加拿大候鳥德州十日行

▋我見到的德州 人

我們住的區域，鄰居幾乎都是淺色皮膚，不少人家大宅子的門前掛著國旗，還有人掛著MAGA旗（註：Make America Great Again，MAGA），社區裡遇到的鄰居看上去都很友好禮貌。豪宅區中的住戶多數是大公司的高管人員，甚至是一些社會名流，大院門口停著的豪華轎車是他們深入淺出的代步工具，走在街道上，遇到最多的是遛狗的太太們和跑步的年輕人。

精品店、高級餐廳和昂貴的小型購物商場在住宅周邊，構築起階級分界的圍牆，富人們居住在精心設計的「美好」環境中。這裡也會見到一些墨西哥人，他們多數在這裡的建築工地工作，或是幹著各種雜活。

表弟的孩子兩年前剛好進入學齡階段，和很多華人家長一樣，為了不讓孩子輸在起跑線上，他們搬來這裡租住，因為這裡有達拉斯最好的公立學校，而美國的公立學校也是按照學區畫分的。

平日裡我獨自出門，走到公車站需要二十分鐘。那天我等的公車準點到來，偌大的車廂只有兩三個乘客，我剛坐下就聞到一股怪味，發現離我不遠處，坐著一個瘦骨伶仃的黑人，穿著一身不合時宜、髒兮兮的厚毛衣。沒過多久這人從位置上跳起來，旁若無人地又唱又跳，那種瘋癲讓人神經緊繃，我趕緊按下停車按鈕，也不知道車是停在什麼站，但總比留在公車上好。

再去轉搭地鐵，背後突然傳來一個胖女人的叫聲，回頭看，她正指著我破口大罵，大概她每天的工作就是在地鐵站 裡找人罵架。

在這裡搭乘公共交通，或在市中心行走，經常會遇到流浪漢和瘋子，這些人每天在街頭呆坐，或者在巴士和地鐵裡穿行，也許吸毒，也許酗酒，空洞的眼神早已熄滅希望的火星，他們有的呆滯有的瘋癲，看著令人感覺悲哀，在這個崇尚自由的國度裡，這些被甩出正軌的邊緣人，以最原始的狀態演繹著文明的悖論。

▋未來矽谷

在達拉斯的最後一天，表弟邀請我去參觀他任職的學校「達拉斯州立大學西南醫學中心」，走入學院大門，牆上掛著六幅大照片，是這所醫學院不到一百年裡曾經獲得諾貝爾獎的六位學者。

雖然象牙塔常被看作是遠離世俗喧囂的學術凈土，但金錢的影響無處不在。最近表弟和他的研究團隊正在寫申請，爭取新項目的撥款，然而今年的運氣似乎特別差，川普政府要大規模削減科研經費，許多研究項目可能被迫擱淺，大批教授和科研人員也許不得不另謀出路。

表弟無奈地苦笑：「如果情況真的很糟，我可能得重新找工作，說不定還要改行，甚至搬家。」對於這份事業的熱愛讓他堅持了多年，但如果沒有可靠的經費支撐，再多的努力也會像空中泡沫一樣破裂。

我們坐在大樓最高層的會議室裡，透過巨大的落地玻璃窗俯瞰這座城市，不遠處是Love Field Airport，一架飛機正緩緩爬升，銀色的機翼衝破烏雲，切割著德克薩斯的天空，飛向藍天。

這座城市本身就是一部美國夢的微縮史，一百多年前，這裡充斥著牛群揚起的塵土和鋼鐵廠的火光；如今，科技公司的玻璃大廈如雨後春筍般拔地而起，AT&T、德州儀器等企業的總部在此扎根，將這座曾經的牛仔之城慢慢推向「南方矽谷」的寶座。然而轉型的陣痛無處不在，新與舊、先進與落後的交匯中，爭鬥與衝突激烈較量，而唯一不變的，便是變化本身。

▋德州歸來

從德州回到加拿大後，我整理了一些照片發在朋友圈。

「妳居然去了德克薩斯？」紐約的朋友首先驚嘆地說道，「要知道那可是我刻意避開的地方。」緊跟著的是問號和驚嘆號，我幾乎能看見他皺起的眉頭。

「如果換作我，就去歐洲度假，抵制美國關稅。」華盛頓的朋友也發表了評論。

多倫多的朋友則曬出了配文「支持本土經濟」的照片，我突然想起在達拉斯表弟家喝的那瓶加州的「赤霞珠（Cabernet sauvignon）」，飽滿、熱烈，帶著陽光曬透葡萄藤的香氣，那應該會是我在今後至少四年裡，喝的唯一一瓶美國紅酒了。

貿易戰還未真正打響，我們已經開始品嘗到失去那份原本可以自由享受、簡單而真實的滋味，不知在未來的幾年裡，還會發生怎樣的悲劇和鬧劇。真心希望這些爭鬥能早日結束，無論什麼樣的戰爭，最終最受傷的都會是平民百姓。（下）（寄自加拿大）