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棋局之終

唐明敏

尋覓一段

嵌在峭壁裡的祕辛

敲出你浮沉的動盪

咚咚錚錚

騎上快馬

勒住懸崖邊緣

激昂的亂石崩雲

誰是棋局最終的拾荒老人

遙望波平浪靜

坐對景明山青

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夢裡的風景——過光霧山

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