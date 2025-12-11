自家院子生長成像綠色音符的黃瓜。（圖／作者深秋紅葉提供）

後院的農耕，在秋意漸濃的九月算是拉下了帷幕，從有限的種植中我收獲了5條黃瓜、3棵生菜。這聽起來好像挺「寒酸」的數字，對於我這位揣著「不求碩果累累，但求耕而有獲」佛系心態的耕者來說，已是一份滿足了。況且，那兩顆櫻桃小番茄至今依然生機勃勃，每天都掛著幾顆珠圓玉潤的聖女果等著我去採摘。

其實，我是一位不嗜也不善耕種的人，農耕的念頭，萌發於初夏的一天。當我在院子裡慵懶地曬太陽，加州 陽光帶著最宜人的溫度毫不吝嗇地投射在身上，令每一個細胞彷彿都在盡情地舒展，迎合這場和煦的光子桑拿，我的目光不經意地落在身邊幾塊既沒花也沒樹的裸土上，看著它們日覆一日被烈陽烤得乾裂的樣子，突然心生一念，這不是既浪費了土地資源，也有負陽光的慷慨？

於是，便萌發一陣衝動，去商店買回一包生菜種子，幾株西紅柿、黃瓜小苗，準備為這些荒廢的裸土穿上「綠色衣裳」，同時還買回一包投餵的「口糧」，就這樣，我的農耕便拉開了序幕。

▋順行逆行的生菜

買回來的生菜種子，我泡了一些在水杯裡，又撒了一把在花盆裡。

幾天後，水杯裡那些比芝麻還微小的種子開始破殼，並萌出如絲的細芽，繼而芽端長出兩片嫩綠的子葉。能見證生命的萌發，神奇又令人感動，這也算是農耕予以我的意義之一吧！

只可惜，嬌嫩的幼芽被我移植到土壤裡沒兩天，就「全軍覆滅」夭折泥土中了。是脆弱的生命，禁不住被挪動的折騰和環境的變遷，還是我本來就不應該讓它們在清寡的水中萌發？看著那些因無知而被扼殺的嫩苗，心中充滿愧疚和惋惜。

撒在花盆的種子，在土壤裡悄然萌芽破土，我雖然見不著種子的破殼，卻可見新生嫩葉綠了花盆的褐土，在陽光水分的養護下，它們生機盎然地一天天長大，直到小小的花盆已顯擁擠，我才留了一株在花盆，其餘的全都移植到土壤裡。

留在花盆那株繼續安然無恙地生長著，可移到地裡的，沒兩天就蔫頭耷腦，日漸乾癟的腰身軟搭泥土上，最後除了剩下兩株，其餘的都命歸黃土了。剩下的那兩株其實也是奄奄一息了好一段時間後，才堅強地以微弱的生命跡象令我信服它們依然活著，但生長的速度就遠遠落後於花盆那株。是它們需要時間療癒遷移所傷的「筋骨」、適應新的生長環境，還是北加 州寒涼的地氣在羈絆脆弱生命的生長？但無論怎樣，它們最終都活成了一棵「生菜」。

植物如是，人不也一樣？不同的環境裡，有些人早熟，有些人晚熟，有些如花盆裡的生菜順境而生，有些似凍土裡的幼苗逆境而行，但最終它們都在各自的生命時區詮釋生命的意義。所以，當我們面對奔跑在人生軌道上快慢不一，在成長的速度上參差不齊的生命個體時，不要過分吹捧遙遙領先的天之驕子，也不要指責、催促那些遠遠落後的掉隊之人，應給予他們更多的時間和耐心，相信每一個生命都會在屬於自己的時區裡，綻放出各自的光彩。

▋活出個性的黃瓜

從商店買回來的那株黃瓜苗，翠綠挺拔，專業的育種栽苗，給它的成長之路一個先天充足的鋪墊，當我把它從商店拎回家，從小花盆移植到土壤裡後，小苗「沒哭沒鬧」地安然過渡，繼續在「新家」 藤葉茁壯地成長。沒多久，就學會「往上爬」了，又過了一陣，藤葉間長又出很多待放的花蕾，繼而一朵朵小黃花便綻放枝葉間，低調而又燦爛。

看著密密的黃瓜花，我得意地臆想著日後累累的果實，心中不禁竊喜一番。然而，人有雌雄，花亦如是，原來，那些密密的黃花中，只要少數是拖著小瓜尾巴的雌花，而大部分都是「華而不實」的雄花。最後，我前後只收成5條黃瓜，它便走到生命的末季了。

在那些修成正果的黃瓜中，第一條算是腰桿挺直，有點黃瓜該有的模樣，但也頭大尾細，像根橄欖球棒，其餘的4條黃瓜，就更有個性了，它們婀娜地捲縮成團，活生生長成了一個個綠色音符。但無論是「橄欖球棒」還是「綠色音符」，它們都以黃瓜該有的口感和味道，給舌尖以慰藉，予我收獲的滿足。

其實，黃瓜如是，人不也亦然？每個人來到世上，都自帶天性和使命，順其自然方能使其飛得更高更遠。比如對於極具藝術天賦的人，就不要強迫他們苦功數理化，走那條被公認的維生之路。在我身邊認識的朋友裡，就有一些「不聽話」的孩子，沒走家長期待的、或者為他們鋪墊好的理工之路，隨心而往地在藝術、文學、美術的天空裡自由翺翔，最終以自己的天賦加努力，闖出了一片屬於自己的天地，活出了人生的精彩。

所以，我們不應該以世俗的眼光來評判一個人或一件物事是常態還是「變態」，每一種狀態都有它存在的意義，正如那些用「綠色音符」奏響一段人間煙火旋律的黃瓜，以及那些不按常規出牌的成功人士。（寄自加州）