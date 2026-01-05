西班牙Sitges（西切斯）海邊。

到達西班牙特內里費島（Tenerife）的第一天，我打開海景房的落地窗，站在陽台遠望，眼前那片藍藍的海洋，平靜無波卻散發出令人專注凝視的氣質。隔著櫛比鱗次的房舍，在磚紅色屋瓦與奶黃色牆垣的陪襯下，使我立刻愛上這將要住上一周的酒店，再看到房舍與街道後的海洋，我即刻為這次的入住環境按讚。

從未想過，一片藍藍的海洋，會令我如此著迷，對它的喜愛是「立即」的，也是「綿長」的。出生於海島台灣的我，我對海景不陌生，但面對眼前的大西洋美景，我卻另眼相看。認真審視眼前這海景之美，看了好一會兒，我意識到，眼前這片海景，最迷人的是那與眾不同的藍色，它藍得晶瑩端莊，又有著令人愛到心底的靜謐，從深藍到湛藍；都透露著一股讓人捨不得轉移視線的魅力，那是調色盤中難以調出的色彩，我努力觀賞，盡力地將這片美景映入腦海。

仔細地看了許久，眼前的藍色擴大了，藍色海洋外還有一片灰藍，那是天際還是海外之海，應是海天相連處吧！它的範圍不大，約只有眼前海域的一半，如一隻水彩筆，在海洋的盡頭畫下了長長的一筆。這條灰藍色將海水映襯得更深邃。就在我凝視時，這塊灰藍的寬度開始變化，它變得寬窄不一，左側還逐漸呈現出團團如棉絮般的棉花朵兒。我再定睛一看視線的最上方出現了一整片的藍，將灰藍與棉花朵兒摟入懷中，於是海洋的藍與天際的藍都來到我的眼前，海藍、雲藍、天藍，我好富有，眼中湧入世上所有的藍色。

駐足觀賞了許久，我的心情明顯地更愉悅了，旅途的疲憊逐漸消失，對新環境的陌生感也遠離了。誰說藍色是憂鬱？我滿眼所見的藍，是清新也是親切的。我與這片海域的初識，竟有著與老友重逢般的愉悅，想到將有一周時間的相處，我眨了眨有些酸澀的雙眼，和滿眼的「藍」輕聲道別。

轉身回到屋裡，心中想著，這次因為「海外華文女作家協會」的雙年會在此召開，我才有機會來此小住。原以為這只是一個普通海島，靠近非洲海岸，是大西洋中迦納利群島八個島嶼中最大的島，沒想到我卻會沉迷於親眼所見的藍色海景中。

此後數日，我無論出席會議，或外出旅遊，每日起床與回房後，我必與那片藍色海域親切地凝視。清晨的它，藍得清新脫俗，如未經世事的少女。中午的它，藍得堅毅透亮，不懼豔陽高照。黃昏時分的它，藍得沉穩，無視天邊絢麗夕陽，它依舊本分地守護著它不變的色彩，靜待黑夜為它鋪上深色的被褥。

就這樣，我和這片藍色海域成為好友，帶著它到其他島嶼旅遊。經過海邊時，我與它低語：「妳看！到處都有藍色海域，我為何特別喜愛妳？」我想；因為它廣闊而平靜，又因為是一種難得一見的藍色，我決定珍藏它。

那日，我們來到三毛夫婿荷西遇難的海邊，拉帕爾馬島（LaPalma）的LaFaJaNa海灘，也是一處美麗的海域，但滿是衝向礁石與岸邊的白浪，彷彿在述說那場令人落淚的災難，我不忍多看，拍拍我懷中的那方藍色海域，訴說著我對它的鍾情。

旅遊最後一日的中午，我們來到西班牙的錫切斯（Sitges），這個被稱為西班牙最美海灘的城市，它雖有著地中海景的獨特美，卻仍未更動我對懷中那片海域的鍾愛，也許因為這裡的海灘有太多屋舍、商店，傷害了地中海海域那份獨特之美。一周下來，那片藍色海域已深植我心中，連那種難得一見的「藍」，也在我心中占據一方無法取代的地位。

離開特內里費島，我繼續兩周的「雙牙之旅」，拖著疲憊身軀搭機返美，在轉機回家的機場，我遇到因政府關門 而造成的航班延誤，直到深夜也無法確定是否能成行的窘境，使我情緒陷入低潮。誰知，腦海中慢慢升起一片藍，我懷中的那片「藍色海域」輕聲呼喚我，別在俗事的煩憂中沉淪。

的確！世間本多不如意事，何必煩惱，我心中懷揣著寬廣的藍色海域，以它那珍貴的色彩，遼闊的面貌，驅散著我的惆悵，使我不再傷感。