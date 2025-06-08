林中最美的櫻桃樹──追悼齊邦媛老師

文學家齊邦媛2024年3月28日辭世，享嵩壽一百零一歲。（本報系資料照片）

2015年齊邦媛老師和父親同時獲頒第三十四屆行政院文化獎。那年齊老師九十一歲，想到在頒獎典禮上可以見到許久未見的老師，十分興奮且期待。因老師愛吃巧克力，也特地準備了一盒法芙娜巧克力帶去贈送。記得那天寒流來襲，為了這個喜慶的日子，老師穿了一件紅色外套，精神很好。

觀禮的人頗多，典禮結束後，一群人簇擁著老師上車離去，我趕緊找了個機會把巧克力遞給老師，她匆匆對我說：「我會打電話給妳。」便離開了。

不久，老師果真打電話來，聊了許久、許多事。一開頭她就說：「妳一定很著急，不知道我在哪裡。」原來老師一度搬離長庚養生村，回到台北和家人生活一段時間，最後又搬回養生村。那通電話中，我們聊到學術生涯，老師知道我的信仰，要我好好活著，將文學和宗教結合起來，可有自己的一片天地，發展出更寬廣的境界。

掛電話前，她對我說：「幼珊，我愛妳。」連父母都沒有直接對我說過的這句話，竟然由齊老師口中聽到，實在令我驚訝之極，不知如何反應，但是心中極為感動。之後的好幾天，也都充滿了一種難以言喻的感覺，直到現在都形容不出來，應該就是無比溫暖的愛吧！

是這樣的愛，在接下來的生命中支撐著我，讓我更堅定地活著。這樣的愛讓生命更光亮，齊老師的愛是這樣，父親的愛亦如是，母親的愛更如是，他們的存在本身如燈塔。這兩年內，母親和王文興老師、胡耀恆老師、齊老師，陸續走了，生命遂黯淡了許多許多……與齊老師的那番話在往後的日子中經常鼓舞我，相信未來也將如此，即便她已不在人世間。

我們家最早認識齊老師的是母親，她和齊老師的妹妹齊寧媛是一女中（北一女）的同學，而那時齊老師已是台大 助教，母親說她那時看來很嚴肅，有些怕她。後來齊老師在國立編譯館工作，編譯英文的《中國現代文學選集》（An Anthology of Contemporary Chinese Literature），父親也參與翻譯工作，與齊老師共事；更後來，亦與她在中華民國 筆會一同工作了許多年。雖然如此，我是到了大三那年，修齊老師的「英國文學史（二）」，才真正認識她。這門課對我的影響很大，打開了我的視野，讓我透過文學，接觸到生命的其他面。到現在，我都還留著那門課的考試卷。

「英國文學史（二）」所教授的是浪漫時期、維多利亞時期和現代時期的英國文學。齊老師上課嚴肅且嚴格，總是一襲旗袍和半高跟鞋，只以英語授課，有時會在講台上來來回回緩慢地踱著步子。她非常在意的是上課絕不講「題外話」，因此授課內容很扎實。這幾個時期的英國文學是我喜愛的，因此特別重視，總是認真聽課，也盡量預習。

有一天課程講到浪漫詩人柯立芝（Coleridge）的長詩〈古舟子之歌〉（The Rime of the Ancient Mariner），可能因為老師覺得我們不夠用功，上課時很少抽問的齊老師竟然抽點同學回答問題，也竟點到了我。問題非常簡單，只不過是：船上死去的水手共幾人？然而由於那陣子課外活動較多，沒有時間預習，這個簡單的問題我竟然也就完全答不出來。

老師好像稍微責備了我們，而我也感到極為懊惱。回想起來，這根本不是什麼嚴重的大錯，相信老師事後也不會在意，亦從不曾向我提起。但是當時因為喜愛這門課，也因為敬愛齊老師，盼能得她歡心，大學裡的這個小事件和懊惱的心情卻久久留在心中，直到現在。

前面提過，齊老師的英國文學史全以英文授課，她是東北遼寧人，因此英語有些微北方口音。她為我們講解的英國文學作品中，最令我印象深刻的不是老師最愛的濟慈，而是豪斯曼（A. E. Housman）的〈最美麗的樹〉（Loveliest of Trees）。那首詩看來平淡，但是以我當年二十歲左右的觀察，覺得老師對此詩似乎體會很深，因此在台上講解起來也特別打動我在台下的心。

那首詩的內容很簡單，年少詩人在櫻花盛開的季節感覺人生苦短，勉勵自己把握時間，去林中觀賞那最美麗的櫻桃樹。我也深刻記得，老師常在講授作品內容時，說我們還太年輕，無法體會詩中的感情和作家的心境，其他老師很少有這樣的感慨。確實，近六旬、比我們年長將近四十歲的老師，經歷過什麼樣動盪的時代和離家背井的歲月，我們當時自然是一無所知。

