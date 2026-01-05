南美三角酢漿草。（圖／123RF）

一個陽光燦爛的日子，朋友送來了一盆嫁接盆栽，頗為引人注目。

中間是八枝淡綠色的虎尾蘭（Dracaena trifasciata），葉片上布滿不規則的橫紋，似虎尾般生猛。它們參差不齊，最高的足足有半米，好像八兄弟，個個直立挺拔。四周環繞著十來朵紫紅色的花卉，宛如一群少女給男子漢繫上了一條紫腰帶。

對於虎尾蘭，我並不陌生，以前的辦公室裡也曾有一盆。它又稱虎皮蘭，質感如硬革，生命力頑強，有「天然清道夫」之稱，能吸收空氣中的多種有害成分，特別是對甲醛、二氧化碳等有害氣體的吸收性非常強。除了美化環境，虎尾蘭也可以入藥，《陸川本草》早有記載：「解毒，消炎，治跌打，瘡痛，蛇咬傷」。

▋紫花怎麼低下了頭？

但我們並不知道這種紫色植物的名字，便隨口稱它為「紫花」。 這些紫色葉片三片一組，呈倒三角形，優雅地簇擁在虎尾蘭的腰間。有的已開出白色的小花，呈傘形狀，嬌小而精緻。

起初，我們並未太在意，只是覺得這盆嫁接植物較為新奇，便將它放在客廳陽光充足的角落，讓它靜靜地裝點空間。陽光灑在盆栽上，虎尾蘭和紫花剛柔並濟、相得益彰，客廳頓時多了幾分生機。

有一個周六晚上，內子突然驚叫起來：「你看，紫花怎麼低下了頭？」我走近一瞧，果然，紫色葉片全部耷拉下來，像是突然經歷了莫大的挫折，個個「垂頭喪氣」。

她自言自語：「會不會是睡覺了？」我忍不住打趣地說：「別瞎講，花兒為誰而眠？妳是不是記錯了，還是老年失智的先兆？」她不服氣，堅持說白天明明看到紫花都是昂起頭的。

翌日白天，陽光明媚，紫花的葉片又恢復了挺拔，迎著光線舒展開來，顯得生機勃勃，內子特意用手機拍了照片。到了晚上十一點，月光如流水一般流瀉入屋，她再次檢查，紫花的葉片果然又合攏低垂，她又拍了一張照片。兩張照片擺在我面前，差異明顯，我不得不信。

▋原來花兒也會「睡覺」

好奇心驅使下，我打開手機的識別功能，瞬間得知這種植物叫「紫蝴蝶」（Oxalis triangularis），因葉子組合起來像蝴蝶翅膀而得名，又名南美三角酢漿草、三角紫葉酢漿草，原產於南美洲。隨後，我向AI 請教，得知紫蝴蝶的葉片白天展開迎光，夜晚合攏入眠，是一種自然的晝夜節律現象，稱為「睡眠運動」。

這一發現讓我既驚訝又感慨，原來花兒也會「睡覺」，恰如唐代詩人張九齡所嘆：「草木有本心，何求美人折？」草木散發香氣源於天性，怎麼會求觀賞者攀折呢？而紫蝴蝶有其自己的生命之道，靜靜演繹著自然的韻律。

沒過幾天，在附近的咖啡 廳邂逅好友張君，我把以上糗事和盤托出，他笑得合不攏嘴。他以前在台北念的是生物學，移居多倫多後改行電腦業，工餘依然喜歡拈花惹草，把後院布置得如精緻的大花園。

他說紫蝴蝶的這種行為並非個例，在植物界中，許多植物都會展現類似的晝夜節律行為，其中最著名的例子之一就是含羞草（Mimosa pudica）。含羞草因其對觸碰的敏感反應而廣為人知，只要輕輕觸碰它的葉片，葉片就會迅速合攏，像是在「害羞」一樣。

但鮮為人知的是，含羞草也具有明顯的睡眠運動。含羞草的羽狀複葉白天會完全展開，吸收陽光進行光合作用；到了夜晚，它的葉片會自動合攏，甚至整株植物看起來像是「蜷縮」起來，進入一種「休息」狀態，宛如月光下低語的精靈，悄然入夢。

