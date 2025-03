梵谷筆下的鳶尾花。(圖/維基共享資源)

我心儀鳶尾花有很長的時間,但是第一次看到自己栽種的鳶尾開花了,卻有點措手不及。

那是十二月初的時候,應該不是鳶尾開花的季節,或者說不是我預期的季節,一個大大的花球,兩片紫色的花瓣倒垂,其餘的三瓣卷曲形成一個花穹,白中帶黃的花蕊在花穹中探出幾縷,有幾絲「猶抱琵琶半遮面」的羞澀,我好像在無意中窺見它的美麗。

鳶尾花的拉丁學名是Iris,源自希臘神話中的彩虹女神伊里斯,她是眾神的使者,負責在天與地之間傳遞信息。

傳說她的足跡所到之處,就會綻放美麗的花朵,因此鳶尾花象徵著溝通、希望和好運。中文得名是因為花瓣的形狀像鳥的尾巴,纖細而優美,而另外一個名字「愛你死」,則極其俗氣。

從西方到東方,從蔚藍色的大海邊到黃沙滾滾的沙漠,人們都可以找到鳶尾花的蹤影。鳶尾有三百多個品種,在各種氣候條件各種土質都可以生長,不需要太多的照料。不同顏色有著不同的花語,藍色象徵希望與信任,紫色象徵智慧與尊貴,白色象徵純潔和信仰,黃色則代表熱情和友誼。

鳶尾花自然在文學作品,詩歌和繪畫裡占有一席之地。文藝復興時期,鳶尾花成為許多藝術家的靈感來源,達文西(Leonardo da Vinci)、梵谷(Vincent Van Gogh)等藝術家都曾創作以鳶尾花為主題的作品,其中梵谷的《鳶尾花》最為人熟悉,畫作色彩鮮豔,充滿生命力,被認為是後印象派的傑作。

一九八七年該畫以五千三百九十萬美元成交,當時創下世界最貴畫作的紀錄。如今人們可以在洛杉磯的蓋蒂博物館瞻仰芳容,讚嘆梵谷舉世無雙的才華,但少有人去探索梵谷作畫時的心境與動機。

梵谷在一八八八年精神出了問題,隔年自己住進了法國聖雷米的聖保羅一家精神病療養院 。在療養院的花園裡,他觀察並描繪了周圍的自然景色,其中就有這幅著名的《鳶尾花》,可算是他對自然的敏銳感知以及透過繪畫尋找心靈慰藉的一種努力,或者是藉著畫作對死亡、輪迴和靈魂解脫的某種思考吧!梵谷的身體困在療養院,靈魂困在疲憊的身體裡,但周遭的大自然卻給他一絲平靜,以及療癒的盼望。

在這幅畫中,梵谷以極具個人特色的對比色和強烈的筆觸來描繪鳶尾花,深藍色的鳶尾花似乎在畫面上跳躍,大片的藍色像波浪一樣流動, 而鮮綠色的葉片以旋轉的方式交錯生長,似乎要從畫紙上跳出來。背景是溫暖的黃色土壤,對比藍色鳶尾,使畫面既充滿衝突又和諧。

最為引人注目的是一朵孤獨的白色鳶尾混雜在一片藍色之中,可以解讀為梵谷對自由或自我認同的渴望,因為當時他周遭的社會不能接受他,讓他異常孤獨並格格不入,割下耳朵的舉動更是駭人聽聞。而周圍大片的藍色則是他內心世界憂鬱和孤獨的象徵,也暗指梵谷的掙扎。

鳶尾花的自然生長象徵著生命的韌性和希望,而扭曲的葉片和濃重的色彩則反映了梵谷內心不安。畫中的鳶尾雖然美麗,卻顯得有些狂亂,表現了他在理性與瘋狂之間的掙扎。

從認識鳶尾花到想到栽培種植,中間過了好些年頭。這些花有的是我在網上購買的,但大多沒有存活,其餘的是我從社區鄰居要來的。

喜愛鳶尾花,與一位名字叫Iris的才女有很大的關係,她就是張純如,凡是華人 應該都知道,她屬於華人中的翹楚,不應該被忘記。她最著名的作品《被遺忘的大屠殺:1937南京浩劫》於1997年出版,揭示了南京大屠殺的殘酷真相,在西方世界引起廣泛關注,但也因此毀了她本來應該是有更大成就的人生。

她的一生充滿了激情、堅韌和悲劇色彩,而她的英文名字Iris似乎也在某種程度上,與她的人生經歷和寫作風格在冥冥之中有微妙的呼應。

鳶尾花所象徵的勇氣和正義,是美國華裔作家張純如一生所追求的核心價值。人是健忘的,或者刻意,或者無心,但她卻不畏強權,敢於揭露被遺忘的歷史真相。《被遺忘的大屠殺:1937南京浩劫》(The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War Ⅱ)出版後,她承受了巨大的精神壓力,包括右翼勢力的威脅和質疑,但她依然堅持自己的立場。

張純如的寫作不僅僅是記錄歷史,而是為沉默的受害者發聲,試圖讓世界記住那段黑暗的歷史。她是一位歷史的「使者」,她的作品將歷史的真相帶入大眾視野,填補了西方研究二戰亞洲戰場的空白,也促使西方學界更加重視這段歷史。

就像梵谷畫作那朵孤獨的白色鳶尾花,在張純如的生命歷程中,我們也可以看到這種孤獨的影子。她身為一名華裔女性作家,在美國社會和出版界並非主流,她的研究領域也並不被所有人接受。

她長期承受著來自外界的質疑和爭議,同時也因深入研究戰爭暴行而承受沉重的心理壓力,因此患上了抑鬱症,最終在二○○四年選擇結束了自己的生命。

雖然美麗,但鳶尾花同時它也代表著憂鬱和哀傷。張純如的文字同樣兼具優雅與沉重、激情與悲愴,她的寫作風格直擊人心,她的語言既富有文學性,又帶著強烈的情感衝擊力。在《被遺忘的大屠殺:1937南京浩劫》書中,她不僅講述戰爭的殘酷,還展現了人性的掙扎、希望與救贖。就像鳶尾花的對比強烈的色彩,她的作品也在黑暗與光明、憤怒與希望之間尋找平衡。

鳶尾花有時象徵死亡與重生,在歐洲文化中,它常被用於墓地和紀念碑,以表達對逝者的哀悼和記憶。張純如的書正是為了紀念那些在南京大屠殺中被殺害的無辜生命,並透過揭露歷史真相,讓這段被掩埋的記憶重生,使世人銘記歷史教訓。

張純如的英文名字是她父母在她出生之前就取好的,因為其父親熱愛希臘神話,而中文名字則是她母親的願望,寓意純潔、天真。與此同時,Iris還有眼睛虹膜的意思,幫助人們看見世界。可以毫不誇張地說,在她短暫而璀璨的一生中,她活出她名字所賦予的所有涵義。

春天已經來到南加州 ,久盼的甘霖也已經澆透了大地,該是萬物復甦的時候,說不定大火燒過的山崗上已經泛出了嫩綠。

忽然想起T.S.艾略特在《荒原》中的詩句 「四月是最殘酷的月份」,為什麽四月是最殘忍的月份呢?因為春天讓人想起失去的過去和痛苦的現實。但開放在瘋人院的牆角,炮火摧毀的廢墟之中的鳶尾花,依舊給人帶來微弱的盼望。(寄自加州)