（圖／想樂）

艾倫是依依深愛的一支芬蘭哥德金屬（Gothic metal）樂隊的主唱，集菸嗓與嬌顏於一身，一顰一笑都操縱著台下觀眾的尖叫。依依用樂隊海報包書皮，把鑲嵌艾倫名字縮寫的鑰匙鏈掛在書包上，一到午休就帶上隨身聽聽他的歌，邊聽邊唱，邊唱邊在草稿紙上寫歌詞，一張A4草稿紙，鉛筆正反面寫滿一遍，再用鋼筆覆蓋一遍。

依依是那支樂隊在中國大陸歌迷會的負責人，所有課餘時間都泡在歌迷網上，發帖更新樂隊動態，解答網友提問。撰寫同人小說，精修掘地三尺搜集來的艾倫多角度特寫……她對艾倫無人能及的癡迷，令其他粉絲心服口服地叫她「堂主」。直覺中，我認為「追夢阿憨」與依依擁有類似的執著。

「都夜裡10點了還要趕路？你不休息一下嗎？」我問「追夢阿憨」。

「沒時間休息啊！」他用全角頓號代替逗號，用六個句號代替省略號的表達方式，給人一種格外用力的感覺，「我的目標過於遠大，只能更加拚搏……」

「你的目標是什麼？」

「有兩個……第一個是再生三、四個孩子，第二個是讓其中一個孩子去競選美國總統，改變世界。」

「你現在有幾個孩子了？」

「五個，我算了一下，生到八、九個就有機會了，這是概率的問題。概率一向很準的，我現在只是缺了數量。」

我突然記起我有位遠房親戚，每次買福利彩票都斥資上千，每周三次，連續二十多年風雨無阻，我上次聽到他的消息是五、六年前了，不知他近況如何？

看我沒反應，「追夢阿憨」補充了一句：「我是經濟學博士，博士班在加拿大 讀的。」

「哈哈哈，這些話，難道不是他在做夢的時候發給妳的嗎？」「螃蟹堂主」連著拋過來七、八個笑哭的表情包，「這是概率極小事件被直覺放大了啊！假設美國有3.3億人，截止2025年共有46位總統。他家生一個美國總統的概率是千萬分之一，生9個孩子的成功率是百萬分之一，就算生五百萬個孩子也只有50%的概率會出一個總統，這和買彩票有什麼區別？他確定自己是經濟學博士？」

「網上的人可以冒充任何身分，他的學歷無從考證，但他的夢想，或者說執念是他的真心話，盡管異想天開，卻是他活下去的希望。這些話他並未與周圍人提及，只是在網上說說。他家裡也許出不了總統，但會出現好學生、好員工、好公民……畢竟他給孩子樹立了奮鬥的榜樣，孩子們也會用自己的方式改變世界。其實換位思考，我渴求著作等身的文學夢同樣被人笑話離譜。倘若我們沒有這些『執念』，動力從何而來？你對女神不離不棄的愛，不也成了你的精神支柱？」

「嗯，倒也是，反正我認識的人裡，沒人知道我跟女神的事，我跟妳傾訴完心裡還挺舒坦的。」「螃蟹堂主」發給我這句話後沒有停止，「對方正在輸入」的提示消息持續閃爍了很久，「妳別說，我還真想過，為了她幸福，我要好好活著……至少我不能死在她前頭，哈哈哈。」

「對吧！執念無可厚非也無可諱言，只要你懂得如何與之和平相處，煩憂便會化解。」那天我翻出了自己在2005年上大學三年級時寫過的日記：

「依依想在左手手腕外側弄個齒輪形紋身，那個環繞鏤空尖刺的暗器般的圖案，我在她的服裝設計手稿上見過，具體含義不明，但必然與艾倫有關。過了些日子她跟我抱怨圖案在技術上難以實現，目前有兩種選擇：簡化圖案，或換個部位擴大圖案。基於依依對圖案和部位要求苛刻，紋身計畫不得不擱淺。

「看到她悻悻的樣子，我回憶起自己兩年前跑到理髮店要求把頭髮染成《聖鬥士星矢》裡白羊座聖鬥士穆那樣的淡紫色，被冷冰冰地告知那種顏色是半穩定色，最多只能維持14天之後的失望心情。有什麼辦法呢？奇思妙想往往被現實抹煞，成熟無非是在反抗與妥協的循環中，找到自欺欺人的折中之策。」

現在我笑那些屬於年輕的執著，其實困境並非無望突破，約等於期望值的解法有長效紋身貼，還有為二次元角色扮演者定製的各色假髮。有時候，折中之策不是捨棄而是容納。

在不知不覺的成長中，「都會美型男」、「雌雄同體」、「葛利果聖歌」、「碾核」、「表現主義」等名詞逐漸拼接出我審美框架的多邊形，邊越多，就越趨向圓，也越趨向包容的形態。畫一個大圓把邊全部包含，比在多邊形內尋找平衡點更令人豁然開朗。與其說「鋪錦列繡」是矯揉造作，不如說語言逃不出認知的囚籠。如果我的思想能夠包容異族、奇談、偏見，以及執念本身，那麼我的文字就能保持與現實和夢幻兩者完美均等的藕斷絲連。

可惜喬裝成時間的成長對真情的考驗，是以剝奪記憶的方式進行的，像一場一觸即發且不可扭轉的慢性病。當20世紀1990年代紅極一時的北歐哥德金屬樂隊紛紛解散，當艾倫收起桃紅色雕花電吉他，剪短秀髮，續長鬢髯，不再挑戰視覺禁區，當不止一個高喊過「非艾倫不嫁」的歌迷在我重溫舊事時一臉茫然地問道「誰是艾倫來著？」依依已經旅居芬蘭並與艾倫相識。

一次閒聊中，艾倫得知依依曾紋身未遂，便拉起她的左手，在她的手腕外側輕輕吻了一下。「那是我的童年男神艾倫吻過的地方啊！比任何幸運紋身都有意義呢，我可算圓夢了。」依依在電話裡對我傾訴這些的時候，哭得梨花帶雨。她不被世人理解的愛終於有了交代，她說她與艾倫定期問候、偶爾見面的現狀，是她眼中最浪漫的結局，她對艾倫的愛不含貪念，一切都是情懷。

「如果你想長久地與情感關係中的高位者保持來往，就不能奢求太多。『心懷執念』的付出唯有靠持續力而非爆發力，才有可能在不經意間獲得變相的回報。即使身處困境，只要生命不息，就有破壁的可能，切莫因未蔔之遙而錯認顏標。」依依對我說過的話，我轉交給了「螃蟹堂主」。

「是啊是啊，未來的事，誰知道呢？」「螃蟹堂主」再度開懷大笑。

雪霽初晴後的良夜，巨蟹座β——柳宿增十經過上中天，「螃蟹堂主」邀請我進入他的網路直播間，聽他給《聖鬥士星矢》的粉絲彈一曲吉他《天馬座幻想》。隨著來自主角星矢反抗宿命論的一聲吶喊「接招，天馬流星拳」，火山般噴發的旋律衝向耳膜，加速血流，在我腦海中大規模燃起兒時爛熟於心的歌詞：

「在群星閃耀的空中，

朝著只屬於你的星座前進……

天馬座幻想，任何人的夢想，

展開自由的雙翼翺翔。

天馬座幻想，沒錯，唯有夢的輝光，

誰也奪不走，因為，那是心靈的翅膀。」

傾訴你的執念(上)

（下）（寄自喬治亞州 ）