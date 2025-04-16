圖／江長芳

盜竊罪在美國會面臨嚴重的後果，一旦定罪會給你餘生帶來許多隱患。除了法律懲罰，還將影響你未來的人生發展，罪行的記錄會跟著你走完人生，直接造成學習和工作的不便，你會為之付出巨大的代價。

入店行竊是最常見的盜竊罪之一，偷竊零售店內的任何財產都可以被視為行竊，其中偷和竊有著很大不同的區別。偷，通常是指臨時起貪心，順手牽羊；竊，則更為嚴重，是指有備而來，就是在進入商店前，就已經有計畫的竊取行為。

偷竊罪受罰的輕重，取決於你被指控偷竊的財產價值和盜竊行為性質。價值上，如果你所偷的財產價值低於一百美元，所面臨的後果會比被指控偷竊價值超過一百美元財產的大不相同。行為上，初犯或是慣犯同樣也有完全不一樣的結果。

偷竊罪通常由檢察官定罪上訴到刑事法院，然後由法官判處懲罰。當然每個案件都有不同特徵和具體情況，這也將會直接影響辯護和結果。

如果事情發生了，而你不採取行動，不為你的盜竊指控辯護，盜竊定罪的後果會嚴重影響你的餘生。為了爭取自己最大的權利和減少最小的後患，尋找一個有經驗的刑事專職律師，來為你的偷竊指控辯護是一個明智選擇，盡可能使你減輕罪行甚至撤銷。

記得發生在一九九○年秋天的一個案子，這天一大早，律所進來了一個身高矮瘦的男生，只見他一頭亂髮中間分開，不修邊幅的他，有著長長的門牙。眼睛一直在眼眶裡飛快不停地打轉，他不定的眼神給人一種心事重重和心神不寧的感覺，在會議室坐下後，他說他在辦綠卡 時遇到了一些問題，想尋求法律援助。

那時我很年輕，剛參加律所的工作不久。在主任律師的帶領下，我第一次接手這類為偷竊罪抽案底的工作。雖然案子並不複雜，但是冥冥之中感覺到當事人不是一個簡單的角色。我們要求他能夠詳細地告訴我們案子的來龍去脈，以便我們能從中發現一些對他有利的蛛絲馬跡，以便包裝他的案子。

錢海生是一個從中國嘉興自費來美國的留學生 。來美前，他在上海一所大學就讀二年級，繁忙地辦理出國手續，以致於錢海生顧不上大考復習，在考場上作弊被老師當場逐出考場。好在他的自費留學辦理順利，還未等到學校處分，他就接到美國的入學通知，前往美國開始了他的自費留學生涯。

那個年代，所有從中國來美國自費留學的人，生活都十分艱苦，他們大都加入勤工儉學的行列，辛苦打工賺錢，而被大家稱為「洋插隊」。錢海生以前在中國家裡的生活條件不錯，父母都是當地有點名氣的醫師，家裡從上到下的事都由父母打點妥當。生活上還有住家保母洗衣做飯伺候著全家人的一日三餐。錢海生在父母家吃住，自己還有一份固定的薪水，花錢自如，生活過得相當不錯。

父母給的是背景，自己拚搏的才是江山。如今離開了父母，沒有了靠山，在美國持有學生身分的人，是不能合法工作的，但是為了生存，留學生們不但要打工賺錢來維持自己的日常開銷，還要付昂貴的外國留學生學費，來維護合法身分。幾年下來，這個在中國的公子哥兒對海外的蹉跎歲月真是叫苦連連。

雖然他在美國當地有表哥一家人幫助，但是表哥和表嫂不會像父母親那樣地寵他，更不會給他提供資金來供養他的生活和學費。

又是新學期的開始，錢海生來到了一家文具店準備買些學習用品。美國的物價和中國相比，還是有一段差距。錢海生手上拿了選中的物品，他掂掂自己的荷包，這個價格讓他的心在淌血，但是低頭看了看這些學習用品，似乎少了一樣都不行，這時他回頭環視了一下店裡忙碌的工作人員後，決定拿著文具走出商店。

若要人不知，除非己莫為，店員早就注意到這個鬼鬼祟祟的身影，一個箭步衝上前把錢海生人贓俱獲。錢海生心想這下完了，不但要賠上巨款，而且還顏面掃地，他極力抵抗店員，並找出各種說辭來為自己辯護：「我剛想去付錢，但一摸口袋想起了錢包被忘在停在門外的自行車上，是想出去拿，沒錢怎麼付費呢？」但是無論錢海生如何語無倫次地撒潑打滾，都無濟於事。

