一隻筆，一柄斧，謀殺與權力轉移

博物館蓋在斯諾理莊園原址。

這次的冰島 行，有許多意外的驚喜，其中之一就是在斯諾理的溫泉池（Snorri's pool）旁邊的旅館住了兩夜。

斯諾理·斯圖魯松（Snorri Sturluson）是冰島著名的歷史人物，他出生權貴之家，生父是世襲的酋長（höfðingi，chieftain），他三、四歲的時候被富豪喬恩‧洛夫特森（Jón Loftsson）收養。

喬恩死後，把產業都留給了斯諾理，他是個會享受的人，不但蓋了一個大房子，還從地下室挖了一個地道直通後院的溫泉池。當時冰島人與牲畜同住在沒有隔間，一室到底的房子裡。斯諾理的豪橫，一般現代人也比不上。

先打個岔，說一下冰島人的名字。傳統冰島人的姓是用父親的名字為開頭，然後，兒子加上son；女兒則加上dóttir。例如Snorri的父親叫Sturla，所以他的姓就成了Sturluson，the son of Sturla。

另一個令我敬佩的歷史人物，從名字就知道她是Thorbjarnar的女兒。她的故事紀錄在「文蘭傳奇」（The Vinland Sagas），有人稱她是維京版的馬克白夫人，一位智勇雙全的女性。

冰島的「傳奇」（Saga）記錄著維京時期冰島的家族史，也就是冰島早期的歷史。Saga是古挪威語（Old Norse），如今英語單字saga就是直接從冰島搬過來的。

斯諾理從小就被當成領導人精心培養，他精研法律並且善用文字。冰島一些重要的文獻就是他寫的，包括Heimskringla，寫的是古挪威國王的故事；The Prose Edda，寫北歐的古老神話；Egil's Saga，埃吉爾家族史。他的野心就是用一隻筆統治冰島。

這樣的野心放在現代借力社交媒體，還有可能。然而在中古世紀，權力搶奪全靠暴力，從最小程度的政治謀殺，到引發戰爭，甚至是全面的種族屠殺，真正是一將功成萬骨枯。

斯諾理靠一隻筆，差點就成功了，可惜他站錯隊了。

冰島人對斯諾里的評價褒貶不一，他是個有野心，有心機，不惜耍手段達到目的的人。還是個花花公子，四個孩子都不是同一個媽生的。家族裡的後輩更是覬覦眼紅他享受的財富和權力，有些更是狐假虎威，偏偏惹了不該惹的人。他的一個姪兒，Sturla，不自量力招惹了一個叫Gissur的人。最後Sturla單槍匹馬帶著一桿古董長矛和Gissur對決。Gissur結合了不爽斯諾理家族的其他勢力，帶著一千多人來和Sturla決戰，這就是Orlygsstadir之戰。Sturla還沒拿起古董長矛就被Gissur的斧頭砍了。

後來被Gissur殺的不只是那個腦殘的姪兒。

斯諾理在家族內鬥最緊張的時候，離開冰島前往北歐。挪威公爵Skule和斯諾理結成盟友。斯諾理理想中的冰島是完全不受君主挾制的獨立自主國家。Skule也有自己的打算，敵人的敵人就是朋友。

Orlygsstadir之戰後，斯諾理的族人差不多全數滅亡，他覺得自己的機會來了，於是打道回府。

當時的挪威國王雖然年紀小卻很精明，公爵低估了對手，奪位失敗被斬首。國王知道斬草必須除根，他聯合Gissur，並且告訴他，把斯諾理帶到挪威來，或就地殺了。

關於斯諾理究竟在何處被殺？有兩種說法，一種是在地下室，然後棄屍在溫泉旁；另一種則是被Gissur追殺到溫泉旁。

斯諾理家族滅絕後，冰島各大家族的內戰達到頂峰。狡猾的Gissur成了最後的贏家。他和挪威國王簽署協定，把冰島的自主權賣給挪威國王。從此冰島成了挪威的附屬，直到七百年後才又成為獨立國家。