江長芳／圖

鄭先生逃離了之後，主動無間斷地給範妮一個月四千多美元的撫養費，這下婁燕眼饞了。她當然也想為自己的努力分一杯羹，於是她又出了一計，邀請範妮和她晚上一起去參加成人舞會接觸異性，讓自己高中畢業的女兒玲蝶，去範妮家給她的兩個孩子當保母賺取保母費。這天，範妮的女兒靡麗把她父親剛花三百多美元為她買的蘋果牌隨身聽拿出來，和玲蝶一起分享，可是沒有良好家教的玲碟起了歹心，走時便偷走了靡麗的隨身聽。

第二天，鄭先生得知昨晚玲蝶走後，女兒的隨身聽便不見了，馬上透過網路去追找，發現這個隨身聽主人的名字，已經從靡麗的名字改成玲蝶的名字了。鄭先生讓靡麗去向玲蝶要回她的隨身聽，玲蝶翻臉一口否認。這不是暗偷而是明搶，一個二十多歲的成年人，竟然窮凶極惡地搶竊一個未成年人的心愛禮物，鄭先生無奈之下就要報警處理。

這下可踩到了範妮，她不分是非，哪怕自己的賊朋友犯了罪，也完全站在她那一邊，並編出一個彌天大謊來強迫自己的女兒行騙。她逼著靡麗撒謊，說是上周末在教會的沙發上玩這個隨身聽，被教會的人偷了，然後轉賣給玲蝶。可事實明明是昨天晚上玲蝶來家裡當保母時，靡麗拿出來讓她玩，她走後才不見的，第二天隨身聽就轉成玲蝶的名字了。

這種前言不搭後語，幼稚的騙局也只有範妮編得出來，連三歲小孩都不會相信。更可悲的是範妮還無恥地教育自己的女兒靡麗說假話，她和靡麗說：「妳是基督徒，說假話是沒關係的，因為神會保護妳，而且神已經告訴我，祂原諒了玲蝶，妳也要聽神的話原諒她。」範妮就是用這些亂七八糟的低級趣味謊言，去冒充神的旨意來欺騙人，並教育自己的子女，來達到自己不可告人的目的，真是荒唐到無可救藥的地步了。

幾天後隨身聽被還回來了，因為是靡麗的生日禮物，所以鄭先生讓賣家在機身上刻了靡麗的名字和地址， 可是一個嶄新的機子卻因為玲蝶偷竊被發現後，她惱羞成怒用刀狠狠地刮去了靡麗的名字，機子的表面玻璃面也被她打碎，一個全新美好、帶著父愛的生日禮物，竟被她母親閨密的女兒硬是搞成了一個破舊不堪的東西。更不可思議的是，如此卑鄙齷齪的行為和惡劣低級的品德，卻被範妮歌頌成這一切是在神的庇護 下發生，這個在法院騙法官、在家裡騙孩子，冒充通神騙社會，有著如此齷齪身心的母親，真是害人不淺。

婁燕一個無知無識、自甘墮落的婦人，不在自己家裡相夫教子，卻在別人家裡攪屎。她不懂法，不通情達理，出的那些耍無賴的爛招，是招招不著調，招招給範妮的人生道路上設置路障。而貪得無厭的範妮為了要到更多的撫養費，明明知道鄭先生工作繁忙，卻頻頻向法院申請出庭。無論範妮在法院怎樣強詞奪理，結果是枉費唇舌 ，都起不了作用。

當法官下令要範妮自己去工作養活自己，為了耍賴不去工作，她們用盡了法官最忌諱的五個通用騙招：裝病、上學、殘疾子女、未成年兒童和宗教。

一， 範妮去學校選一堂六個月的課程拖延成六年來上，以此來抵制法官的命令，被法官當場否定。

二， 她「裝病」，裝血壓高，肥胖症，被法官識破為閒出來的病。

三， 她「用未成年來行騙」，她欺騙法官說自己的女兒是殘疾癡呆兒，自己的兒子是抑鬱症患者，法官看了大量的事實和證明後，最後拆穿了她的謊言。

四， 她「用宗教來包裝」說自己是上帝的孩子，通神靈，她到這個世界上是來完成上帝給她的使命，不是來做普通工作的。她太忙了連洗澡的時間都沒有，更沒時間找工作，例如隔壁的大爺很寂寞，上帝需要她每天去陪他。

