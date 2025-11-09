追尋孫中山足跡（上）

多倫多河谷公園內的孫中山雕像。

我生長在中國上海的西區，附近有一條長長的中山西路。天真爛漫的孩提時代，常跟著父親穿過這條大街，去三里之外的中山公園，或玩耍或寫生。有一天回家的路上，我忍不住詢問「中山」的意思，父親回答是為了紀念民族英雄孫中山，還說孫先生是「中華民國國父」。我那時年紀不到十歲，對父親所說的東西感到好奇，不停地追問。

從此，我有意無意地關注起中山先生。遇到陌生人問我姓什麼？我都會自豪地說：「鄙人姓孫，孫中山的孫。」也許是「五百年前是一家」的說法，對先生的事蹟愈來愈感興趣。中學時期，只要報刊上讀到有關先生的文章，十之八九會抄在小本子上。大學時代讀了《中國通史》，對先生有了更多的了解，他真是一個了不起的偉人！如果沒有他，中國近代史極可能重寫。

真正「走近」先生，還是一九八八年五月底。那日下午，上海春意盎然，我徜徉在繁華的淮海中路上。遇見思南路拐彎，一直南下，馬路兩側滿是法國梧桐，枝葉繁茂成蔭。步行十分鐘不到，在東側的香山路七號，見到一幢兩層歐洲鄉村式小洋房，這就是孫中山、宋慶齡伉儷當年在上海的寓所。

回家的路上，耳邊一直迴響起故居二樓老唱機裡的聲音，那是先生當年深沉的演講：「我們大家如果醒起來，中國才能有望……」我的心潮澎湃，如同波濤滾滾的黃浦江。第一次近距離接觸中山先生，就被他的人格魅力深深吸引了。為了實現「博愛、天下為公、世界大同」的最高理想，他不計個人得失，屢敗屢戰。

那時，我大學畢業留校工作已有幾年。突然異想天開起來，如果能像中山先生那樣周遊列國該多好，到外面的世界好好看一看。就在那天，我悄悄萌發了一個想法：如果有朝一日可以跨出國門，一定要盡力尋訪先生當年的足跡……

▊孫中山雕像 守護唐人街40年

俗話說：讀萬卷書，不如行萬里路。一九九○年十月，我真的有機會出國了，來到了天寒地凍的加拿大 。先在滑鐵盧大學心理學系做訪問學者，兩年多後來到多倫多，擔任世界日報的新聞編輯。

報館靠近東區唐人街，附近有一個河谷公園。聽老記者說，在當地華人眼中，這個公園還有一個十分中國化的名字「中山公園」。我一聽像打了雞血似的，全身突然亢奮起來。

幾天後，我迫不及待地開車來到百老匯大街旁的河谷公園。漫步來到南側，遠遠地就能見到孫中山的雕像，十分醒目。走近一看，矗立在紀念碑底坐上的雕像用青銅所製，根據先生的真人身高比例設計，為長袍馬褂形象，抬頭向前，左手還在胸前抱了一本自己的著作《三民主義》。一九八五年孫先生逝世六十周年，這座銅像就被安放於此，已守護唐人街多年。

由於從事新聞工作，我接觸的資料愈來愈多。原來，孫先生與加拿大的淵源也已綿延百年。在先生半個多世紀的革命生涯中，加拿大對其襄助甚巨，比如：溫哥華洪門的籌餉局是先生在海外建立的首個革命籌款機構；加拿大華僑給黃花崗起義的捐款占全球各地華僑的一半；維多利亞的致公堂率先將本堂物業抵押貸款資助革命。先生也曾讚譽：「華僑有功於革命，是革命之母。」

世上有些東西很神奇，像風又像電。話說我在世界日報工作大半年後，報社新來了一位年輕的女記者，閒聊時，得知她畢業於廣州的中山大學，我感到特別親切，毫不掩飾地告訴她，我是一個「孫中山迷」，似乎立刻拉近了兩人的內心距離。

