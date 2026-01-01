層巒疊嶂的阿爾卑斯山脈，以及碧綠的哈爾施塔特湖。（圖／作者善強提供）

世界上最美麗的小村難有定論，很多是被當地居民自認的，只有奧地利哈爾施塔特（Hallstatt）是被外來旅客公認的。

奧地利像一尾圓滾滾的金魚，阿爾卑斯山脈遍布魚腹與尾，哈爾施塔特位在魚腹後上緣的達赫斯坦山（Dachstein）腳下哈爾施塔特湖畔（Lake Hallstatt）。約七千年前已有人類在此地開採岩鹽，約兩千八百年前凱爾特民族定居此地，發展成今名為「鹽（Hall）村（Statt）」的小村，一九九七年這「世界上最古老的鹽都」被登錄為世界文化遺產。

哈爾施塔特的旅遊季節是春、夏、秋三個季節，所有景點都開放，但入雪山卻看綠景，不如寒冬看雪景。要看就看最美麗的，因此待寒冬已至，才啟程探訪哈爾施塔特。

二〇一六年二月六日傍晚從比利時魯汶（Leuven）搭列車赴德意志科隆（Cologne），近午夜搭臥鋪夜車赴奧地利威爾斯（Wels），七日晨搭列車赴哈爾施塔特湖東岸的哈爾施塔特車站後，坐小船到西南岸的哈爾施塔特，行駛在映照雪山的清澈湖面上，掩映在朦朧湖光山色中的小村漸漸擴大清晰。

上岸後見集市廣場上灰白、鵝黃、淺青、深褐的民屋環繞著三位一體的聖柱，廣場外有一座天主教聖瑪莉亞教會教堂，還有一座哥德式尖塔高聳的基督教路德教會教堂。幾百年來歐洲各地兩群對立的教徒頻繁對戰，竟在此寧謐的小村和平相處，或許戰爭的導火線是人類的貪婪，而非宗教的差異。

午後漫步在無車馬喧的街道上，瀏覽獨特風格的民屋、商店以及餐廳後，觀賞哈爾施塔特世界文化遺產博物館展覽約四千年前的鹽礦遺蹟、前八至五世紀哈爾施塔特文化時期的鐵器、前四至一世紀羅馬帝國統治時期的陶器。七百多名村民盡其所能設置教堂與博物館，作為文化的地標，這小村不只美麗，更深藏文化的底蘊。

八日晨清風拂面，黯淡晨光下雪山在飄渺雲霧後，忽隱忽現，睡眼惺忪，恍見雲霧凝滯，雪山移動。沿湖漫步到蘭村（Lahn），天鵝群在湖上閒遊，映其倒影在雪山倒影裡，挑起陣陣漣漪，交織成波動的花紋。坐計程車繞湖南岸到達赫斯坦山纜車站，搭纜車俯瞰層巒疊嶂的阿爾卑斯山脈與碧綠的哈爾施塔特湖，幾百萬年前眼前壯觀的山與湖竟曾是遠古鯊魚遨游的海洋。傍晚搭船返回東岸，美麗的小村漸漸縮小在昏暗的雨霧裡，但映在腦裡的美景卻更清晰了。

有人說，這小村那麼小，二十幾分鐘逛逛就夠了。靜態之美的確只需短時間瀏覽，但動態之美則需長時間觀賞，不只住幾晚，甚至得長居，才能細細地品味，更何況豈能在二十分鐘內，體驗約七千年的哈爾施塔特文化？

凱爾特民族曾從這小村遷徙到歐陸各地，因逃離戰亂而遠赴愛爾蘭，如今那兒的居民是否思戀這絕美的原鄉？（寄自加州 ）