迷迭香山核桃蘑菇威靈頓內的蘑菇和核桃餡料。（圖／作者禾清提供）

在美國生活，我總是敞開心懷去品嘗來自世界各地的美食，這是一個極為愉快的體驗。初到美國時，我便開始嘗試各種其他文化的料理，記得當時有一個朋友教我煮義大利 麵，方法很簡單，將義大利麵放入冷水裡煮，同時炒香番茄醬和肉末，最後將煮熟的麵條拌入醬汁中稍煮即可。雖然這樣煮出來的味道不錯，但我覺得有些單調。

中餐不僅歷史悠久，而且豐富多彩，因此，我喜歡在煮好的義大利麵中加入各種中餐調料和醬料，再搭配各種蔬菜翻炒，做成鮮美的中式炒麵。有一次，我帶著這道改良版的義大利麵去參加同學們的派對，一名來自廣州的同學品嘗後連連稱讚，直誇好吃。當我告訴她這是用義大利麵做的，她驚訝地說：「哦，一點都吃不出來是義大利麵。」

二○二一年底，先生和我到紐約探望兒子，當時正值新冠疫情高峰，我們決定在家慶祝聖誕節 。兒子主動提出要為我們做一頓正宗的西式節日大餐。那天，他發揮了電腦工程師一貫的嚴謹工作態度，從網路上找到了食譜，並按照步驟一板一眼地準備起來。雖然他是烹飪新手，但最終的成果卻非常正宗，和我做的改良版義大利麵相比，簡直是天壤之別，我自嘆不如。

兒子從小興趣廣泛，熱衷長笛、書畫和西洋棋（Chess），高中時還參加了多個俱樂部，但唯獨對烹飪從未表現出興趣。讀大學時，學校提供的餐飲種類豐富，幾乎可以品嘗到世界各地美食。畢業後，他在一家科技公司工作，公司不僅提供一日三餐，還有各種零食和飲料，因此他一直沒有機會學習做飯。

然而這個聖誕節，兒子大顯身手，做了沙拉、義大利寬麵（Pappardelle），以及迷迭香山核桃 蘑菇威靈頓（Mushroom Wellington with Rosemary and Pecans），還為每人精心調製了拉花咖啡。他選擇的聖誕節菜單非常到位，尤其是迷迭香山核桃蘑菇威靈頓，不僅是聖誕節餐桌上的優雅主菜，也適合任何節日的盛宴。

看著這一桌精緻的美食，先生和我都驚喜不已。最讓我驚訝的是迷迭香山核桃蘑菇威靈頓，起初我還以為是麵包，但當兒子切開後，金色酥皮中，竟藏著香氣撲鼻的蘑菇和核桃餡料，不禁讓我嘖嘖讚嘆。

這頓聖誕節大餐一直令我難忘，不僅是一頓美味的聖誕節大餐，更是一次難忘的家庭時光，讓我不僅感受到兒子成長的驚喜與溫暖， 還體會到飲食文化並不只是味覺的享受，更是將人與人距離拉近的情感紐帶。

（寄自加州）