後來，她真的成了我的太太，我與中山先生的緣分，顯然又加深了一步。遇到新朋友，我都會驕傲地介紹：「我太太是中山大學畢業的。」

▊香港 機場坐船 直達中山碼頭

時間飛逝，歲月靜好。我與中山先生的緣分，還遠遠不止以上所述。二○一一年十一月上旬，我從多倫多飛往香港，過了海關近下午四時，便登上了去中山市的小巴。

上車坐穩後，我禮節性地與鄰座那位英俊青年打招呼。他那渾厚的口音深深吸引了我，情不自禁地問他是不是北方人？而他說是日本 長崎人，並且只學了一年中文，我馬上被他的語言天賦怔住了，欽佩之情油然而生。

在我的記憶中，長崎是多義的。它是日本西岸著名的港口，離上海只有八百公里，自古以來就是中日溝通的橋梁；二戰末期，美軍曾在長崎投下代號為「胖子（Fat Man）」的原子彈，造成了好幾萬人死亡，也迫使日本向盟軍無條件投降，從而結束了戰爭；長崎也是上海的姐妹城市，兩地經貿文化交流頻密。

我倆邊交換名片邊閒聊起以上的話題，似乎早已沖走了長途旅行的倦意。即使到了深圳灣口岸過關轉換大巴之際，也未中斷交談。他叫山下淳司，讀的是經貿專業，由於他熱衷中國文化苦學中文，現今是長崎縣貿易協會駐上海的代表。當他得知我是上海人時，笑得更燦爛了，馬上談起了虹橋、徐家匯等彼此熟悉的地名，兩人的內心距離更近了，真有幾分「他鄉遇故知」的味道。

這次是山下淳司第二度造訪中山，前去參加一個會議。不同的是，上一次他走的是水路，由香港機場坐船直達中山碼頭，今天因過了船期便改道陸路。而我擔任編劇的二十集電視劇本《中國創造》獲得了「中山杯」文學獎，我是特地回國領獎的，也是首次前往中山，感到陌生又興奮。

不知不覺，經過三個多小時的顛簸，大巴已抵達市中心的石岐。下了車，我和山下握手道別。打心底裡說，路途上萍水相逢，說是再見只不過是一種禮貌而已，十之八九是不會重逢的。

▊中山市領獎 又巧遇日本友人

但沒想到，翌日晚在中山市委主辦的「首屆孫中山文化節閉幕式、第二屆中山杯華僑華人文學獎頒獎典禮」晚宴上，我竟然和山下淳司不期而遇了。兩人喜出望外，雙方都未料到，會前來參加同一個會議，都是為了紀念偉人孫中山而來，真可謂「殊途同歸」。

山下馬上把好友安達賢一郎引薦給我。據他介紹，安達先生是長崎重要企業安達株式會社的副社長，與中國交流已達二十五年。安達握著我的手感慨地說，長崎是孫中山至交梅屋莊吉的出生地，他曾傾囊相助孫中山革命事業，而且孫中山也曾九次到訪長崎，在長崎有專門的博物館介紹孫中山的事蹟，在辛亥革命一百周年之際，長崎市與中山市已締結成為友好城市。

宴會結束之際，我遠遠地望著安達先生以及他身邊的山下，感慨萬千。對於孫中山先生的認識，安達和他的父輩是較為熟悉的，但對於日本年輕人來說就顯得陌生了，他正在透過自己的努力來宣傳孫中山，從而加強中日友好交流。而對於時下的中國年輕一代而言，又何嘗不需要多多了解中山先生呢？

我連做夢也沒想到，平生第一次「觸電」的作品，在「紀念辛亥革命一百周年徵文」比賽中脫穎而出，有幸拿了「中山杯」文學獎。後來還親自改編為三十集電視劇《錯放你的手》，搬上了銀幕。當今世界，文學獎不計其數，而以中山先生命名的文學獎，是世界上獨一無二的，是最具中華民族凝聚力的文學獎。我站在鮮豔的紅地毯上，捧起這個獎盃，感到無比的自豪和光榮。（上）（寄自加拿大） 廣東中山市翠亨村的孫中山故居。

追尋孫中山足跡（下）