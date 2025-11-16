日前忽然夢見媽祖，醒來後對愛人提起此事，她問：「是哪裡的媽祖？」我想了想，答道：「是粉紅色鑾轎的媽祖。」她笑著說：「那是白沙屯媽祖 吧！」

上網查閱，方知白沙屯拱天宮位於苗栗通霄。那段日子，適逢媽祖誕辰，粉紅鑾轎翻山越嶺、踏浪逐風，萬千信徒隨媽祖遶境。影片裡的神異事蹟，讓素昧平生的我，也在螢幕前深深動容。

心想，得親自去看看她，去聽聽，媽祖究竟要對我說什麼。

雖然母親與岳母皆是苗栗人，但我對苗栗的印象僅止於她們的故鄉，大湖與銅鑼。至於通霄，始終只是地圖上的名字。那日，準備了三樣水果作為供品，啟程前往臨海的小鎮。台61線沿途是整排轉動不止的風車，遠處的海面起伏著光影，幾艘漁船悠悠在水天之間緩緩滑行。

初見媽祖慈顏，心中突然寧靜。那似乎是無窮的慈悲與庇護 ，將島上的眾生都納入她寬廣懷中。

我求得一籤，第三十六首。籤詩云：「借汝一帆風力順，陶朱貨殖有榮名。」胸口一震，彷彿聽見媽祖輕聲：「風，會借你用的。」彼時的我，正站在人生的岔路徘徊未定，祈願深切卻無以落實。復再擲筊詢問，須補運改運。不諳廟宇習俗的我未備潔衣，只得擇日再來。

數日後，我攜著潔淨衣物再次北上。沿途風車轉動如初，遠方的海與天交界處，像為我開出一條靜默的朝聖航道。再次走進拱天宮，我將衣服置於香案，誠心祈請。在媽祖的注視下，緩緩將衣物蓋上宮印，那是溫柔的加持，也是默會於心的祝福。

面試當日，我穿著蓋過宮印的襯衫前往。坐在委員們對面，竟感到出奇的平靜。彷彿真有一陣風，從心頭緩緩吹起，托住內在的一葉小舟，不偏不倚，穩穩前行。

那是一股來自遠海的風，柔韌而綿長。媽祖的風，慷慨地借我一用，「舍北圖南」的籤詩果然成真，讓我離故鄉更近了。如今職位已定，旅程亦啟，我總會想起那天離開廟宇時，車行於台61線，陽光爛漫，海風低語，潮聲拍岸。依稀彷彿能見到夢中媽祖粉紅鑾轎經行的身影，與萬千信徒陪著鑾轎的堅毅步履，在沿海的村落、香火的鼎盛與歷史的縱深中固執反覆著。

那是一種來自海洋的寧靜與堅定，是媽祖的慈容與悲願，而夢裡的粉紅鑾轎，至今仍在心頭緩緩行走。彷彿每當潮聲拍岸，她的慈光便自遠海緩緩映來，提醒我心中的小舟，縱使風微，亦可啟程。