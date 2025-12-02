美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（中）

趙世輝（前）、張懷瞳結婚二十五周年紀念合影，攝於紐約。（圖／趙守偀提供）

▋愛上一雙溫暖乾燥的手

大三時，趙英的室友佩姬．雷伯特（Peggy Liebert），也是她的好友，是學校基督教女青年會的會長，她決定為在附近的大學如維吉尼亞 大學（University of Virginia）、維吉尼亞軍校（Virginia Military Institute）等校就讀的外國學生，舉辦一場聯誼舞會。本來趙英不打算參加的，因為這種場合往往有些女生得不到男生的青睞，沒人邀舞，一副受冷落的可憐相，趙英看著不忍，雖然她自己從來就是舞會的熱門人物。但在室友佩姬的堅持下，趙英還是去參加了。

那晚有不少亞裔男生，其中包括幾位維吉尼亞軍校的軍事學員，有一位軍事學員來邀請趙英共舞，他便是白先忠。趙英馬上察覺這位男生與眾不同；通常在聯誼舞會邀她起舞的男生，尤其是亞裔，因為過度緊張，他們的手總是冷冰冰、濕黏黏的，很不舒服。可是白先忠卻有一雙溫暖乾燥的手，而且顯得很自信，給趙英留下深刻印象。那次之後的幾個月裡，先忠給趙英打好幾次電話，她都婉拒了，因為香港的吉姆那時還在跟她往來。

次年春天，先忠又來電話，之後先忠跟她透露，如果她再拒絕他一次，他以後就不會再打電話給她了。那時趙英跟吉姆已經疏遠，於是便答應參加了維吉尼亞軍校的舞會，鼎鼎有名的路易．阿姆斯壯（Louis Armstrong）帶了他的樂團在舞會上演奏，一段浪漫姻緣便把這對青年男女綁在了一起。趙英和白先忠開始交往，1958年兩人訂婚，次年結婚，趙英父母大喜，獲得一位系出名門的女婿。

趙英自述，除了欣賞白先忠的相貌堂堂外，還有兩點深深吸引她：其一是兩人都強烈厭惡蔣介石，趙英是因為蔣幽禁了她的大舅張學良，先忠是因為蔣派特務監控父親白崇禧，兩人因此敵愾同仇；其二是先忠的個性作風，先忠是父親最疼愛且引以為傲的兒子，自小父親便把他帶在身邊，父親對他的影響甚大；我們家十兄弟姊妹，分爸爸黨、媽媽黨，先忠是死忠的爸爸黨，白崇禧將軍是他心中崇拜的英雄，於是有形無形地便繼承了父親的一些性格特徵：堅強、冷靜、講原則、守紀律。先忠後來承認選擇讀軍校，就是因為想取悅父親。當然，以父親的政治處境而言，當軍人沒有前途，他才轉向工程，在紐約大學取得機械工程的博士。

趙英交往過的男生為了討好她，極端逢迎甚至阿諛，趙英並不喜歡這一套，反而欣賞白先忠的硬脾氣。有一次為了一樁小事，趙英生先忠的氣，不斷向他嘮嘮叨叨，先忠弄煩了，反過來喝斥趙英一頓，趙英反而服了。其實白先忠與趙守偀是一對天作之合的絕配佳偶，兩人身世相當，背景雷同，兩人皆自幼赴美，在美國受過完整教育，成功融入美國的主流社會。

先忠任職福斯特．惠勒（Foster Wheeler）公司旗下的一家子公司，一直升到總裁高位，並在1994年獲美國國家工程院（National Academy of Engineering）院士榮譽，在華裔移民中算是成功範例。趙英的成就也相當了得，她在紐約著名的亞伯特．愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）取得遺傳學博士，後執教於紐澤西蒙特克萊爾州立大學（Montclair State University），最終獲得索柯爾（Sokol）講座教授，成為一位著名的遺傳學家。白先忠、趙守偀夫婦的學業、事業旗鼓相當，難得的是兩人嗜好一模一樣，喜歡運動、網球、高爾夫球；喜歡打橋牌，兩夫婦作對去比賽；喜歡旅行，世界各地同進同出，我沒見過這樣喜歡黏在一起的夫妻。

當然兩人也有爭執的時候，大概都是趙英讓先忠的多。本來有幾處美國著名的生物實驗室高薪聘請趙英去做研究員，趙英拒絕了，她要留在紐澤西的丈夫身邊，因為先忠的公司就在那裡。先忠知道趙英在事業上為他做出的犧牲，他感激他的太太，更加疼愛她。

