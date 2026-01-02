人類真正的奢侈，是在旅途中遇見另一個閃光的靈魂，每一場旅行都不是從A到B的直線。它更像一次奇妙的時空交錯，讓我們得以從自己的生命軌道，短暫地躍入另一個多維度的世界裡。而那些與我們有緣擦肩而過的路人甲、路人乙，在某個不經意的瞬間與我們交匯，從此成為我們生命裡，永遠亮著的一顆星。

今年六月初，我踏上了中歐的旅途。在匈牙利布達佩斯，午後的陽光像融化的蜂蜜，懶洋洋地淌在李斯特音樂學院的石階上。一名女士靜靜地坐在李斯特銅像前，像一首還沒彈奏的慢板樂章。我想請她幫忙拍照，剛要開口，她卻站起來，笑著說她也正有此意。相視一笑，好像認識了好久。

她是個作曲家，生活在佛羅里達，卻把靈魂的一部分留在了匈牙利。她聊起蘇聯和中國，那些相似的舊日時光，語氣裡有種藝術家的輕盈。她說她喜歡中國人，在佛羅里達的華裔 鄰居是她的散步搭子；她又說馬上要去中國巡演，北京、上海、廣州，那些城市的名字從她嘴裡跳出來，叮叮噹噹。

我忍不住提醒她，中國人很勤勞，但有些話題最好繞道走。她會意地點點頭，說理解。之後轉身像一枚音符，輕快地跳入布達佩斯的城市交響裡消失了。而她不知道的是，在我的世界地圖上，已經別上了一枚溫暖的胸針。

有些相遇是歷史的回聲，有些就是當下的一顆糖。在奧地利維也納的公車上，我把空位指給一個女孩。她坐下後，就亮著眼睛問我從哪兒來，然後開心地說自己來自斯洛維尼亞（Republic of Slovenia），身邊的英國男友是她最好的旅伴。

她聊起自己在當地的一個女性朋友，說她總愛獨自旅行，「真搞不懂她。」 她笑著和我共鳴。然後又好奇地問我喜不喜歡維也納？她像風裡的蒲公英，帶著一點天真和滿世界的好奇。車到站，我們揮手告別，那句「玩得愉快」，就像落進異鄉湖面的一顆小石子，漾開一圈甜甜的漣漪。

最深的懂得，常常不需要太多言語，多瑙河的郵輪上，風吹起記憶的裙角。一對來自芝加哥的古巴 裔姊妹花，在知道我來自中國後，眼神裡就多了一份默契。當《藍色多瑙河》的音樂響起，她告訴我，在古巴，女孩十五歲成人禮就要和爸爸跳這支舞，意思是「妳可以去約會啦！」我逗她是不是很乖，她卻狡黠地眨眨眼：「我早就偷偷交男朋友了哦。」

那笑容裡的甜蜜，好像能傳染。或許是被這坦誠打動，我也講起了塵封的往事，關於父親在一九七○年代中的遭遇。說著說著，我看見她的眼淚，就那樣安靜地滾下來，我趕緊給了她一個輕輕的擁抱。那個擁抱裡，沒有國籍，沒有語言，只有一種心照不宣的懂得。原來，有些記憶是有回聲的，能在千里之外，另一個人的眼淚裡，找到自己的影子。

如果說共鳴是帶著重量的理解，那愛就是旅途中最輕巧的智慧了。團裡有對來自加拿大的老夫妻，結婚57年，走路永遠手牽手，老先生對大家說：「看好她哦，她眼神不好，會牽錯人的。」大家還以為他開玩笑，結果在柏林，老太太真的就迷迷糊糊牽錯了別人的手，發現後趕緊道歉。

老先生誇我在多瑙河上幫他們拍的相片特別棒，於是在德國輝煌的教堂外，我又主動請纓給他們拍照留念。就在我按下快門的剎那，老先生突然在老妻臉頰上印下一個吻，那一瞬間的甜蜜，讓我忍不住高興地大叫起來。

告別晚宴上，我問他們攜手57年的婚姻密鑰，老先生想了想，然後說：「相互尊重。」然後，他像個魔法師，擺開三個杯子；左邊一杯水倒了八成滿，右邊一杯淺淺的，中間一杯很少一點點。

他緩緩地說：「這三杯水，是婚姻裡的三要素：Passion（激情）、Intimacy（親密）和Commitment（承諾）。日子久了，就要懂得怎麼調配它們。」

「我們現在呢，大概是這樣。」他微笑著，拿起左邊代表「激情」的杯子，又往右邊代表「承諾」的杯裡，倒進去一些。我的心，忽然被什麼東西輕輕敲了一下。

旅行總有終點，照片會泛黃，但這些與路人甲、路人乙相遇的瞬間，卻可以成為心裡收藏的紀念品。他們用一句話，一滴淚，一個溫柔的比喻，告訴我世界的樣子。他們是流動的風景，也是我命裡永遠亮著的星星。我不禁想起一句話：我們人類不是線性的，不是生活在線性世界；我們是多維生物，生活在多維的世界，有著多維的生活。（寄自新澤西州 ）