「荷盡已無擎雨蓋，菊殘猶有傲霜枝」，我忽然想起宋代詩人蘇軾所寫的《贈劉景文》，荷花凋謝連那擎雨的荷葉也枯萎了，只有那開敗了菊花的花枝還傲寒斗霜，而含羞草雖無花葉爭豔，卻自有生命的從容。

▋一夕談話勝讀十年書

張君說這種睡眠現象的背後，是植物對環境變化的精妙適應。科學家研究發現，紫蝴蝶、含羞草的葉片開合與植物體內的生物鐘密切相關。生物鐘是一種內在的生理機製，能夠感知晝夜光線的變化，調節植物的生長和代謝活動。在白天，充足的光線促進光合作用，葉片展開以最大限度地吸收陽光；而在夜晚，光線消失，植物通過關閉葉片來減少水分蒸發，保護自身，同時可能降低被夜間昆蟲取食的風險。

他還告訴我，紫蝴蝶、含羞草的睡眠運動還與細胞內的水分流動有關。葉片基部的膨壓細胞會根據光線和時間的變化調節水分含量，從而控制葉片的開合。當光線減弱或夜晚來臨時，膨壓細胞內的離子濃度發生變化，水分流出，導致葉片下垂或合攏；而在白天，相反的過程則讓葉片重新展開。這種機制不僅展示了植物對環境的敏感性，也讓人感嘆自然界的精妙設計。

與張君一夕談，真是勝讀十年書，彷彿上了一堂活潑的生物課。

得知紫蝴蝶的「睡覺」祕密後，我開始對這盆不起眼的植物產生了濃厚的興趣。不僅如此，我也開始留意家中的紅掌、仙人指、萬年青等其他植物的行為。原來，植物的世界遠比我們想像的要複雜和生動。它們並非靜止不動，而是以自己的方式「呼吸」、「休息」。我們平時忙碌於生活，常常忽略了這些微妙的自然現象，直到偶然的觀察才讓我們意識到，植物也有自己的「作息規律」。

回想自己最初對內子的質疑，我不禁感到有些羞愧。原來，科學知識的匱乏讓我們錯過了多少自然的奇妙瞬間，紫蝴蝶、含羞草的睡眠運動只是植物世界的一個縮影。在自然界中，還有許多植物展現出類似的晝夜節律行為，比如豆科植物中的合歡樹，其羽狀葉片也會在夜晚合攏，彷彿在夜幕下進入夢鄉。這些現象提醒我們，植物並非簡單的「裝飾品」，而是有著複雜生命活動的活體。

▋雙色盆栽變我家「明星」

這次對紫蝴蝶的觀察，讓我深刻體會到「活到老，學到老」的道理。自然界就像一本無盡的大書，每一頁都寫滿了值得我們探索的祕密。從紫蝴蝶的睡眠運動到含羞草的敏感反應，這些看似微不足道的現象背後，蘊藏著植物對環境的適應智慧，它們在無聲中訴說著生命的韌性與美妙。

這盆嫁接的雙色盆栽，如今成了我家的「明星」。每次看到紫蝴蝶在白天展葉迎光，夜晚合葉入眠，我都會停下來多看幾眼，感受它與光線的默契對話。虎尾蘭的挺拔與紫蝴蝶的靈動相輔相成，彷彿在提醒我，生活中的美，往往藏在那些被我們忽視的細節。

或許，我們的生活都應該慢下來，用心觀察身邊的花草樹木，去發現那些隱藏在日常生活中的奇跡。

我們也開始嘗試了解更多植物的養護知識，比如紫蝴蝶喜歡濕潤的土壤和適度的陽光，而虎尾蘭則更耐旱，適合疏鬆透氣的土壤。為了讓這盆植物更健康，內子調整了澆水頻率，並確保它每天都能享受到充足的陽光。

不知不覺中，觀察植物成了我生活中的一種樂趣，也讓我對自然界的規律多了一份敬畏。（寄自加拿大 ）