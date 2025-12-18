南柯一夢：未婚妻與我

昨晚我作了一個很奇怪的夢：我帶著未婚妻回到員林鄉下和母親以及大姊見面，這個未婚妻我從未見過，卻又感到熟悉，她的樣子算不上漂亮，卻是我最鍾情的那種類型：安靜、端莊、乾淨、不愛講話，身上隨時都帶著一本書，並且隨時翻開閱讀。

我注意到，她正在讀《印度 之旅》，這也是我愛讀的一本書，我向來不喜歡不愛讀書的女人，特別是一個女生如果不讀文學，我無法形容她們，我根本懶得和她們打交道。

她從不主動開口說話，起先我以為她是啞巴，後來才知道，她只是不愛說話而已。可是問題是，我竟然和她不熟，還懷疑她是啞巴，卻和她訂了婚，還打算不久就要成婚。而且，母親早已死去有五十幾年之久，當時還不到五十歲，大姊前兩年才過世，八十五歲，我在夢中感覺我們又回到了民國五十年代的員林鄉下，可是那時我還只是個小孩而已，即使在夢中，我都感覺到時空混亂了。大姊在我耳旁小聲說：「媽媽很喜歡你的未婚妻。」

母親在我讀高中二年級時突然在半夜中風 死去，她不認識字，也不懂國語，我那時每晚用台語為她朗讀《水滸傳》，她聽得很起勁，常常插話問東問西，她最愛林冲夜奔這幾回，我應她要求反覆讀了十幾遍，我最後說道：可憐林冲命不該絕，他殺了仇家，燒了草料場，雪夜裡直奔梁山，落草為寇。

母親在半夜裡腦溢血猝死，事情突如其來，猶如晴天霹靂，我受到很大的驚嚇，將近五十年後，有一次我和小說家平路談到我年輕時面對母親驟然死去的驚嚇經驗，她跟我說，即使是現在，她仍然可以感受到我的心靈騷擾，驚恐不安，像是已經固著在我身上的精神官能症。

坦白講，我一直活得很痛苦，我覺得憂鬱症始終糾纏著我。平路比我更了解佛洛伊德 ，甚至也比我自己更了解我，我的這一精神問題，一生到老到死都不會痊癒，這說明了自從母親死後我從未真正快樂過。我心裡在笑，我很想告訴她，即使母親不早死，我也是不快樂的。我表面上常常裝出很快樂樣子，大家都認為我是個樂觀且熱愛生活的人，事實當然不是這樣。快樂是一種假相，如果沒有快樂假相的支撐，人從一開始就不可能繼續生活下去。

在夢中我感到很幸福，也覺得很安全。我年紀這麼大了，難得找到模樣這麼合適又是我所喜歡的女子類型，我將娶她為妻，而且見到了我生命中最愛的兩位女性，母親和大姊。大姊和我是同母異父，在年齡上大我十五歲，人說大姊如母，她正是如此。

母親和大姊，她們都很愉悅的樣子，顯然都活得很安全，她們同時似乎很贊同我娶這個她們始終沒和她說過一句話的女人，甚至也不知道她叫什麼名字或是家住在哪裡，（後來我才知道，她來自高雄大樹鄉，噫，那不是大姊的童年故鄉嗎？）她從頭到尾沒說一句話，只是微微笑一笑，我猜想她們起先也以為她是啞巴，其實不是，她只是不愛說話而已。

就在我和未婚妻準備要離去時，未婚妻突然把《印度之旅》闔起來，然後從外衣口袋拿出一疊鈔票，她說：「這裡有二十萬塊錢，給媽媽蓋新房子住，算是我和她，還有大姊的見面禮。」我大吃一驚，她們現在不是有房子住嗎？她說：「不，太舊了，在後院再蓋一棟新一點和堅固一點的，我要她們住安全一些，最近常地震，也常有颱風。」

這時我醒了過來，才知道我剛才是在作夢，我努力追想夢中未婚妻的樣子，但就是徒然，怎麼樣就是想不起來，只知道這是一個賢淑和好個性的女人。我不理解，她身上怎會有二十萬，這不是一筆小數目。