▋「程程趙趙」，京劇 撫慰鄉愁

1945年，聯合國成立，總部設在紐約，趙世輝雖然在杜克大學（Duke）念到碩士，但他選的是社會學，在當時的美國找不到工作，然而他憑語言天才，卻考上了聯合國即時口譯員的職位，很不容易。在紐約的這段期間，趙氏夫婦也有過得愜意的時候。趙世輝與張懷瞳都酷愛京戲，趙世輝唱小生，曾拜小生名家程繼先為師，程曾如此惋嘆道：「可惜這孩子在如此人家，若是下海，有望超過我。」可見趙世輝京劇功夫的造詣之深。張懷瞳唱老生，私淑余派，有時兩夫妻同時粉墨登場；夫婦兩人也在紐約創辦「業餘」京劇社，是紐約愛好京劇的華人 票友聚會所。

雖然趙家此時的家境並不寬裕，可是仍肯花大錢到香港訂製京劇行頭，並且親自設計圖案。1980年，旦角名票趙榮琛訪美，與趙世輝合演《碧玉簪》，趙世輝扮演趙啟賢，當時有「程程趙趙，趙趙程程」之佳話，因為兩人的師父都姓程，趙榮琛曾拜程硯秋為師。趙世輝與趙榮琛兩人相見恨晚，世輝即席賦詩：

六九七三不老翁，紅氍毹上喜相逢，

程門弟子饒逸興，攜手欣然逑古風。

「業餘」京劇社是紐約華人票友互相取暖的地方，在一片鑼鼓笙簫聲中，暫且忘卻飄零海外、深深埋在心中的那份鄉愁。

張懷瞳扮老生，夫妻兩人皆是京劇愛好者，在紐約創辦「業餘」京劇社。（圖／趙守偀提供） 趙世輝扮小生，夫妻兩人皆是京劇愛好者，在紐約創辦「業餘」京劇社。（圖／趙守偀提供）

趙家三兄妹，守倫因是長子，深得母親寵愛，趙英跟父親比較親，跟母親的關係複雜，母女之間有說不清、道不明的心結。其中重要的因素之一是母親對待二哥守丹的態度。守丹生下來有一分鐘沒有呼吸，幼童時被擺盪的鞦韆擊中頭部，頭顱可能產生骨折，影響大腦，學習有障礙，母親張懷瞳不能接受老帥千金怎麼會生出這樣的兒子出來。母親經常厲聲喝斥二哥，二哥臉上的恐懼，趙英永遠不能忘記，她為二哥打抱不平，認為她母親精神虐待兒童。

趙英大學二年級的時候，大哥守倫和她都不在家，母親和守丹的關係已經糟到無可救藥的地步，父母親更一起把二兒子趙守丹逐出家門，從公寓趕了出去，趙英對此一直耿耿於懷，無法原諒她父母。趙英設法接濟她二哥，但守丹獨自流浪到紐約水牛城（Buffalo）去，後來幸虧浸信會教會收容了他，守丹受洗成為基督徒，在教會工作，一待三十年。

後來認識了珊蒂．辛頓（Sandy Hinton），兩人成婚；珊蒂也有智力上的問題。婚禮上，趙家父母居然來參加了，趙英認為她母親的內心應該感到悔愧的。趙英、先忠和大哥守倫合夥替守丹夫婦買了一幢房子，守倫已是世界知名的婦產科醫生，經濟條件優厚；最後他們又合夥替守丹設立了一筆信託基金，讓他的生活有保障。趙英、先忠、守倫同時也合夥共同資助了他們的父母達三十年之久，兄妹兩人對父母算是盡孝的了。

▋結褵25載，父母的愛與孤寂

1953年，趙英念大一的時候，她父母舉行結婚二十五周年慶。趙世輝、張懷瞳兩夫婦的婚姻生活在前二十五年是相親相愛的，從趙世輝為紀念二十五周年寫下的幾首詩可一窺真情：

