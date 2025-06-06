流行性感冒，英文Flu源自拉丁語，有流動、泛濫之意。冬天的尾巴還沒迎來春意，卻因家人無意感染A型流感 ，自己跟著中鏢。雖在去年底被拖去打過疫苗，也許這次的流感病毒太毒，傳染快又強，一根左手指跟著腫、脹、疼，伴隨著肺快咳廢的症狀，看過醫生，也沒能得到任何處方藥。承蒙醫生看得起我的自療力，囑咐我去照X光片檢查手指頭問題，本來約好隔天照片子，可是負責任的放射技師，仔細看了我的診斷報告，小心翼翼地打來電話，客氣婉轉地建議我過了患流感的第十天後再去照片子。

唉！將心比心，真的對這次的強勢病毒，很感冒，所以為了不禍害他人，連著近一個月閉門思過，窩在家中抗病毒，真正實踐了「病來如山倒、病去如抽絲」。

到後來，實在悶壞了，就上網找一些對身心靈有易的「雞湯」資訊，來打發病懨懨的時間。

一尊希臘的雕塑像，宙斯（波賽頓的青銅像）在一講座中被點名介紹，看著照片，第一個念頭就是瘦歸瘦，好像不怎麼美呢？經過蔣勳老師的解說，才恍然其高明、高超、高妙之處。

一直很佩服美學大師蔣勳的藝術闡釋，並不會因為選擇不同的宗教信仰與生活方式，而小覷蔣老師深厚的學問素養。看著手機螢幕正襟危坐，有如課堂上的三好學生，邊聽邊做筆記，以彌補當年「天地有大美而不言」大肚山上大學生涯的不足，「早知道」肯定去藝術系旁聽大師的課。

繞了好大一圈的人生路，才在許多國家名城的藝術館或博物館裡，摸索出一點點小小的心得，那種像劉姥姥進大觀園的驚嘆，那種像小朋友學會騎自行車自得其樂的自嗨，啊！人生真美麗。

猶太裔的卡夫卡作家曾說：能看見美，就不衰老。（Franz Kafka: Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.)

其實並不是想學秦始皇為了「老不死」而尋求長生不老藥，而是學會去發現「美」，讓自己生活變得更「美」。

不再僅僅是走馬探花看風景，而會在每一次的旅途，觀察著當地的風土民情，不光吃其所吃，行其所行。還搭乘當地的大眾交通工具，靜靜地看著包圍在四周的當地居民，穿著打扮、舉手投足、身體語言⋯有時候會很無聊地為地鐵 中的年輕女孩打分數，比一比哪個國家的美女更美？

更會與當地的居民對話，所以能深感其中的掙扎、困擾、喜樂、苦痛，也會追隨名人的足跡超越時空的交流。前者好找，隨機的對象即可；後者不好找，就得事前做點功課了。

以前往往「孫悟空到此一遊」撒泡尿就遁走，後來常常「豬八戒到此一遊」打卡了事。再往後朝著效法唐三藏執著於「取經」學習的精神，往往在旅遊中發現一些意外的驚喜。驚豔世界文明的精華，也佩服人類在有限的生命中創造無限的藝術突破，感嘆這小小的地球，相較浩瀚的宇宙而言，一再驗證著「人外有人 、天外有天」。

好不容易，在中西方休養生息的調理下，身體趕在出國前痊癒。幸好沒影響一年前就規畫好的旅程，只不過多帶了些藥品，以備不時之需。

趕巧，計畫的旅程中有雅典，那尊波塞頓雕青銅像就在雅典的國家博物館。涼颼颼飄著冷雨抵達希臘雅典，隔天，就迫不及待前往國家博物館，去取經。

趕巧，下塌的旅店，竟然離博物館十多分鐘的腳程。或許時差？或許興奮？凌晨三點多就睡醒了，加上不需安排交通工具，沒有交通問題，博物館一開門，就抵達大院。卻見一波又一波的希臘學生團，小學、中學、大學都被學校老師帶來參觀學習。

好玩的是，雅典的觀光 勝地—衛城神廟遺址，每天吸引著兩萬以上的觀光遊客，說著各方各國語言的導遊，舉著五花八門的小旗幟，帶著一團團的異國旅遊團來朝拜。

反而國家古蹟博物館，看不到舉著小國旗的外國人，幾乎都是說著希臘語的當地學生團體。

真好，教育部的高見政策、學校的高明方針、老師們的授業解惑，傳承不忘本。但願希臘的下一代能走在祖先的聰慧結晶，仰荷福廕。在歷史古蹟、傲人文明衝擊下，如聖經中摩西靠神帶領以色列人走過紅海出埃及，走出國家的困境難題。

能不能如五柳先生所言「勁風無榮木，此蔭獨不衰」，可否？能否？（寄自馬里蘭州）