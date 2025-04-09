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米其林奇遇記

左宜
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（圖／123RF）
（圖／123RF）

我天生嘴饞，是個正宗吃貨，不過身為升斗小民，愛吃的主要是路邊攤大排檔，即使上館子，也以美味實惠為主，很少去高檔餐館。前不久公司派我出差，有幸被邀到當地一家米其林二星飯店開眼界，據說是東西合璧的融合菜，我欣然接受，期望值爆棚。

飯局定在晚上八點，我一步入餐廳，服務生立刻搶在我前面拉出座椅，請我坐下，又把我推了回去，讓我受寵若驚。然後遞上一張菜單，卻不是要請我點菜，只是列出來今晚吃什麼。我眼睛一掃，菜單上列出的十幾道菜餚，個個都有高大上的名字，比如清潔用水、消滅飢餓、兩性平等，這是來吃飯？還是來參加聯合國大會？

我將信將疑看向服務生，她微笑地向我解釋：「可持續發展是我們餐廳的主題，每道菜餚都體現了一個世界性的難題，讓賓客品嘗美味的同時，心懷世界思考解決。」 聽著聽著，我對自己只想著口腹之欲感到慚愧，還好服務生沒有繼續發揮，而是轉身從冰桶裡拿出了一瓶香檳酒。

只見服務生熟練地打開瓶蓋，往酒杯裡倒了一些，搖晃了數十下，我估摸著她馬上就要遞給我，結果她手一拐彎，把酒送進了自己口中，品味片刻後說：「沒問題。」然後給我們依次倒上。我驚呆了，細細思索一番，大概是像古代皇上動筷之前，宮女們先嘗以示無毒之意。只是我暗暗心疼酒這樣貴，她又白喝了幾口，豈不很虧？

一會兒湯品先上，名字叫做「清潔用水」。只見服務生拿來一個保溫水壺，當著我們的面，把蘿蔔絲青菜調味料和各種蘑菇放進去，一面講解全球水資源的匱乏，一面拿出一個沙漏來計時。在座者大概都和我一樣腹內空空，只是呆望著落下的流沙，沒人回應服務生的滔滔不絕。

終於時間到了，服務生拿出一個漏斗，湯從漏斗中濾下一人一小杯，端上來時，我一飲而盡，感覺味道和一元一碗的味增湯差不多，再抬頭一看，服務生端著蘑菇已經離去。我又開始心疼蘑菇沒讓吃就端走，真是一虧到底。

後來終於盼來第一道菜，名字叫做「氣候變暖」，今年氣候確實反常高溫，熱得夠嗆，只是不知道和魚子醬有什麼關係？盛在白色大瓷盤裡的魚子醬勉強只有一小茶匙，我盡量細嚼慢嚥，還是如豬八戒吃人參果，沒嘗到什麼滋味就滑落到胃裡了。

這時我看看手表，已經入座一個鐘頭，仍然饑腸轆轆。接下來菜餚一道接一道上桌，只是每一道的擺盤都很小巧玲瓏，有拇指頭肚那麼大的兩塊鱸魚、巴掌大的一淺盤西紅柿冷湯、一個荷包蛋搭配著三片橄欖、兩隻中等個頭的白灼蝦，名字分別叫做優質教育、消滅飢餓、男女平等、健康飲食。

終於我聽到有人開始抱怨：「沒有肉和飯吃不飽啊！」說時遲，那時快，服務生端來壽司那麼大的一團米和一塊一英寸見方的牛肉，笑容可掬地介紹：「這道菜名叫工業革命，米代表造紙業、牛肉代表畜牧業……」她還沒囉嗦完，大家早就急不可耐地一口吞下那塊牛肉，味道不錯，但也不比家裡做的紅燒牛肉高明多少。此時已過十點半，大家全部睡眼惺忪偃旗息鼓，這頓人均三百美元的一人份米其林二星大餐，終於草草結束。

回到旅館後，晚風一吹有些清醒了，肚子裡的饞蟲又開始叫喚，我趕緊拿出一包紅燒牛肉泡麵，用電熱杯煮上，消滅飢餓的麵、工業革命的牛肉粒、清潔用水的白開水，還有健康飲食的小青菜，我也自製出了米其林二星概念的世界大同泡麵，便宜又好吃，關鍵能填飽肚子，這才是真正可以永續發展的真諦。（寄自加州

泡麵 加州 聯合國

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