店員叫來了警察，二話不說就給錢海生上了手銬，帶回到監獄，打了指紋，做了體檢，換上囚衣，然後被關入大牢。錢海生在大牢裡待了一晚，第二天他不得不打電話叫救兵，他的表哥將他保釋出獄。

忠厚老實的表哥從台灣來美國學習工作十多年，還是第一次去美國大牢。為了錢海生的前途著想，更為了承諾錢海生母親託付給他的重任，好心的表哥一方面嚴肅地警告錢海生不要貪心，想要任何東西，都得透過自己的勞動所得去擁有；另一方面表哥為他請了有名的王律師，來處理他的偷竊案件。

王律師讓錢海生去找一些大學的同學和老師，寫一些推薦信來證明他是一個好人，又建議錢海生去教會參加一些活動，讓自己的心靈有寄託。拿到了這些推薦信後，王律師在法庭上胸有成竹地為錢海生辯護，可是任憑王律師好話說盡都無濟於事，市檢察官就是油鹽不進。

這下子王律師急了，往常以他的經驗來看，第一次犯案而且偷竊的金額並不算太高，在他的辯護下，都可以去除判罪改成警告，但是為什麼這個案子的檢察官，就是不肯讓步呢？王律師最後不得不用上了「種族歧視 」的字眼，檢察官眼看事情發展有點偏離方向，提出了休庭延判。臨走時，遞了一盤錄像帶給王律師，當王律師看了錄像帶後，立刻就閉嘴了。這卷錄像帶到底記錄了什麼，能讓王律師就此打住了呢？

原來錄像帶中，記錄錢海生以前在這家商店裡有多次順手牽羊的一些錄像。正因為金額不是很高，店家都採取息事寧人的態度，也許就是店家長期睜一隻眼閉一隻眼，讓錢海生似乎偷出了癮頭，他變本加厲多次行竊，而且愈來愈頻繁，越偷越多，這讓店主忍無可忍，抓他個現行來制止他的偷竊行動。

看完錄像後，王律師警告錢海生，行竊沒有被抓現行並不代表沒有犯罪，並責備錢海生對他隱瞞了事情真相，如今的處罰是他咎由自取。

這下錢海生不得不接受了法官的裁定，罰款一千美元，坐牢一周，並留下了刑事犯罪記錄，緩刑三年。店家還要求錢海生終身不得再進入此店，這個發生在三年前的案子，就如此結束了。

現在他要辦綠卡，碰到了關鍵性的問題，在美國有刑事犯罪記錄的人，是沒有資格拿綠卡的。當他申報綠卡時為了保住面子，又耍滑以為自己不說，移民官就不知道了，結果在調查背景時，他的犯罪記錄馬上就被查出，所以他來尋求我們的幫助，是否可以幫他抽掉公共案底，讓他重獲綠卡。

我們立刻投入了辦理，我們的陳述是這個三年前的案子緩刑已經結束，他也受到很大的懲罰：

1.就是因為這個記錄，他沒有辦法去任何公司找工作；因為在公司申請工作表格上，都會有一個欄位寫著，你曾經有被警察抓過？有沒有蹲過大牢？有沒有被判過刑事處罰？而美國所有的刑事罪犯在公共網站上都留有案底。試想在美國工作競爭如此激烈的地方，誰會願意雇用一個小偷？沒有辦法工作的他，只能憑著自己的小聰明和曾經在組裝電腦公司打過幾天工的經驗，在家中車庫開辦起組裝電腦的公司，想靠自己的雙手和勞力，來賺取微薄的收入。

2.因為這個記錄，他沒辦法拿到綠卡，這將讓他無法在美國合法生活下去。

3.這個記錄會跟著他一輩子，讓他永世不得安寧。即使如果從公共網頁上抽掉案底，還是會跟著他的個人檔案一輩子。

我們又強調根據錢海生這幾年的表現，他未重犯，老老實實地盡自己的努力工作生活，希望法官能網開一面，給他一次重新做人的機會。批准抽掉他在公共網頁上的案底，讓他在美國能有合法的身分，從此老老實實地做人。

當然他犯罪的事實和記錄還是會跟著他一輩子，他去任何地方填表時，若問及到刑事罪，他還是必須要老實回答。法院的案底上，還是永遠都記載著他偷竊的犯罪記錄。（上）