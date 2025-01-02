靈魂起舞的古樹白茶（下）

歡樂的採茶季節。（圖/何杰提供）

雲南普洱茶向來有「一山一味」之說。何以冰島 古樹茶能夠位列至尊呢？

這和冰島茶的來歷有關。

很多人第一次接觸冰島茶，容易把他和北歐那個同名的國家聯想在一起。其實這兩者一點也不相干。冰島原是傣語「丙島」或「扁帶」的漢語諧音，它位於今天的雲南省雙江縣猛庫鎮冰島村。

雖然雲南的產茶歷史可以追溯到三千多年以前，但當時雲南產茶的區域，主要集中在布朗族、拉祜族聚居的無量山、哀牢山、景邁山等坡度較大，不適合種植水稻等精細莊稼的高山地區。當地除了茶樹，只能種一些玉米、苦蕎、洋芋等粗糧，所以高山上的人們雖有茶，但日子過得不富裕，而傣族人大多聚居在山下相對平緩的壩子裡，他們種植水果、稻穀，蔬菜，魚米之鄉的生活相對富裕。

在茶馬互市的唐宋時期，冰島還沒有出名的茶。明清兩代，雲南改土歸流後，本地土司和漢人流官共同執掌地方政治經濟。當時的普洱府承擔著給皇宮供奉茶葉的差使，每到採茶、收茶季節，官府的人就會來到山上的村寨，向土司買辦茶葉，反倒是山下的傣族人受到冷落。

據史料《雙江傣族簡史》記載，明成化年間，猛猛地方來了一位年輕有為的土司罕廷發，他到任後，發現自己領地上，雖有一些野茶樹，但卻沒有好茶，因此不能提供富有特色的貢品，也就缺少和官府、宮廷溝通的管道，對於自己的地位穩固極為不利。他決定要在自己領地上培育出上等的好茶。

他便派出使者，在雲南各個山寨，去尋找最好的茶葉品種，帶回來進行試種。

有一年，冰島村傣民岩莊等人，送禮物到悉博，向悉博地方官謝恩。岩莊等人在悉博集市發現悉博加工出來的茶葉，條索肥壯粗大，尤其漂亮，再嘗其味，比野茶好很多。返回後，即向罕廷發彙報此事。

於是，罕廷發派岩莊等人重返悉博，請示悉博地方官後，派人前去學習茶葉栽培、加工技術，學成歸來，罕廷發優先讓猛庫冰島村建蓋佛寺，並命岩莊等人在冰島佛寺周圍首次試行培育茶苗。第一代培育成功一百五十餘株茶苗，移植栽培數十年後，茶樹長大，開花，結果，用茶果再繼續繁殖發展。

這第一代培育出的茶樹，現在被稱為「母樹」，它們是當今猛庫大葉種茶之祖。

隨後，罕庭發的茶葉名冠雲南，西雙版納的車裡宣慰司，每年向北京皇宮提供的貢茶，便由冰島茶為主了。各個山寨的土司，都帶著禮物、金銀前來求茶種。但不管這些茶葉在哪裡栽種，茶的味道都還是產自冰島地區的最好。從那以後的六百多年裡，冰島茶慢慢成為雲南普洱茶中，最高品質的象徵。

但冰島的古樹茶，也經歷過各種興衰。

尤其是從晚清在二十世紀九○年代以前，雲南的普洱茶的價值，未得到世界的認可，因為茶葉經濟價值不高，在以糧為綱的歲月裡，冰島茶區的很多古樹茶園，農民們都懶於管理，幾十年下來，古茶園最後都淪為荒草雜木縱生的廢園。一些茶樹慢慢地恢復了野性，成了野茶。直到二十一世紀，隨著普洱茶在茶界的復興，已經被人們遺忘了許久的普洱茶中王者——冰島茶，才重新成為全世界茶葉品鑒家追捧的頂級佳茗！

五、

二十多年前，紅姐回到自己童年時成長的臨滄，在那裡，她度過自己無憂無慮的童年時光。因為父親是當地駐軍首長，他們一家住在政商最高處的一棟三層木結構的樓房裡，站在窗前，可以遠眺整個臨滄的風景。窗前，還有一棵數百年的三角梅，一年四季，這株三角梅都盛放著火紅的光，彷佛照臨老街的一片光明。