其一

憑肩笑語倩叮嚀，猶憶西窗細合盟；海樣深情卿愛我，天生麗質我憐卿。

愧無朱履千鍾祿，但有青襟一點誠；二十五年渾不覺，歡然連理更崢嶸。

從這首詩看來，趙世輝娶到「天生麗質」的老帥千金顯然是滿意的。

其二

為求金諾幾遷延，百轉千迴秦晉聯；樂譜霓裳迎風輦，屏開孔雀下雲軿，

初吟卻扇羞還喜，乍近柔鄉愛更憐；南極仙翁善頌禱，滿堂瓜瓞總綿綿。

當年在東北，趙爾巽的獨子與張老帥的千金結秦晉之好是頭一等大事，趙世輝不免念念難忘，緬懷過去的盛況。

其三

負笈重洋三萬里，慈萱永別恨難忘；寧屈小吏非求達，縱遇青雲豈足狂？

國際風塵多擾攘，人情寒燠儘淒涼；向平未了終身願，一匱功虧百事傷。

以趙世輝的身世與才能，在聯合國當口譯員「小吏」，的確很受委屈，大概他心中也有懷才不遇的怨懟，但他所處的是亂世，二十世紀的中國戰亂、革命未嘗稍歇，這位王孫公子也只好「苟且性命於亂世」，長年作客異域了。

可是趙世輝與張懷瞳兩夫婦過了二十五周年結婚慶典後，婚姻突然破裂了，此後幾十年，夫妻時起勃谿，經常爭吵。趙英與她哥哥守倫始終沒有弄明白，他們父母的感情到底因何變壞的。趙英揣測，原因之一是為了家庭財務；父母皆出自富貴人家，卻不善理財，出手又大方，經常處境窘迫，夫妻間易起爭執。原因之二是張懷瞳強迫趙世輝辭去聯合國工作，趙心中大概憤懣不平，但頂不住妻子經常吵鬧，也就勉強順從了。

本來兩人創辦的紐約「業餘」京劇社是他們精神寄託的地方，後來因為人事糾紛，「業餘」關門，兩人離開紐約，搬到紐澤西的一座小鎮隱居起來，過著孤寂的生活。最後趙英結論，其實母親張懷瞳到了中晚年後精神上漸漸異常，出現非理性的言行。

1980年，彼時先忠、趙英夫婦已經生下兩個兒子法雄（Ben）、法乾（Michael），守倫也有兩個女兒，趙英、先忠決定拍一張趙家全家福的照片，包括守丹夫婦。他們雇用了一位專業的攝影師，但從攝影棚回到家中，母親張懷瞳突然激動地對趙英說：「攝影師從我皮包偷了五十元！妳得幫我要回來！」趙英聽了大吃一驚，這便是母親多年偏執妄想行為的開端，愈到晚年，這種症狀愈明顯、愈嚴重，甚至懷疑傭人、自己的孫子偷了她的東西。她已患上了阿茲海默症了。趙世輝夫婦相守七十年，趙世輝棄世後，張懷瞳更加孤獨，她收養了十二隻流浪貓作伴。

白先忠、趙守偀全家福，左起白先忠、四歲的白法雄、趙守偀、三歲的白法乾。（圖／趙守偀提供）

▋苦甜交織的美國夢

先忠與趙英夫婦在美國的學業、事業一帆風順，完全成功地融入美國的主流社會，交到許多美國朋友。但是美國白人隱藏著的種族歧視，趙英還是有感的，她如此吐露心聲：

在當時，我們的「美國夢」似乎是由身上的膚色來決定的。我們發誓，無論我們做什麼，都要做到最好，好讓那些原本可能因為我們的種族膚色而看輕我們的人，回過頭來懇求我們與他們合作。

先忠與趙英在紐澤西居住了很長的一段日子，先忠在福斯特．惠勒工作了四十二年才退休。他們在紐澤西交到一批華人朋友，這些華人都已功成事就，屬高薪階層，因為年齡相仿，大多虎年出生，他們自稱「老虎團」，有四對夫婦經常在一起打網球、打橋牌、一起旅行出遊。先忠、趙英兩人在紐澤西的生活本來很順遂，生了兩個兒子，從南美洲請了一位女傭迪娜（Dina）來幫忙照顧孩子，因為趙英要教書工作。迪娜在他們家幫傭四十二年，已經成為他們家庭的一員，法雄及法乾也把迪娜當作義母看待。

法雄、法乾在大學都念到碩士，法雄主修金融，法乾學經銷。先忠一家，其樂融融。可是，先忠在五十歲那一年（1986），心臟病發、心血管堵塞，這是我們家族的遺傳病，動了繞道的大手術。日後，先忠的血管毛病層出不窮，後來又開過幾次刀，2000年還裝過支架，幸虧先忠的身體底子本就強壯，意志力又堅強，所以心臟動過手術後，照樣運動、旅行。1985年，福斯特．惠勒公司派遣先忠赴北京參加高層工程會議，趙英隨行，這是兩人離開中國三十多年後，重返祖國，興奮之情難以形容。開完會後，他們轉到台北，終於見到趙英的大舅張學良和舅母趙一荻、趙四小姐。（中）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（下）