木村，看到當地的民居都是「人」字形的尖頂小木屋，與歐洲瑞士山區的木屋非常類似。圖瓦人就地取材，房體四面牆都用兩頭鑿有榫頭的半圓形原木堆疊而成，原木與原木之間的空隙填上苔蘚，堵塞寒風冷雪的入侵。

有了永久性的住房，圖瓦人不可能住在遊牧民族的蒙古包內，而且導遊早先也解釋過，圖瓦人過著半牧半獵的生活，冬季住村落小木屋，夏季到高地放牧羊群，因此只有夏季轉場放牧時，才會在高地住蒙古包。村中此處如此巨大的蒙古包，顯然只是為了接待觀光客之用。不過，能夠進入蒙古包探奇，已大大滿足我的好奇心了，無須細究其他。

▋一條腰帶 凸顯出蒙古服英武

一踏入蒙古包，真是大開眼界，原來蒙古包是如此搭建的，上面圓錐形部分用一根根原木交錯堆砌而成，圓錐頂端開了一個小天窗供透氣透光。原木堆疊的牆上掛著圖瓦人冬季出外狩獵所需的雪橇和弓箭裝備，並裝飾著狩獵獲得的動物皮毛，包括狐狸皮、野豬皮、狼皮、貂皮等等；正對門口的牆上掛著成吉思汗的畫像，地面鋪著厚厚的織花地毯，整體給人粗獷、樸實、溫暖又舒適的感覺。

蒙古包內空間寬敞，主人沿著圓弧牆排了小桌小椅，桌上擺著奶茶、奶酒和小點心，熱情招待我們。一位身穿蒙古服、腳踏靴子的年輕帥哥靜靜地站在成吉思汗畫像前，等我們入座。

我好奇他的穿著，上前打招呼並請他解釋服裝。原來，蒙古服與中原男士的長袍外形大同小異，區別在一條低低繫於胯上的腰帶。蒙古人日日騎馬，在草原上奔馳，難免強風會灌入長袍內，為了保暖與健康，繫腰帶成了必要之舉；而腰帶低繫，是為了方便騎馬，避免馬鞍摩擦腰帶，壓擠肋骨，原來事事都有學問，處處都可學習。

蒙古服與民國初年溫文儒雅的漢族長袍相較，低低繫上腰帶立即顯出英武的帥氣。沒想到，只不過一條腰帶，竟能凸顯出如此大的視覺差異。

▋楚爾 世上不到二十人會吹奏

年輕帥哥跟我們介紹，此處圖瓦人是成吉思汗的後裔，因此家家戶戶都掛著成吉思汗的畫像。我事後查資料，俄羅斯西伯利亞南邊、靠近外蒙古西北角邊界，其實另有一個圖瓦共和國，當年乾隆平定準噶爾汗國後，清朝稱該地區為唐努烏梁海。清朝末年，俄羅斯帝國策畫唐努烏梁海的圖瓦人脫離中國，後來歸屬蘇聯，蘇聯解體後才獨立成共和國。

圖瓦人在大蒙古帝國時期，是屬於元朝種族制度的「色目人」。 雖然一般學者認為圖瓦人是突厥語系民族，但中國境內的圖瓦人無論在服飾、生活、風俗、習慣等都已完全蒙古化，說是成吉思汗的後裔，無可厚非。

最引人入勝的是圖瓦人的傳統樂器，一種用當地植物草莖鑿孔後製作成的管樂器，沒有簧片或薄膜，吹奏者純用丹田之氣吹出曲調，稱之為「楚爾」。年輕圖瓦帥哥請一位身材高大的圖瓦大叔當場吹奏楚爾。聽說，楚爾是草原上放牧的圖瓦人模仿大自然風聲、水聲、草聲的民間傳統樂器，全世界估計不到二十人會吹奏此草笛，我們有幸在蒙古包裡欣賞到如此古樸美妙的音樂，聽得我如醉如痴，終身難忘。

年輕圖瓦帥哥解釋「楚爾」就是《胡笳十八拍》中第十八拍的最後兩句：「胡笳本出自胡中，此曲哀怨何時終。笳一會兮琴一拍，此心炯炯君應識。」提到的「胡笳」。《胡笳十八拍》是敘述歷史著名才女蔡文姬的悲慘故事。

