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第一次，往往是最難的，毫無經驗，無所適從。第一次，有彷徨，有猶豫，有失落。但是，如果沒有第一次，就沒有下一次，沒有以後的一次又一次。沒有第一次的失敗，就沒有下一次的成功。

我在美國的第一次面試，在我初來美國僅僅一個月時，至今，仍深深銘記在我的腦海。1998年，我獲得獎學金進入加大柏克萊新聞學院深造。雖然我在中國學的就是英語新聞，但還是諸般不適應。我的口語差強人意，而對於美國這個社會瞭解甚少。

新聞學院的老師對我照顧有加，關懷備至，所以我各門功課成績都不錯。但是真的要說水準，那是打了很大折扣的。入學一個月不到時，我們學院的學生管理人員瑪莎就通知我去面試暑期實習。我的第一個反應是，這麼早？暑假還有近一年呢！瑪莎看出了我的猶豫和不自信，給出了一個個不容反駁的理由：首先，在美國讀碩士一般是二年制，只有一個暑假可以實習，所以這次實習對於專業和未來找工作至關重要。其次，因為新聞專業的實習崗位競爭激烈，所以參加面試越早越好。最後，面試也是要有經驗積累的，只有參加了面試，才能夠熟悉它的流程，慢慢提高自己的水準。

然後，瑪莎告訴我，明天Bloomberg就有人員來物色暑假實習生，讓我做好準備。說來可笑，那時我還沒有將Bloomberg和大名鼎鼎的商業通訊社彭博社對上號。但是無知者無畏，我一口答應，問要做什麼準備。瑪莎的回答讓我大出意外：「穿著得體一點就行。」那時正是灣區 秋老虎，我天天短袖T恤和卡其褲，的確是隨便得很。回到租處的小小公寓，我一說要去面試，室友比我還要激動。她在中國是一位成功的商業人士，到了美國一切從零開始，在披薩店打工。此時她覺得義不容辭要打扮我。我帶來的套裝都是厚的，自然用不上。室友找出她的襯衫和鉛筆裙，讓我穿上，仔細打量，笑說：「這下像上海寫字樓裡的office lady（白領麗人）啦！」

第二天下午，我準時來到學院的辦公室，等候在外面的同學也都穿戴整齊，一個接著一個進去。有人進去面色凝重，出來神情輕鬆。也有人進去信心滿滿，出來垂頭喪氣。更有人顯得一臉高深莫測，好像天機不可洩漏。不過我注意到，沒有任何人交流資訊。一方面，我們都是潛在的競爭者；另一方面，作弊在美國是最為可恥的行為。

因為候選者是按照字母順序，輪到我是最後一個了。我心中非常忐忑，生怕面試官因為疲憊而敷衍我。一進面試辦公室，我就看到兩位中年男子，西裝筆挺，都是精明幹練的職場菁英模樣，我頓時覺得矮人一截。他們看上去還是很和氣的，首先寒暄了一下，問了問我的背景和專業方向。我的緊張心情也放鬆了一點，從容作答。

然後那位資格老一點的、看上去和善一點的面試官問我有什麼特長。這點我也事先想過，我說我在中國做過市場調查公司的同聲傳譯，對中國的商業還是有一定的瞭解。如果暑假有上海或北京實習的機會，我熟悉這兩個城市，不願意錯過。

他們點點頭，說的確有分社，讓我更加有了點自信。這時年輕一點的那位忽然發問，如果有某股票新聞，我怎樣寫導語。我忽然想到課上正在學的《華爾街 日報》的經濟新聞報導，常常用一個有趣的軼聞引起主題。我也依葫蘆畫瓢，炮製了這樣一條導語。沒想到，我看到兩位面試官尷尬地互相對視一眼，我心想要糟。

果然，那位發問者嚴肅地說，我們通訊社是以硬新聞為主，導語一般直來直去，你常常關注我們的報導嗎？我只好老老實實地承認，久聞你們的中文大名，但是具體英語報導在中國沒有接觸的機會，就在面試前一晚在Lexus-Nexus上瀏覽了一下。

大概是我誠實的態度感動了面試官，他們沒有再為難我，隨便問了幾個關於經濟和商業報導上的問題。但是我知道，這第一次面試大概率要黃。心情越緊張，感覺越差。面試的最後，兩位面試官還是很客氣，也對我加以鼓勵，說我fresh off the boat（初來乍到），有很大的後勁。

面試結束後，我垂頭喪氣地找到瑪莎，跟她說了一下，覺得希望渺茫。但是瑪莎卻笑著說：「這就是我讓你來面試的目的啊。趕快總結一下，哪裡成功，哪裡要改進。」她還提議，別忘了給兩位面試官寫卡片感謝他們的時間。這時我徹底傻眼了！他們的確在我們剛開始面試時介紹了自己，但是我哪裡有這個本事對美國人的姓名過耳不忘。瑪莎看出了我的窘態，連忙說她會提供資訊。

這次面試結果如我所料，果然如石沉大海。但是我並沒有太失望，我看到了自己的差距，也學到了更多的東西，尤其是如何準備面試和面試的流程。這次，輪到我對瑪莎說：「下一次面試呢？」

第一次面試只有一次，但是我們可以有無數次的下一次。在一次次的失敗以後，我終於在暑假如願來到華府，在一家電台實習。我報導過《財富》論壇，也採訪過林肯中心的總導演，還參加了白宮 和外交部的記者會，過得緊張而充實。

回想起來，第一次失敗並不可怕，難得的是，我們永遠擁有下一次的機會。（寄自華盛頓州）