一進場我就看到了夏烈教授，黑色的西裝、挺白的襯衫，以及銀白色鬈曲的頭髮，頂天立地站在那兒和人寒暄著。立立姐拉著我去和他打招呼，他立刻握住立立姐的手：「久仰了，我讀過妳的南瓜。」我在一旁楞楞地站著，很想對他說：「我好早以前就讀過您的《夏獵》、《白門再見》，還有純文學出版的好多好多書。」但是我什麼也沒有說，因為想和他說話的人太多了。

有一點點失望，因為是配合科工會的講題，夏教授主講的內容並不是以文學為主，但是也敬佩他的學識淵博，各種講題都能揮灑自如。沒有講稿，記憶如滔滔江水，自然傾洩，並且觸類旁通，詼諧幽默，兩小時瞬間飛逝。講畢他接受了科工會頒發的獎狀，但是當場把科工會支付他的機票 費，捐了出來當做抽獎禮物。他還謝謝大家，說現在老人講話都沒有什麼人聽了，今天居然有那麼多人來聽他演講，十分高興。

立立姐那天稍晚有事，聽完演講即離席告退，臨走前把抽獎票根丟給我，她並說：「替我看看，大概不會抽到什麼的。」沒想到夏教授抽出的第一大奬也就是機票費，就是我手中立立姐的那張票根號碼，文人相重，竟有如此巧合的緣分。

當晚夏教授住在他的一位建中好友家，那位好友的夫人曼樂姐，特別邀我及一小部分友人晚上去他們家再與夏教授雅敘。那天晚上大家談興頗濃，夏教授望之儼然，即之也溫，方正的臉，聲如洪鐘，沒有一點疲憊老態。雖然從很多報章雜誌上看過他的消息，回台灣陪伴生病的父母，在清華、成功大學教近代日本 文學，是中國唯一工程博士出任文學教授之職等訊息，但是我還是很好奇地想問問，一個學理工的博士，為什麼會放下以往的一切，將老年致力於文學的傳承？

「沒有辦法，讀理工是我們那一個時代大多男孩子的趨勢，但我的父母何凡、林海音都是文人，我血液中流的是純文學貴族的血統，這血統與教育程度、財富，官位無關，而是和一個人天生對文學的愛好和氣質有關，我最愛的還是文學。」夏教授的回答大意是如此。

夏教授知道我也寫作，在道別時，他送了我兩本他的散文集《流光逝川》與《春閨夢裡人》，蒼勁有力、龍飛鳳舞的字體在第一頁提到：妳要用力地看。

說來汗顏，我從來不知道有這兩本散文集的存在，但是回家展讀後，對之愛不釋手。所有文字都如行雲流水，既有散文之形，又有詩歌之韻，意境在文中飄渺自然流動，看似信手拈來，沒有刻意經營，但其中情感卻又直觸讀者心懷，令人悠然神往。

夏老師，謝謝你的書，我有在用力地讀，窗外是難得的春雨，心中翻滾著久違了對文學的悸動。讀著文章中引用了T.S.艾略特《荒原》的一段：「四月是最殘酷的月份，迸生著紫丁香，從死沉沉的大地上，雜混著記憶及慾望，攪動著愚鈍的根鬚，以春天的雨絲。」（寄自加州 ）