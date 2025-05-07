「封釘」在喪禮中是一個非常重要的儀式，都會請往生者娘家位高權重的人來封釘，表示敬重娘家的人，讓大家知道往生者來自這個家庭。如果喪禮辦得草率，娘家的人是有資格生氣的，為什麼我家女兒都過世了，你們還不能把她辦個風光體面的喪禮？台灣人常說的一句話：「母舅坐大位」，請舅舅封釘早已約定俗成。傳統上蓋棺後，都要用大斧頭把四周圍的大鐵釘將棺木釘上封牢。

現在蓋棺時，禮儀社的人都已經將棺木封好了，但是這個儀式仍不能免除，封釘的人還是要拿著斧頭在棺木四周敲敲打打，每敲一下，輔佐封釘的人就會說一句吉祥話，希望為喪家帶來福分，例如：「日吉良時，天地開張，封釘萬事大吉昌。」；「手舉斧頭來封釘，子孫代代萬事興。」；「一釘添丁來進財，二釘福祿天降來，三釘三元生貴子，四釘子孫滿廳台，子孫富貴萬萬年。」等等。

公祭後，靈柩要送「台中生命禮儀管理所–東海館」火葬，親朋步行送別，走一小段路，來到「彰化市立殯儀館」大門前，婆婆的靈柩上了禮賓車。此時，家屬全體回頭向後，面向親朋跪下，行叩首禮，恭請親朋留步，送行至此。之後，我們才都上車護送靈柩到台中。我在台北參加喪禮，並沒有這麼多繁文縟節，聽說鹿港就更傳統了，彰化的喪禮已經簡化許多。

我在美國參加過幾次朋友的告別式，大都是基督教儀式，以追思方式懷念親人、朋友。相較之下，佛、道儀式比較複雜，任何事都要看日子、看時辰。婆婆火葬後，骨灰雖已入罈，暫時安放在她自己的塔位中，只能算寄塔。正式晉塔，得另擇良辰吉日。

婆婆走得突然，幸好有禮儀社的幫忙，讓我們在順應時代簡約潮流及保留地方良善的傳統習俗之間，仍能有條不紊地將婆婆的喪禮辦得莊嚴隆重。我們分工合作，世滄專心在家中陪伴出院不久的公公，接待家中來訪的賓客親友。小姑映芬、世雄夫婦介紹經驗豐富的禮儀社王先生讓我們認識，我與王先生閒談中，學習許多喪葬的習俗與知識，獲益良多。

小叔世煜向來敦厚老實，他每天當司機，載著我和月勤兩妯娌到靈堂上香拜飯，並處理各項瑣事，我們與王先生開會討論、為婆婆選塔位、挑骨灰罈等等，我們所做之事，當晚必向公公報告。小叔夫婦與公婆同住，月勤與所有的親友都熟，報喪、祭拜之事皆由她負責，我在一旁協助。

現在有line更方便，每天要做的事情，我在家族成員的群組公布，大家幾點要到，有空的人來，有事的人也不必勉強。懷念影片我請映雪負責，願意提供照片的，放到line上，她和子平夫婦倆花最短的時間，蒐集到婆婆從年輕到老的照片，製作出一部非常溫馨的短影片，搭配思念慈母的音樂。告別式當天在現場播放，大家都特別喜歡又感動。

「生，事之以禮；死，葬之以禮，祭之以禮。」是孔子的儒家思想，也是我們子孫本該盡的孝道與義務。我的婆婆趙張秀蓮女士留給我最珍貴的遺產，是她一直引以為傲的長子，我有幸成為她的長媳。我的公公趙樹先生事業有成，婆婆向來不愁吃穿，她一生最大的成就，應該就是生養了四個她最心愛的兒女，各個都孝順懂事，她留有子孫21個，婆婆此生應當是無憾了。（下）（寄自台北）