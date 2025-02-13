我在三十一歲那年，從一家穩定的機構跳槽到了一家高科技公司。那個年代網際網路行業風起雲湧，多少人夢想著一夜暴富，我也不知天高地厚做起了美夢，因為跳槽的新公司承諾給員工股票。

新老闆看上去溫和慈祥，幹滿三個月的就給我轉正，我合同沒看明白就匆匆簽了字。進了公司後，我跟同事露娜（Luna）一見如故，常一起共用午餐。

露娜身材微胖，灰藍的眼睛，過肩的小捲髮，熱情爽真。她直言告訴我，她和我一樣，進公司簽的自由職業（Free-lancer） 協議。說明白一點，公司想省錢，轉正之前的三個月不幫你繳醫療費和政府的失業金。每個月工資拿在手上，胖乎乎的好可愛，因為什麼都沒扣，但是一半的錢你動不得，年底得乖乖上稅。

三個月一眨眼就過了，可以不計較，不過這老闆也太鐵公雞了，省錢的招數五花八門，我除了幹好本職工作，還要打掃辦公室。老闆為了省開銷，已經辭退了清潔工，每個員工輪流做清潔，比如這個月我管吸塵，下個月你倒垃圾，時不時還要打掃衛生間。我當時聽得目瞪口呆，我曾在中餐館 打過工，但是真的沒有掃過廁所。

露娜告訴我，公司在矽谷 有合作項目，銷售員工定期飛加州 ，出差住酒店，報銷費用高，老闆心疼得像摘了心肝。後來在矽谷租了套破公寓，兩室一廳，凡是出差的，無論是一男一女，二男一女，全都往破公寓送，鬧出了系列破壞婚姻家庭的惡果，老闆才不管。

加班是家常便飯，我記得有個大客戶在歐洲，因為時差，電話會議便定在凌晨四點。露娜當時在那個歐洲項目裡，她不想太奔波，下班後便在辦公室打地鋪，瞇眼三個小時，便起床開會。由於壓力過大，許多同事都喊頭疼，秘書常給員工發Tylenol 止痛片。露娜那年二十七歲，已經出現了頭昏眼花的症狀。

我後悔跳槽，但是回頭吃草的路已斷。露娜對我說，你畢竟還有先生，可以辭職回家，她不行，她要還車貸和學生貸款，每個月的信用卡也是一堆債。她時常回憶跟祖母在一起的童年，無憂無慮的幸福時光。祖母住在喬治亞的一個山上小鎮，整個小鎮都被 Muscadine野葡萄覆蓋，小鎮的人因為常年吃 Muscadine，多數人的壽命超過了九十歲。

公司辦公樓附近有條小溪，溪水兩岸的林子裡蔓延著葉肥藤壯的野葡萄。到了九月，野葡萄熟了，黃的紫的果子飽滿，我和露娜在下班後，偶爾會去溪邊的林子採野葡萄。她告訴我，她奶奶會採野葡萄做果醬和葡萄酒，等到了感恩節，便用果醬和葡萄酒做蛋糕。她還說，她真想辭職回到喬治亞鄉下，過安靜悠閒的鄉居生活，但是成年人有責任，必須背上包袱前行。正聊著，我看見遠處升起了滾滾濃煙，像黑龍一般在天空張牙舞爪。我驚慌問露娜，是不是失火了？露娜淡定搖頭道，不是，是殯儀館在焚燒屍體。她知道，因為她有個朋友在裡面工作。我看見濃煙化成了青煙，漸漸消融在漫天的彩雲間，感嘆人來人去，煙消雲散。露娜點頭說，生命如此短暫，最後你我都會變成一道煙。

露娜的理想是多掙幾年錢，然後回學校讀個音樂教育，畢業後當音樂老師。因為常年加班，露娜的生物鐘亂了，作息跟常人無法踩到同個節奏點，她後來申請了夜間上班，晚上八點到公司，凌晨四、五點離開。公司的好幾個程式設計師都喜歡日夜顛倒的工作方式。老闆無所謂，只要你能完成任務，才不管你是貓頭鷹還是麻雀。

露娜告訴我，她喜歡深夜上班，四周寂靜無聲，沒有誰打擾她。我問她，如果那層樓裡就你一個人，你不怕鬼嗎？露娜笑道，她祖母告訴過她，鬼不可怕，人才可怕。某個深夜兩點，她聽見樓上傳來詭異的彈珠落地的聲音，還有女人唱歌的聲音，歌聲有幾分瘮人。她知道有同事樓上在加班，但同事是男的，莫非同事帶了女友？那女友的歌聲又是那般陰森嚇人。她想上樓看個究竟，上樓扭亮了燈，空曠的房間什麼都沒有。

我聽得毛骨悚然，露娜倒不以為然，她不怕鬼，怕工作沒完成，如果鬼能幫她完成項目，就算青面獠牙，滿臉蟲子，她也不會害怕。

幹活累了，露娜會站在窗前，看夜色瀰漫的世界，那畫面怪誕詭異，畫中有兩三個人，東張西望的，撬門進了一家餐館，然後搬出幾個箱子，那鬼鬼祟祟的樣子一看就是賊。馬路上跑著一輛車，開得搖搖晃晃，司機肯定喝多了，撞歪了路邊的車，那酒鬼從車上下來，唱著歌，開始脫衣服，脫一件，朝天上扔一件，不知是痛苦還是快樂。還有一個深夜，她看見兩部車，一前一後，停在一棵橡樹下，一男一女從車上出來，緊緊抱在一起，是偷情的已婚男女？還是讀高中的少男少女，趁半夜家長睡死了跑出來幽會？露娜不知道。她更不知道她的這些經歷，後來被我添油加醋寫進了小說。

寒意很快瀰漫在公司裡。公司遭遇市場危機，效益下滑。我在一周之內發現好幾個熟面孔消失了，當我被炒魷魚的時候，才知道露娜只比我提前了五、六天，因為她在深夜工作，我們不易相見。我們最後一次見面是在一家中餐館，那時快到農曆春節了，我請她喝早茶。記憶裡她喜歡吃奶黃包和蝦餃，不想碰鳳爪和皮蛋粥。談及被炒，她悲傷而憤怒，那日她凌晨四點結束工作，一走出辦公室，人事部經理便站在外面，說有重要的事和她商量。有什麼好商量的？從今天起不要來上班了。理由呢？她上次完成的項目客戶不滿意，目前公司遭遇了困境，只能這樣了。她當時的反應是拿一把鐵錘把電腦砸了，讓裡面的數據統統消失。她問我被炒時那一瞬間的反應，我說就像在黑夜裡被人打了一棍。露娜說，對，之前沒有一點預警，被人打了一棍，還責怪是你犯的錯。我們同船共浪過，感同身受彼此的悲痛和鬱悶。

二十多個春秋遠去，我和露娜消失在歲月的煙雨裡，從此再也沒有見面。很多年後，我加入了當地的藝術俱樂部，俱樂部在城內有多處展點，我有次去參加巡展活動，驚奇地發現了我和露娜曾經工作的地方，公司的舊樓早拆了，替而代之的是一棟時尚典雅的新大樓。小溪還在，嘩啦啦流過花木扶疏的公園，公園是新建的，曾經的野葡萄林子消失了。我站在公園的橡樹下發呆，風吹樹搖，恍然之間又看見了野葡萄林，露娜在林中對我招手。我們曾一起見證過生命的煙火消失在天空。

如果見面了，我該對她說些什麼？二十多年的世間沉浮，悲歡與酸甜，說與不說，我們都懂，都有靈犀。（寄自加州）