我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

提線人偶

大王子
聽新聞
test
0:00 /0:00

曾有一段時間，我每日規律登入一款手遊。晨起第一件事，並非刷牙洗臉，而是點開手機，確認任務是否更新、體力是否已滿。排行、升階、開副本、衝排名，一連串的點擊與計算，操作一如儀式。我運籌帷幄，如傀儡師般操縱角色，自信於自己的決策與節奏。直到某一刻，才突然察覺，真正被操縱的，也許正是我自己。

那年夏天，我在冰島旅行。離開雷克雅維克後，網路訊號時斷時續，僅在民宿、市區偶得連線片刻。車行途經冰河湖、火口湖、瀑布與火山惡地，我自車窗望出，眼前是壯闊而冷冽的風景，奇異莊嚴，心中卻總惦記著是否來得及完成每日任務。我一邊換算時差與重置時間，一邊在永晝的凍土裡化身為一具提線人偶，靜靜等待下一條指令的降臨。

那段時日，我正身陷一段戀情的背叛之中。語言的虛實、情感的搖晃，比任何高階副本任務更難解。那些本該信任的關係，織成謊言的迷宮。我困在越級打怪的關卡裡，無處可退。

被背叛的時光裡，我日夜浸於電影之中。在奇士勞斯基與是枝裕和的鏡頭下，人物的緘默、猶疑與離散，與我有著相同氣味。那一幕幕無語而沉默的場景，如同漫起的一場大霧，遮蔽了荒謬的人生處境。銀幕滿溢著對話、啟示，與聽起來陌異的語言。銀幕之外，是我日漸稀薄的影子。

與此同時，我仍每天準時登入遊戲，像是古典制約反應。彷彿只有這條線，仍牽著我站穩，保有生活的秩序與重力。

直到某個將雨未雨的豔夏午後，烏雲將天空壓得很低，想像著下一刻可能正是滂沱，瀰漫著屏息以待的臨界感覺。我獨自走在回家的路上，忽覺綁在身上的線重如枷鎖，再也無以為繼，便咬牙將遊戲刪除。唯一捨不得的是養了六百多天的帳號，我將它託付給聯盟中素未謀面的前輩，如同決心放棄一段曾說著永遠的關係。

提線人偶的線，終於被剪斷。暴雨在一瞬間傾洩而出，奔擊著走避不及的迷途與傷痕。

那段沉迷手遊的日子彷彿一整塊記憶斷片，模糊、傾斜、閃爍著無法逼視的色調。那個人偶，曾被一條又一條看不見的線牽引，在崩塌與麻木之中機械地運作，也在背叛當中被制約，行禮如儀般舞動。直到那一天，它終於停了下來。沒有再抬手、沒有再回應指令，只是靜靜地、無聲地，躺在大雨降落的街上。

就在那傾洩而至的雨聲中，它終於得以凝神遙望記憶深處，那片永晝凍原上，當年未及細看的冰川微光，正靜靜流動。冰川沿著心之裂縫，緩緩滑過古老的土地，無聲融雪。

冰川 冰島 冰河

上一則

媒人難當

下一則

聯合國教科文組織大會拍板 每年3月21日為國際太極拳日

延伸閱讀

車銀優入伍前銀幕告別作 化身「宅男DJ」放飛旅行

車銀優入伍前銀幕告別作 化身「宅男DJ」放飛旅行
初見冰島

初見冰島
觀影說劇／地獄新娘20周年 「最棒停格動畫」重返銀幕

觀影說劇／地獄新娘20周年 「最棒停格動畫」重返銀幕
強尼戴普大談生死戀 「地獄新娘」4K修復版20周年重返銀幕

強尼戴普大談生死戀 「地獄新娘」4K修復版20周年重返銀幕

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

咖啡，雨天，和一次告別

2025-11-02 01:00

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