法官要範妮列出日常都在幹些什麼事，她回答說早上六點起床後準備四小時的早飯；十點開始準備中餐；由於晚上太晚睡，中午十二點睡午覺，直到下午三點孩子放學後起來開始準備晚餐。八點吃完晚餐去隔壁陪大爺。回來後就禱告和神取得聯繫一直到夜裡十二點。法官瞪大眼睛說妳真把自己當成神了，妳想要鄭先生養妳一輩子嗎？這是不可能的，在場的所有人包括她自己的律師，全都哄堂大笑。

五，她用「摧殘孩子」來說事， 範妮長達兩年阻止孩子做回家作業，並和婁燕一起給他們洗腦來摧殘孩子幼小的心靈。此外，利用孩子功課不好，去要求心理醫生出證明說孩子需要她，她不能去工作。

結果婁燕和範妮所有的爛招都被心理醫生、法官和學校老師識破，遭到法官重罰，害得範妮除了花了十多萬的律師費，法官還把鄭先生一個月付她四千多美元的撫養費減至二千以下，並命令她立刻去找工作。這個好吃懶做、遊手好閒慣了的懶人怎可能罷休？她就像一個乞討的叫花子，依附在別人身上的寄生蟲，天天瞪著山貓巨眼望著別人碗裡的食物垂涎三尺， 她向美國政府申請低收入 補助，又向小孩的學校申請貧困學生的補貼。

婁燕和範妮枉口拔舌、自不量力地想和法律鬥，和科學鬥，和真理鬥，最後落得慘敗。長期飯票沒了，遊手好閒的日子結束了，孩子的前途荒廢了，範妮這才覺得不對勁。俗話說成功的人出了問題找解決的方法，而愚蠢的範妮則是出了問題找藉口。她不會自己反思一下，接受教訓痛改前非重新做人，卻反過來指責都是婁燕教她的各種餿主意，導致她今天如此悲慘的下場，於是開始埋怨是婁燕毀了她的一切。

此刻婁燕怎會認帳，她火冒三丈，覺得自己對範妮付出那麼多，沒功勞也有苦勞。她大言不慚地回應範妮：「做什麼事不一定要妳理解，我盡心了，妳高不高興、喜不喜歡不重要，只要我內心坦坦蕩蕩就好。」還譏笑範妮得到今天的結果，正是上帝對她褻瀆神明的懲罰。兩個狐朋狗友就此翻臉恩斷義絕，從此老死不相往來。可惜太晚了，婁燕拍拍屁股，吐掉一嘴的毛，又去下一站過她招風引蝶的日子了，留下範妮獨自對著自己落下的「一地雞毛」暗暗地叫苦不迭。

家庭是社會的細胞，只有細胞健康才有社會好的發展，每個人都不該到別人的家庭去攪和。俗話說家家有本難念的經，清官難斷家務事，作為夫妻都要努力工作，給子女一個安全的家，為人妻母更要相夫教子，給家一個溫馨的港灣。做為家庭的一員，則應該履行各自的權利和義務，在物質上和精神上為家庭共同出力。婁燕自己家裡的「經」都沒有念好，哪有資格把手伸去他人家裡攪和？到頭來害得別人妻離家散，經濟上重創。

蒼蠅不叮無縫的蛋，範妮也怪不得別人，自己也是一個懶惰成性、不學無術、不明事理，只想過寄生蟲生活的人，才會和婁燕臭味相投。她自己已是四十多歲的成年人，不工作，不顧家，天天等著天上掉餡餅。拿一個長舌婦的話當令箭，最後雞飛蛋打，好日子過到頭了，真是偷雞不著蝕把米，陪了丈夫又折兵。

奉勸這類人，不要和法律玩，也不要和真理玩，更不要玩弄上帝，否則最後一定是事與願違，玩火者必自焚。

（下）（寄自加州 ）