東漢末年，董卓作亂，中原一片兵慌馬亂，匈奴趁機入侵，蔡文姬被擄走，成了匈奴左賢王妃。蔡文姬在塞外生活了十二年，生下兩個兒子。後來曹操將之贖回，文姬歸漢時，不得不與兩個幼兒離別，母子生離死別，悽慘悲痛。楚爾發出的音色深沉、哀怨、婉轉，聽聞者無不悲從中來。不管「楚爾」是否真是「胡笳」，蔡文姬的悽慘心境，唯有如此哀怨之音才能充分表達。

接著，一隊五人樂團步入蒙古包，表演「呼麥」演唱，這種奇特的歌唱方式，我前所未見，大長見識。五人樂團中只有兩位能發出呼麥之聲，更欣慰的是蒙古包不大，演唱者近在咫尺，我可以清清楚楚看到他們嘴唇微微顫動，聲音卻猶如發自遠方，低沉如雷，顫動如風，一聲兩韻，神奇之至。

▋阿爾泰山頌 迴蕩山脊與山谷

聽說，古代圖瓦先民在深山裡活動，見河水奔流，瀑布飛瀉，山鳴谷應，聲傳數里，動人心魄，於是加以模仿，遂產生了「呼麥」唱法。「呼麥」是一種以胸腹腔共鳴發出低沉主音，並在其上疊加清亮喉音的唱法，一聲之中有兩條旋律同時流動，非常獨特震撼。

樂團首先表演圖瓦人的傳統民歌《阿爾泰山頌》，該曲旋律優美，節奏舒緩，音調悠長，加入呼麥唱法，猶如草原長風拂吻山坡，緩慢、遙遠、寬廣，然後迴蕩於山脊與山谷之間；牧羊人此時放眼遠處的雪峰，巍峨聳立、壯闊雄偉，對阿爾泰山不產生敬畏崇拜之心也難。圖瓦人生活在叢山峻嶺，日夜奔跑於山水間，篤信視萬物皆有靈的薩滿教，天經地義，不難理解。

「呼麥」尤其擅長模仿自然界聲音，譬如風、河、動物等，蒙古人喜愛駿馬，猶如今人痴迷跑車，樂團因此接著演唱蒙古著名的民歌《耶喀它（蒙語，意為讚駿馬）》。此曲節奏輕快，閉眼欣賞，可以聽到馬蹄踩踏草原在奔跑，騎士身體上下輕微擺動，風兒掠過馬鬃與耳邊，夾雜騎士沉重呼吸聲和駿馬嘶叫聲，彷彿身歷其境，非常傳神。草原的空曠感和奔跑的速度感，在演唱曲中表現的活靈活現，這絕對是一場讓人感動無比的表演，自然與人融合的美妙時刻。「呼麥」的魅力，展現無遺。

然後，樂團宣布演唱現今中國大陸正流行的內蒙古民歌《鴻雁》。毫無預警地，五人團中穿著藍色短褂的小哥，原本一直默默無語，突然從座位上站起來，伸展雙臂，邁開穿著長靴的雙腳，大步旋轉，跳起鴻雁之舞。

▋世界驟然回歸無痕 驚嘆不斷

只見他雙手和背後兩塊肩胛骨模仿雁翼，有力地上下抖動，雙腳滑行旋轉，完全沒有一般舞者的擺姿弄態，只是樸實地模仿大雁掠空遨遊，展翅飛翔，唯妙唯肖，陽剛氣十足。小哥跳完舞後靜止不動，我突然想起蘇軾「雪泥鴻爪」裡的「應似飛鴻踏雪泥，泥上偶然留指爪，鴻飛那復計東西。」世界驟然回歸無痕，讓我感動不已。緊接著全體團員掌聲，驚嘆聲不斷。

表演完畢，小哥熱心地領我們到蒙古包前廣場教我們跳舞，那俐落的韻動舞步，靈活的肩胛骨抖動，我們完全學不會，只能不停地扭腰擺臀，醜態百出，大家笑得前俯後仰。顯然，無論用聲音或動作模仿大自然，要模仿得唯妙唯肖，並沒有想像中那麼容易。