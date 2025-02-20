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藝文
世界副刊
棋局之終
唐明敏
2025-02-20 01:01 ET
尋覓一段
嵌在峭壁裡的祕辛
敲出你浮沉的動盪
咚咚錚錚
騎上快馬
勒住懸崖邊緣
激昂的亂石崩雲
誰是棋局最終的拾荒老人
遙望波平浪靜
坐對景明山青
上一則
烹飪之道
下一則
夢裡的風景——過光霧山
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