她回到臨滄，走訪茶鄉冰島的時候，看到有這麼多的茶園處於荒廢中，她覺得好可惜。於是，她用自己多年經商所得，買下了大片的茶園。

可是，古茶園的這些茶樹，在被撂荒近百年之後，看上去滿樹的茶葉嫩綠肥大，但是採下一喝，味道卻極為苦澀，不堪下嚥。

古書上記載的輸送給皇家 的貢品，肯定不會是這個滋味，怎樣讓茶葉重回甘甜呢？

於是，她開始了她艱辛的芳香之旅。

她向寨子裡的老茶人請教，向生農學院的農業專家請教，自己查閱資料。她由此得知，野化的茶樹，因為不採不摘，茶樹的營養迴圈被打亂了，必須恢復經管，讓其與自然能量、山水養分有效交流，如期摘採，令其依序更新。

於是，她帶著一批農民工，在山上給這些茶樹鬆土理溝，去除老葉殘枝，修剪枝葉。

第一年的茶是沒法喝，也沒法賣，全部清掉。

第二年略微好一些，但是茶的味道還是苦澀。

到了第三年，茶樹漸漸恢復養護後，春天枝頭的芽尖圓潤飽滿、光彩動人，儘管請了老茶師按照最地道的普洱茶製茶工藝，殺青、堆渥、揉搓、曬乾，但是製成的茶，喝起來味道依然缺少韻味，送給朋友們品嘗，大家都覺得這種茶，苦澀味太重，依然失敗。

怎樣才能把這樣的茶葉做成高端的產品呢？

三年多的時間裡，每到製茶季節，她便和炒茶的師父一起，親手操作、研究。

炒完、製完，一杯一杯地試喝，不滿意，倒掉，重來。

調整殺青的力道，調整堆渥時間，調整炒製的火候，調整翻曬頻率，調整光照的強度，從中尋找最佳的效果。每一道工序都像實驗室做實驗一樣，嚴謹地記錄下來。

三年時間過去，上千杯的試喝，都沒有得到滿意的效果。

人與自然對話的語言，依然沒有找到。

六、

於是，她翻閱大量的資料，查閱古人的製茶方法，瞭解印度 大吉嶺五美金一克的高端茶葉製作方法，又到福建向福建茶人學習製作工藝。把幾十種名山名寨的茶拿來品飲，細辨其中的口味差異，體味其中的工藝變化。

無數個日日夜夜過去。寨子裡人家屋簷下的燕子來了又去，去了又來。

有一天，她在茶園裡巡視的時候，隨意將幾片嫩茶放在嘴裡，輕輕咀嚼的時候，那種隱隱的甜味與清香，瞬間如花萼裂開，花香溢出，滿口異香，令人神醒身輕。

一瞬間，她似乎獲得天啟：原來一直在用傳統普洱茶的工藝對茶葉進行馴化式的製作，但是這種野化後重新回歸的古樹茶，和其成熟的普洱茶品種有著不同的風味，多年未經摘採，沉睡的生命蘊含了太多的有機物質，蘇醒過來的茶樹，蓬勃飽滿的生命，不適合過分的人為，後應該用一種最自然的茶法來做。

她趕緊重新制定了技術流程。

接下來又是三年，每年春天，她往返於臨滄和昆明之間，將製成的茶葉，請茶界的朋友、專業的品茶師，還有藝術家、詩人，反覆地品鑒、提意見，然後在工藝上不斷改造，盡最大可能保住茶葉的原生狀態，同時將其內部的芳香與精華盡情地發揮出來，而且還要通過特殊的工藝去除原茶葉在近百年野化過程中，殘留下的苦澀之味。

這是極為精妙的技術和幽微的藝術，還有神祕的審美判斷。

六年過去了，數千杯的試喝，數百次的工藝調試，終於，一款絕世精品的古樹白茶成型了。

當古樹白茶的工藝和口味最終定型的那一天傍晚，劉姐坐在她的初製所門前的一棵大榕樹下，近旁，一株高大的三角梅在怒放。手捧一杯清甜的白茶，看著夕陽的餘暉灑滿冰島的茶山，給寨子鍍上一層金輝，晚風中，飛鳥投林，陣陣花香在風中飄揚。

那一刻，她覺得世界如此美妙，她彷彿能聽見整個茶山和土地、山泉、百鳥的低語、呢喃，看見天上的星空在微笑，感覺自己整個身心就要融化在這山水之間。