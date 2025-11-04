冰島美女和她的丹麥情郎

冰島Harpa音樂廳，在光影交融下的精美建築。

天空酒吧（Sky Bar）坐落在冰島 首都（Reykjavik）的港灣邊，在一個八層樓高的旅館頂樓，有三面玻璃牆，把對面的音樂廳（Harpa Concert Hall）和法克薩弗洛伊灣（Faxaflói Bay）的風景盡收眼底，是本地人喜歡聚集的地方。

那一天恰好是星期五，有個歌手抱著吉他現場演唱，東面牆被區隔起來，留給一個私人聚會。剩下來的桌子就不多了，幸好我們到得早，占據了一個長桌。先生和我各自啜飲杯中的酒，強忍著不打瞌睡，這是我們到冰島的第二個晚上，旅途中的勞累與時差，讓人想睡覺。

服務生忽然過來和我們商量，可不可以和別人併桌？歡迎至極，否則我倆可就被自己無聊死了。

坐下來的是一對金髮碧眼的中年男女，看起來既登對又和善。忘了究竟是誰先開的口，我們很快地就把各自的關係都釐清了，我們是從美國來的夫妻，他們是結識一周年的情侶。金髮美女是冰島人，她的情郎則生於格陵蘭 （Greenland）、長於丹麥 。

幾個小時的談話中，不難感覺到美女是情郎致命的吸引力。他說：「幾個小時前我才下飛機，我們已經有三個禮拜沒見面了，這是最長的一次分離。」他一邊說一邊把玩著美女的手。

美女溫柔地回應：「剛才的餐廳氣氛不錯，食物也好，我們有一頓美好的晚餐，是一個小小的補償。」美女的笑容發散著幸福的光，他倆的喜悅，感染力極強，讓我也覺得微醺。

也許是，我們都處在放鬆愉快的狀態中；也許是，我們的思維恰好在同一個頻率上；也許，只是酒精的作用。四個陌生人，在初識的幾十分鐘內，成了無話不談的朋友。

四個人總共會七、八種語言，唯一共通的卻只有英語。我們從冰島哪裡有好吃好玩的，一直聊到不同的語言教給我們的處世態度與生活哲學。

我的美式英語總是先說重點而且率直，有時甚至可以說不顧情面。丹麥情郎附和說：「我也覺得自己說英語時，經常忘了禮貌。」

他說了一個關於格陵蘭人如何交談的小故事：「有一次我在機場等飛機，候機室的長排椅背靠背，我聽見背後有兩名婦人用格陵蘭語交談。她們的談話在非格陵蘭人耳中是斷斷續續的。我突然感覺慚愧，我竟然忘了格陵蘭傳統：與人交談，重要的是傾聽。格陵蘭人發言，絕不半路打岔，兩人以上的交談都會有短暫的沉默，這樣才能確認對方是真的說完了，不是暫停。」

他說完，我們都沉默了；不是練習格陵蘭傳統，只是安靜地感動著。

與人交談，重要的是傾聽。

格陵蘭人用最簡單的方式，把對彼此的尊重與包容，落實在生活中，專心地聽別人說話，靜靜地等別人說完。