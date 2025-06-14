挖沙船。(圖片提供/作者亭瞳)

夜幕降臨，我們驅車到達Driftwood Key。

庫恩海灣（Coon Bay）的漁船靜靜靠在碼頭邊，星星點點甲板上的燈光與山頭住家閃爍的燈火交相輝映，倒映在平靜的水面上。

釣魚 俱樂部裡人頭攢動，歡聲笑語此起彼伏。然而，在我們身旁，圍坐一張桌邊的人群格外引人注目。他們衣著簡樸厚重的工作服帶著泥跡，靴子沾滿灰塵。盡管外表粗獷，但他們的眼神卻帶著沉穩、堅毅的神情，散發著非凡的氣場。我不禁好奇，他們是誰？為何出現在這裡？

很快，答案揭曉。主持人邀請他們站到前臺，十幾名來自密西根的Entact疏浚船公司工人。他們輾轉各州，從事疏浚、封蓋和海洋碼頭建設工程，致力於清理受汙染的水道，恢復重要濕地。剛剛完成俄勒岡州波特蘭的任務，他們便馬不停蹄地來到華盛頓州 的甘布爾港灣（Port Gumble Bay）。現在，一些團隊成員已經在前往下一個目的地明尼蘇達州和康乃狄格州的途中。有人問：「六月工程結束後要去哪裡？」他們異口同聲地回答：「回家。」

挖泥船長Mike站在大螢幕前，指著一艘標有「ENTACT」字樣的疏浚船，向我們介紹他們的工作。他們在海灣裡組裝了船體，搭載挖泥機及收裝泥土的圍欄。畫面中，湛藍色的海水映襯著桔紅色標識的船隻，承載著黑色的挖掘機在海面上緩緩移動，開啟了一場修復之旅。

這一切海灣轉變的故事要追溯到1800年代中期。甘布爾港灣曾是鋸木和伐木作業的中心，長達一個多世紀的生產活動致使港灣嚴重汙染，危及魚類、貝類、鳥類及其他野生生物。1995年木材廠關閉後，政府和相關機構開始探討修復計畫，並得到了當地印第安部落的積極合作。

2015至2017年，白宮 環境質量委員會、美國環境保護署、國家海洋漁業局等多個機構聯合啟動修復工程。在取得初步成效後，他們意識到某些嚴重汙染的區域需採取沙土掩埋的方式。2023年，一張沉積物管理區的地圖被繪製出來，確定了重點治理區域。

這時，釣魚俱樂部的幾位資深老成員提出了一個巧妙的解決的方案：使用4英裡外Driftwood Key庫恩海灣的潔凈沙土，去填埋甘布爾港灣的汙染地帶。庫恩海灣的沙土裡富含鰻草種子，能夠説明重建鰻草床，吸引鰻魚類回歸港灣繁衍生息。這項工程不僅能説明甘布爾港灣修復生態，還能清理庫恩海灣淤積的沙土，加深水道，使漁船進出更加順暢。

每天，Entact疏浚船往返於甘布爾港灣和庫恩海灣四次，從港灣中清除近13,000立方米的沙土，用以覆蓋汙染區域。在他們穿梭於海灣之間時，白肚皮的虎鯨偶爾躍出水面，在船側嬉戲，濺起晶瑩的水花，彷彿在為他們的工作助威。偶爾，疏浚船還會遇到悄然經過的海軍潛艇，船員們興奮地與他們交談所見所聞。

Mike站在那裡，談到剛剛與太太通話時得知院子裡的積雪厚達3英尺，他望著岸邊僅有2英寸的積雪，不禁笑出了聲。他感謝當地民眾們的熱情款待，當他凝視著美麗的港灣，更是激起他思鄉的情懷。

講解結束，掌聲雷動。俱樂部成員們紛紛詢問庫恩海灣的水深變化，討論著自己的船是否能更自由地航行。習慣於在泥沙淤積港灣中航行的漁民們，此刻臉上寫滿了興奮和期待。

夕陽西下，皚皚白雪覆蓋的奧林匹克山脈倒映在海面，湛藍的海水上，橘紅色的疏浚船穿梭於港灣之間，五彩斑斕的晚霞鋪陳天際。這些揮灑汗水、搬運沙土的人們，繼續用他們的雙手改變著港灣的未來。他們的身影，帶著驕傲與使命，鐫刻在這片波光粼粼的水域，成為港灣新生的一部分。（寄自華盛頓州）