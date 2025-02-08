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每當夜深人靜的時刻，看著窗外遠處的路燈，我常會憶起一個在伊利諾香檳大學街邊踽踽漫步的高大身影。他是我在讀研時所結識的老美摯友。

我替他取了一個中文名字：西門墨客，由Michael Simmer的音譯而來。名字的寓意不僅因為他住在城郊的西區，更因為他的氣質猶如是一名中國古代落魄的騷人墨客，亦像是一個孤獨的俠士。

我讀博士班的時候，常流連在學校圖書館裡研習，直到很晚才開車回家。此時，路上蕭條寂靜。我偶爾注意到在街旁路燈下隻身默默前行的西門墨客。但起初我們並不相識，沒打過交道，我不敢貿然招他上車。

那一年，我選修了一門電腦軟體編程的課。教授給的作業又多又難。由於我缺乏電腦素養與實務經驗，學習時頗感吃力，壓力很大，所以常滯留在電腦室做練習。有一天，不經意地發現西門墨客也來到電腦室，有一些人在向他請教電腦問題。

西門墨客是個美國白人，有著一頭棕色亂髮以及滿臉的大鬍子。再細看，發現他有天生的視力障礙，臉上戴著一副超厚鏡片的眼鏡。他說話時，眼珠子不停地轉動，無法聚焦。當他看書或是看電腦螢幕時，都必須把臉貼得很近才能看清。

西門墨客看似拘謹嚴肅，也有一些靦腆。但一旦熟識之後，他就變得非常風趣，平易近人。他在一旁聽著我與同學討論編程的功課，漫無頭緒，便湊上來關心。原來他竟是個電腦行家，特別喜愛邏輯思考與解決編程問題的挑戰。當他思考時，一邊以手指敲打桌面還一邊吹著口哨。我感覺他像是正藉著玩一個腦力激盪的遊戲來解決謎題，完全投入而且樂在其中。

西門墨客在電腦室裡為我解說編程的邏輯直到午夜。臨了，我才得知他因為眼疾的關係不能開車，只能靠公共巴士作為交通工具。但此刻已沒有公車可搭，而他必須步行一個多小時才能到家。從此，我便經常開車送他回家。

西門墨客愛聊天，與我無話不談。他不讓視力障礙定義他的生活或限制他的潛力。平日靠自我探索學習而無師自通。他雖虛長我幾歲，卻不僅懂得如何編寫軟體程式，還知曉硬體維修。他能解決許多電腦操作的問題，更善於電腦遊戲的設計。此外，他在音樂、藝術、文藝創作、與美食烹飪方面皆有涉獵。他細膩又豐厚的生活涵養，令人稱羨。

西門墨客從小就是個棄子，在孤兒院裡長大。他常因自身的視障而受到歧視 ，但是他只默默隱忍。西門墨客雖希望能找個紅粉知己，但總是未能如願。他已習慣獨來獨往，自由自在，過著不受羈絆的生活。

西門墨客從沒有為自己的缺陷感到悲哀，而是勇敢面對挑戰，並將其做為成長的考驗。事實證明了決心、韌性和良好心態是讓他能立於不敗之地的力量。他毫無保留地分享自身的故事，並鼓勵我努力追求自己的夢想。他協助我規畫未來的教育和職業道路，更是不吝教我各種新的電腦知識，讓我快速提升電腦技能，以致獲得研究生獎學金，真是我的良師益友。

在學期中，電腦編程課的班上有一名標緻的美國白人女生向西門墨客示好，大家都以為他終於蒙愛情之神的眷顧，看著他倆十指緊扣地走去麥當勞 買晚餐，真為他感到高興。西門墨客也很殷勤地陪著這女友學習，還幫她寫電腦編程的作業。不料，學期結束之後，這名女生取得了好成績，卻毅然決然地提出分手。原來這個女生施展美人計，只圖能藉西門墨客的電腦知識幫她順利過關，之後就過河拆橋。西門墨客又回復到孤家寡人的生活。

我為西門墨客叫屈，不甘心他被美女利用完之後，被棄之如敝屣。我直指這美女的行徑可恥。然而，西門墨客卻雲淡風輕地表示感情的事不能強求。他的心中沒有恨，只願為她送上最誠摯的祝福。他的氣度真讓我感動佩服。

有一次，電腦室遺失了一本軟體手冊。大夥開始懷疑幾個有嫌疑的人。其中，西門墨客被人汙衊為手腳不乾淨，因為常看到他翻閱該手冊，所以嫌疑最大。當他再度現身時，眾人總用防賊的眼光看他。後來，發現原來是某位電腦室的值班管理員不小心將手冊放錯了地方，西門墨客無辜地被冤枉了。

當西門墨客得知此事，啞然失笑道：「一個人只要行為光明正大，不論何時何地，總是心安理得，不用擔心害怕。」真是世事險惡無常，而人情冷暖自知。西門墨客明白他無法改變世俗對弱勢群體的不公，所以採取逆來順受的策略，並以一種寬容不計較的心態去面對外界異樣的眼光與蔑視。

半個世紀前，世人不太重視「以公平正義弭平歧視」的意識。對不同族裔或殘障弱勢群體的差別對待屢見不鮮。西門墨客在工作上常遭到歧視，動輒背黑鍋。他雖有能力、學識、創意與熱情，卻得不到應有的升遷與獎勵。

西門墨客談他的人生哲學：聰明人只做一件事，那就是解決問題，而不被情緒左右。情緒只會製造矛盾，而不能解決問題。遇到挫折，要樂觀進取，不要抱怨，更不要傷心，因為抱怨和傷心往往於事無補，解決不了問題。他選擇不要糾結在不重要的小事上，而是專注在最關鍵的原則問題裡。

我從西門墨客的人生經驗中體會到在逆境時該如何自處，也學會待人處事的方法。他是我心目中的英雄。在他的身上，我感受到李太白的俠客形象和蘇東坡在逆境中的安貧樂道。西門墨客和我成為至交，是因為我們珍惜那一種真誠互信與互重的心靈交流。

當我離開香檳城的時候，西門墨客正好出門遠行，而錯過了和他道別。之後，聽說他搬遷至他處，以致我倆完全失去聯繫。但多年來，我一直記掛著他。尤其令人擔心的是西門墨客的視障源於先天性第一型的糖尿病，一直需要用藥物控制血糖。我遍詢以往的舊識與朋友們，沒有人知道他的訊息。我嘗試在網路搜尋，卻也無果。轉眼間已過了四十餘載。舊時摯友依稀在，幾載牽掛寄夢長。不知西門墨客是否還在千山獨行，我只能在心中寄予無盡的思念和祝福。（寄自新澤西州 ）