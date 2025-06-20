巴金，國府留在大陸最後一位大師級作家

（取材自百度百科）

巴金的懺悔貫穿在《隨想錄》中。他寫道：

「印在白紙上的黑字是永遠揩不掉的。子孫後代是我們真正的裁判官。究竟對什麼錯誤我們應該負責，他們知道，他們不會原諒我們。二十世紀五○年代，我常說做一個中國作家是我的驕傲。可是想到那些『鬥爭』，那些『運動』，我對自己的表演（即使是不得已而為之吧），也感到噁心，感到羞恥。」

「今天我回頭看自己在十年中間所作所為和別人的所作所為，實在不能理解。我自己彷彿受了催眠一樣變得多麼幼稚，多麼愚蠢，甚至把殘酷、荒唐當作嚴肅、正確。我這樣想：要是我不把這十年的苦難生活作一個總結，從徹底解剖自己開始，弄清楚當時發生的事情，那麼有一天說不定情況一變，我又會中了催眠術，無緣無故地變成另外一個人，這太可怕了！這是一筆心靈上的欠債，我必須早日還清。」

「我完全用別人的腦子思考，別人大吼，『打倒巴金』，我也高舉右手響應。這個舉動我現在回想起來，覺得不大好理解。但當時我並不是作假，我真心表示自己願意讓人徹底打倒，以便從頭做起，重新做人。我還有通過吃苦完成自我改造的決心。我甚至認為『造反派』不理解我這番用心感到痛苦。」

「奴隸，過去我總以為自己同這個字眼毫不相干，可是我明明做了十年的奴隸……我就是『奴在心者』，而且是死心塌地的精神奴隸。這個發現使我十分難過！我的心在掙扎，我感覺到奴隸哲學像鐵鍊似地緊緊捆住我全身，我不是我自己。」

「我明明記得我曾經由人變獸，有人告訴我這不過是十年一夢。還會再作夢嗎？為什麼不會呢？我的心還在發痛，它還在出血。但是我不要再作夢了。我不會忘記自己是一個人，也下定決心不再變為獸，無論誰拿著鞭子在我背上鞭打，我也不再進入夢鄉。」

1986年，巴金在《隨想錄》中，提出建立「文革」博物館的構思。他寫道：

「建立『文革』博物館，這不是某一個人的事情，我們誰都有責任讓子子孫孫，世世代代牢記十年慘痛的教訓。『不讓歷史重演』，不應當只是一句空話，要使大家看得明明白白，記得清清楚楚，最好是建一座『文革』博物館，用具體的、實在的東西，用驚心動魄的真實情景，說明二十年前在中國這塊土地上，究竟發生了什麼事情？讓大家看看它的全部過程，想想個人在十年間的所作所為，脫下面具，掏出良心，弄清自己的本來面目，償還過去的大小欠債。沒有私心才不怕受騙上當，敢說真話就不會輕信謊言。只有牢記『文革』的人才能制止歷史的重演，阻止『文革』的再來。」

1995年，「文革」三十年前夕，年過九旬的巴金，給大型圖錄《「文革」博物館》一書寫了後記。這本書分上、下集，於1995年年底出版。書中收錄了數千張歷史照片。這是迄今為止關於「文革」歷史的資料最齊備、敘述最有力度的著作之一。

巴金對這本書的編者楊克林說：「（建『文革』博物館）這件事應該做，『文革』博物館每一個地區都應該建立。」

但是，「文革」博物館至今未能成立，只能算是巴金的遺願了。

巴金雖然有他個人、歷史和時代的局限性，但畢竟，在十年文革結束後，在極左思想的影響仍然很大的情況下，他能夠反思文革，懺悔自己做過的錯事，倡導講真話，反覆提醒後人警惕文革悲劇重演，這些都是難能可貴的。

巴金逝世，文化界人士多有追悼之詞：

作家蕭乾：巴金的偉大，在於敢否定自己。

作家金庸：巴金的偉大之處就在於敢於用作品解剖自己的靈魂。

作家賈平凹：巴金是我國當代文學巨匠，他的道德和文章，都是當代作家的一面旗幟。

作家鐵凝（接任巴金作協主席職位的女作家）：他講真話的勇氣和正直的品格，讓我們這些文學後輩非常敬仰。

作家陳忠實：巴金是中國文學巨人，是我們新文學的奠基人之一。他的作品遠遠地超越了文學的欣賞意義，而形成一個時代的吶喊。

作家鄧友梅：巴金能夠客觀冷靜的看待自己，對別人的優點和好處看得很清楚，對自己的缺點錯誤勇於揭露，他的一生是人格不斷上升的一生。

作家陸天明：巴金是啟蒙的、人道主義思想的主要人物，他追求個性解放，反對封建枷鎖，他是一面旗幟，一棵大樹。

評論家傅光明：他首先是一個作家，他用新文學的形式，通過描寫自己體驗的大家庭，以這樣的視角來很好地呈現了時代。（下）

（本文取材自網上資訊，以及王友群先生發表於2003年8月31日《大紀元》上的署名專文〈著名作家巴金的成就、跌落與懺悔〉，謹此說明）

巴金，世界七大文化名人之一

張作錦

1984年五月，巴金被國際筆會第四十七屆大會推為「世界七大文化名人」之一，另外六人為英國作家艾倫‧西利托，蘇聯作家瓦西里‧阿克肖諾夫，法國作家阿蘭‧羅伯格里葉，英國作家費朗西斯‧金，美國作家威廉‧斯泰倫，美籍德裔作家寇特．馮內果。同年十月，巴金又獲香港 大學授予榮譽文學博士學位。

巴金所獲之國際榮譽，為當時中國作家所僅見。