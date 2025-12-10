我每天最快樂的時光，就是在公園外這條大道來回走走，享受暖暖的陽光和陣陣微風，即使有時行雷閃電，只要有姊姊伴著我，我沒什麼好害怕。

人們說世界上最溫暖的地方是自己的家，是嗎？是媽媽接我回家的，叫我多陪伴她的兒子，陪兒子最多的不該是媽媽嗎？其實媽媽陪她的手機最多，去洗手間也帶著它，她望著手機有時哈哈大笑，有時淚流滿面，有時大叫買到了，然後就有許多東西送進家中，堆滿家的每一個角落，包括我睡的地方。

爸爸就只在深夜才回家，姊姊熱了飯菜，許多時候他碰也沒碰飯菜，一個人靜靜地喝酒。

爸爸和媽媽對話時，都是有關兒子的話題，然後兒子便要整夜溫習。兒子總會在睡前來抱抱我，他已長大了，也多了以前沒有的哀傷，我用鼻子碰碰他的臉，希望他加油；但我不懂說，家裡懂說的卻都沒說。

姊姊除了工作，就是望著手機上她兒子的相片。她很喜歡和我出去散步，因為可以和兒子講電話。今天也是，但當她談得興高采烈的時候，突然有位女士衝過來，很兇惡地問：「為什麼妳讓狗兒在這裡拉和撒，即使之後射些水，拾回狗糞，仍有臭味和不潔。」姊姊聽了很震驚，只說：「太太叫我的。」我也很震驚，我不知道原來我會把這條美麗的大道搞臭和弄得不潔，也不知道為什麼我不可以在家拉和撒，更不知道為什麼我不可以進這公園走走。（寄自香港 ）