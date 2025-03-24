第一次在家接受體檢，來幫我做體檢的是一個中年男子，看上去差不多六十歲左右，膚色黝黑，說不清是南亞人還是中東人。我給他發短信不到一分鐘，他就已經按了門鈴，速度之快，嚇了我一跳。他解釋說雖然約定的時間是九點，但他八點半就到了，一直在街對面坐在車裡等著，看見我送小孩上校車。

他進門主動脫鞋，倒省了我的麻煩。我問他從哪裡過來？他說他住在羅斯林（Roslyn），離我們這裡不算遠。寒暄過後，他就開始做事，幹活倒很俐落，告訴我總共大概需要半小時的時間，有很多表格要填寫。沒想到他隨身帶的行李包裡有很多設備，居然還包括了一台體重計。

他量了我的體重，又拿皮尺測了我的身高，測了三次我的血壓，記下了最好的一次讀數，然後準備抽血。他問我：「害不害怕抽血？」又叫我不要看著針頭就好，還真有些護士的「溫柔」，逗得我笑了起來，問他做這行多久了？怎麼開始做這一行的？他說大學學的是生理學，畢業後找到這麼一份工作，於是就一直幹了下來。

他接著像例行公事地問起家庭病史，一連串地回答「沒有」之間，我也見縫插針地詢問他：「你是印度人還是巴基斯坦人？」他眉毛揚了揚，說了一個令我吃驚的答案：「我是波斯人。」我暗暗思忖著他說波斯不說伊朗 的原因，卻不由自主地又問他：「那你一定是信伊斯蘭教吧！」他更加不屑了，垂下眼皮說道：「我是來自波斯的猶太 人。」

幸好那時他已經測量過我的血壓，不然我想自己的血壓一定要高出常值。我只好說，我從來不知道伊朗居然有猶太人，以前聽說中國的某些地方有猶太人生活，就已經很令人吃驚了。我接著問他：「你是後來轉信猶太教的嗎？」沒想到他的回答更加顛覆我的認知：「我們是最正宗的猶太人，波斯猶太人已經有兩千多年的歷史，歐洲猶太人都是後來轉信猶太教的。」

我後來Google查詢了一下，果然驗證了他的說法，「波斯猶太人」還是一個維基詞條，這些猶太人最早是作為巴比倫之囚被送往波斯帝國，而那已經是公元前五五九年的事情了。

一九七九年伊斯蘭革命之後，很多波斯猶太人移居其他國家，到美國的主要聚居在洛杉磯和長島 北岸，而這位仁兄所住的羅斯林正屬長島北岸拿騷郡（Nassau County）。

網路上的資料還說伊朗境內的猶太人，目前只剩大約八千到一萬人之間，但他們其實擁有相當寬裕的宗教自由。

因說起他何時來美國，還有談到伊朗在一九七九年革命之前的開放、文明和繁榮，他義憤填膺地說現在的伊朗政府都是極端腐敗，各國政府都是。我不由問他對於川普的看法，他忽然變了臉色，十分嚴肅地說：「川普是天選之人。他被暗殺，子彈擦著他耳朵過去，他卻大難不死。他是上帝派來做大事、拯救這個國家和世界的。」他義正詞嚴的樣子，讓我一時只有噤聲不語了。

我們果然在半小時之內做完了檢查手續。送他出門的時候，我抱歉說家裡沒有瓶裝水給他喝，他表示感謝我的好意。我想起他一早打電話來時，我在手機上看到他長長的姓氏和一個S代表的名字，因此問他的名字是什麼？

他穿了鞋，站在門口回答我：「S是Saeed，我的名字叫Saeed，是幸福的意思。我的名字意思是幸福。」他拖著他的小行李箱，過了街，把行李箱放在後車箱，然後進車坐下，似乎在手機上檢查去下一個客戶家的路線。

我關了門，在手機上搜尋Saeed當作人名的含義，確實是有「幸福」、「保佑」、「幸運」等意思；同時Google也告訴我，這個詞源於阿拉伯語。（寄自紐約）