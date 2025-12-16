我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

黑貓

林薇晨
聽新聞
test
0:00 /0:00

熟識的街貓之一是一隻黑貓。黑貓渾身黝黑柔亮，眉骨附近毫毛微禿，乍看好像長了兩道粗粗的白眉。每次相遇我總是叫牠「黑貓貓」，親暱非常，因為牠確實不怕人，沒有怒意或怯意，總是懶懶散散地接受撫摸。不知道是哪位飼主在牠脖子上掛了一枚碧綠的鈴鐺，那綠意和牠善於造訪的蓮葉十分相襯。

小巷某戶人家在大門外栽種著蓮花，斑駁的陶缸開出幾枝粉紅花朵，周圍蓮葉何田田。這些花葉製造了參差重疊的陰翳，而黑貓經常在此歪倒補眠，幾乎隱遁於深深淺淺的灰影裡。

日前讀到一則新聞，關於近年英國收容機構的黑貓領養率遽減，本來我猜想這現象來自傳統迷信導致的偏見，好比黑貓作為女巫隨從惡魔差使容易招攬不祥什麼的，結果原因竟然是英國人認為黑貓不易拍攝，拍攝起來亦不上相，不方便分享於Instagram等等。真是視覺化且媒介化的時代。然而，想到小巷裡完美融入蓮蔭的黑貓，我便覺得英國人的顧慮似乎也不無根據。

傍晚我去文具店購物，經過蓮花缸時，黑貓似乎才剛甦醒，還賴在扶疏的陰影裡，只是伸出小掌揉著惺忪睡眼，不肯起身。黑貓會知道牠是幸福的嗎？幸福而知道是比幸福而不知道更為不幸的。黑貓身材清瘦，有稜有角，斜臥於花底如同一方不規則形的硯台，彷彿在牠背上摩挲一番就能摩出濃濃的墨汁。

上一則

相遇移民路 轉眼四十年

下一則

中國城掃街體驗

延伸閱讀

暗夜魅影黑蝙蝠

暗夜魅影黑蝙蝠
真沒事？ 世界打耳光賽 中國通背拳傳人挨3掌濺血昏迷

真沒事？ 世界打耳光賽 中國通背拳傳人挨3掌濺血昏迷
多年紅斑性狼瘡又罹胰臟癌 資深歌手坣娜59歲病逝

多年紅斑性狼瘡又罹胰臟癌 資深歌手坣娜59歲病逝
兩無罣礙的柔軟自在 蔣勳新書「池上 萬安 龍仔尾 貓」正式發表

兩無罣礙的柔軟自在 蔣勳新書「池上 萬安 龍仔尾 貓」正式發表

熱門新聞

出走的丈夫（四）

2025-12-08 01:00

母親的帳本

2025-12-12 01:00

禍福相依的往事

2025-12-10 01:00

無人駕駛出租車

2025-12-10 01:00

親愛的郭大姨(上)

2025-12-13 01:00

從「沉默的榮耀」說起

2025-12-11 01:00

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條