摩羯天秤──靜觀因果

而這時主導蘇軾流放的人，正是哲宗的宰相章惇。

曾經在「烏臺詩獄」救過蘇軾，此時的章惇，為什麼要置這位好友於死地？

還是他要測試這位好友「怡然自得」的生命極限？

下流黨爭，可以使人性蕩然無存。

流放途中，摩羯座的蘇軾一定也反覆忖度琢磨自己與章惇不可解的因果吧……

因果到此，並沒有結束。徽宗即位，蘇軾涉還。北歸途中，受到章惇兒子章援書信，告知父親被貶嶺南，希望蘇軾幫助。

章援孝順，父親被貶，他曾經血書求告。章援進士中第，主考官是蘇軾，蘇軾也把章援看作自己的學生。

啊！章援怎麼這麼像阿難，天真無邪，他不知道政治報復的殘酷陰狠嗎？

這位很有阿難天真的青年，寫信給老師，似乎委婉為陷害別人的父親告饒，也懇求蘇軾以過來人的身分，告知嶺南要如何度日。

這太不像黨爭時殺紅了眼的作法了。

章援是不是天秤座啊……

蘇軾回信了，詳細告知嶺南情況，建議一百多種藥，隨身帶去，也安慰章援寬心，嶺南沒有外傳那麼可怕。

蘇軾的這封信一直保留在章家，網上很容易搜尋得到：

「某與丞相定交四十餘年，雖中間出處稍異，交情固無所增損也。聞其高年，寄跡海隅此懷可知。」

信的開頭是安慰章援，我跟你父親意見不同，但是「交情固無所增損」。

黨爭下流，還是要找回人性本質。

四百字左右的長信，詳細告訴章援，如何照顧流放的父親，要帶什麼藥去，如何養生。也再次讓兒子安心，嶺南沒有傳言那麼可怕。信末才告知自己身體健康不好，「書至此，困憊放筆，太息而已。」

這封最後的書信常被引用，用來讚美東坡的寬宏大量，不念舊惡。

我想，生命剩下最後一個月，摩羯座會如何思考自己的生命？還要記掛糾纏瑣碎愛恨恩怨，還是快快從「瞋恨」裡解脫自己？

「不應有恨」，6月14日，寫完這封信，七月下旬，蘇軾逝世。五年後，1106年，章惇逝世。

他們都沒有看到長期因為黨爭內耗滅亡的北宋王朝最後慘絕人寰的悲劇，那是1127年。

新政權編纂《宋史》，章惇列在〈奸臣傳〉。

這幾年，許多學者為章惇平反，也很像蘇軾給章援的書信裡的心情吧……（下）