我們生長於安逸的時代，雖然物質條件比起現在還差了許多，但是1983年已經進入「台灣錢淹腳目」的年代了，我們當時天真年少，鮮有什麼人生歷練，痛苦的事情最多是小小的失戀或成績不佳。所以，齊老師對我們發出這樣的感嘆，我雖然聽進心裡，卻也不確定該如何理解。父母和齊老師年齡相仿，也經歷過同樣苦難的時代，然而由於老師在課堂上「不說題外話」的原則，我依然無從得知老師那番話背後所代表的一切。是要到我三十多歲，和老師相處多了，她才告訴我生命中的點點滴滴。

齊老師說我們尚無法明白作品中的情感心境，在下學期的英國文學課程中，我更進一步地體驗到了。課堂上老師以講解詩歌為主，但是課程內容也一定會包含小說。下學期進入維多利亞時期和二十世紀，這兩個時期的英國小說，無論長短，數量都大大增加了，其中老師選了一篇萊辛（Doris Lessing）的短篇小說──〈十九號房〉（To Room 19），可說是那一年令我讀來最感震驚而又不解的作品了。

女主角蘇珊和丈夫「理性」的婚姻看似幸福平穩，然而女主角在婚姻中找不到自己的空間，最終在她每周獨自前去的旅店十九號房中自盡。那年我二十出頭，和大多數女孩一樣，對愛情和婚姻充滿了憧憬，完全無法理解蘇珊的感受和角度，但是我想要了解。因此這篇小說為我打開了一道門，引領我進入一個全新的女性世界，也為我畢業後研究女性主義和女性作家奠基、鋪路。

大學四年，我和齊老師幾乎不曾在課堂以外的時間見面，如果有，恐怕也是和父親一起出席的一些場合吧！然而，畢業時老師送了我一支漂亮的高仕原子筆，配上一個粉紅色的皮製筆袋，我非常喜歡，小心珍藏。獲得碩士後，也不常見面，可能只是電話聯絡，另外就是在研討會發表論文後曾得到老師的鼓勵。

如何與齊老師來往較頻繁，已經不可考，但是清楚記得1990年代初期，生活中發生了一件難以處理的事，我打電話向老師求救，她在電話中一再提醒我千萬不可這樣這樣或那樣那樣，幫我度過了難關。

後來我在高雄，她在台北，但是常由父親那裡聽到齊老師的消息，因為他們幾乎每年都一同出國參加國際筆會的年會。而我若上台北，就會去麗水街探望老師，老師總是請我在附近的西餐廳用餐。然而我和老師的情誼，並不和父親與老師的關係纏在一起，我們幾乎從未談到父親，這讓我感到很自在而無包袱，我想這也是她特別令我感到親切的地方。

1994年我去英國讀博士，總會定期寫信給老師，她也總是不定期地回信。老師的字跡很獨特，一筆一畫，平穩方圓很整齊，有個性有原則，字如其人。我的博士論文研究的是英國浪漫時期詩人華茲 華斯，而老師也最愛浪漫時期的濟慈和雪萊，尤其是前者。在那段期間，老師要我幫她就近蒐集最新的濟慈研究書籍，我便陸續為她購得幾冊。

她信中說：「Keats的書對我重要性太大，因為即使寫些小文章，我也是盡量先確知再下筆。」足見老師用功不輟的治學精神。1997年夏天我完成論文，悠閒地等待口試，正無所事事，接到老師寄來幾本台灣剛出版的小說，以回報我寄給她的濟慈參考書，其中包括《傷心咖啡店之歌》。此書我很喜歡，因為內容與當時一般小說不同，這些書陪我度過攻讀博士以來最愉快的一個暑假。

暑假結束回到台灣，老師贈我一條純金手鍊慶祝我獲得博士學位，還說特別找一條「比較時髦的」。這份禮物令我感到極為驚喜，因為連父母都沒有特別為我慶祝。那之後，雖然我們見面機會仍然不多，但是見面所談內容都比較深入。

印象最深刻的是兩次前往桃園長庚養生村探望老師，其中一次她對我談起此生二大遺憾：未能獲得研究所學位以及與張大飛的情感，或許她認為我那時已經長大成熟，可以了解一二了。記得當時聽到的感覺是相當驚訝，畢竟，如老師在〈一生中的一天〉這篇文章中所說：「為了維持自己教書的風格，不在教室中說課外的話，更不願將個人的喜、怒、哀、樂帶上講台。」對學生而言，老師的感情深藏不露，畢業後我與老師雖有私交，有好多年對老師的內心世界依然所知不多。