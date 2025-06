流行性感冒,英文Flu源自拉丁語,有流動、泛濫之意。冬天的尾巴還沒迎來春意,卻因家人無意感染A型流感 ,自己跟著中鏢。雖在去年底被拖去打過疫苗,也許這次的流感病毒太毒,傳染快又強,一根左手指跟著腫、脹、疼,伴隨著肺快咳廢的症狀,看過醫生,也沒能得到任何處方藥。承蒙醫生看得起我的自療力,囑咐我去照X光片檢查手指頭問題,本來約好隔天照片子,可是負責任的放射技師,仔細看了我的診斷報告,小心翼翼地打來電話,客氣婉轉地建議我過了患流感的第十天後再去照片子。

唉!將心比心,真的對這次的強勢病毒,很感冒,所以為了不禍害他人,連著近一個月閉門思過,窩在家中抗病毒,真正實踐了「病來如山倒、病去如抽絲」。

到後來,實在悶壞了,就上網找一些對身心靈有易的「雞湯」資訊,來打發病懨懨的時間。

一尊希臘的雕塑像,宙斯(波賽頓的青銅像)在一講座中被點名介紹,看著照片,第一個念頭就是瘦歸瘦,好像不怎麼美呢?經過蔣勳老師的解說,才恍然其高明、高超、高妙之處。

一直很佩服美學大師蔣勳的藝術闡釋,並不會因為選擇不同的宗教信仰與生活方式,而小覷蔣老師深厚的學問素養。看著手機螢幕正襟危坐,有如課堂上的三好學生,邊聽邊做筆記,以彌補當年「天地有大美而不言」大肚山上大學生涯的不足,「早知道」肯定去藝術系旁聽大師的課。

繞了好大一圈的人生路,才在許多國家名城的藝術館或博物館裡,摸索出一點點小小的心得,那種像劉姥姥進大觀園的驚嘆,那種像小朋友學會騎自行車自得其樂的自嗨,啊!人生真美麗。

猶太裔的卡夫卡作家曾說:能看見美,就不衰老。(Franz Kafka: Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.)

其實並不是想學秦始皇為了「老不死」而尋求長生不老藥,而是學會去發現「美」,讓自己生活變得更「美」。

不再僅僅是走馬探花看風景,而會在每一次的旅途,觀察著當地的風土民情,不光吃其所吃,行其所行。還搭乘當地的大眾交通工具,靜靜地看著包圍在四周的當地居民,穿著打扮、舉手投足、身體語言⋯有時候會很無聊地為地鐵 中的年輕女孩打分數,比一比哪個國家的美女更美?

更會與當地的居民對話,所以能深感其中的掙扎、困擾、喜樂、苦痛,也會追隨名人的足跡超越時空的交流。前者好找,隨機的對象即可;後者不好找,就得事前做點功課了。

以前往往「孫悟空到此一遊」撒泡尿就遁走,後來常常「豬八戒到此一遊」打卡了事。再往後朝著效法唐三藏執著於「取經」學習的精神,往往在旅遊中發現一些意外的驚喜。驚豔世界文明的精華,也佩服人類在有限的生命中創造無限的藝術突破,感嘆這小小的地球,相較浩瀚的宇宙而言,一再驗證著「人外有人 、天外有天」。

好不容易,在中西方休養生息的調理下,身體趕在出國前痊癒。幸好沒影響一年前就規畫好的旅程,只不過多帶了些藥品,以備不時之需。

趕巧,計畫的旅程中有雅典,那尊波塞頓雕青銅像就在雅典的國家博物館。涼颼颼飄著冷雨抵達希臘雅典,隔天,就迫不及待前往國家博物館,去取經。

趕巧,下塌的旅店,竟然離博物館十多分鐘的腳程。或許時差?或許興奮?凌晨三點多就睡醒了,加上不需安排交通工具,沒有交通問題,博物館一開門,就抵達大院。卻見一波又一波的希臘學生團,小學、中學、大學都被學校老師帶來參觀學習。

好玩的是,雅典的觀光 勝地—衛城神廟遺址,每天吸引著兩萬以上的觀光遊客,說著各方各國語言的導遊,舉著五花八門的小旗幟,帶著一團團的異國旅遊團來朝拜。

反而國家古蹟博物館,看不到舉著小國旗的外國人,幾乎都是說著希臘語的當地學生團體。

真好,教育部的高見政策、學校的高明方針、老師們的授業解惑,傳承不忘本。但願希臘的下一代能走在祖先的聰慧結晶,仰荷福廕。在歷史古蹟、傲人文明衝擊下,如聖經中摩西靠神帶領以色列人走過紅海出埃及,走出國家的困境難題。

能不能如五柳先生所言「勁風無榮木,此蔭獨不衰」,可否?能否?(寄自馬里蘭州)