我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

嵐山賣栗人

朱晨
嵐山渡月橋的紅葉。（圖/取自維基共享資源，作者/Hiroaki Kaneko）
嵐山渡月橋的紅葉。（圖/取自維基共享資源，作者/Hiroaki Kaneko）

日本旅遊之前，久聞嵐山秋季紅葉之美。魯迅先生去世前，還想著能否秋遊嵐山，趕上一季紅葉。

今年日本天氣反常地暖和，我們在十一月中旬到達時，富士山還沒有雪頂，為一百三十年來首次。對於嵐山的紅葉，我們也抱著試試看的心情，在京都預訂了嵐山觀光浪漫火車的票，懷著些期待和忐忑，第二天踏上了旅程。

嵐山位於京都西郊，和京都的人頭攢動不同，這兒安寧靜謐，田野裡殘留著莊稼收割過的剩茬，空氣裡飄著若有若無的煙霧。衣著單薄的我，在野外越走越冷，一會兒口中呼出的熱氣都感覺凝在了空中，這個時候真想有一碗熱湯喝。

遠遠傳來一股好聞的香味，我聞香而去，看到了一個路邊小攤。一位小販背朝我們，不斷翻動著什麼。我好奇得伸頭過去，原來是炭烤紅薯，圓圓胖胖的，一個要六百日元。我不由得想起了上海秋風一起遍地可見的「烘山芋」，有點兒失望。

這時，小販回身看到了我。他臉色黝黑，皮膚粗糙，顯然是山地人。看到我對於紅薯興趣不大，他突然用中文問：「板栗？板栗？」此時正是日本栗子和柿子成熟季節，聽說此時的栗子特別軟糯香甜，我大有興趣，用不合格的日語問價。小販特別熱心，但是價格讓我大吃一驚，一小包栗子居然要一千五百日元，相當於十美金。我們在日本吃頓簡餐也不過如此價格。

在我猶豫之際，小販急切地望著我，繼續用磕磕巴巴的中文推銷：「板栗，好吃！」並將一包栗子遞到我面前。突然，我看到了他的雙手，都是煙熏火燎的痕跡，滿是小小的裂口。可以想像，他的謀生有多麼不易。我點了點頭，接過那包栗子時，他深深地鞠了一躬，再三道謝。等我們走遠了，還看見他在欣喜地揮手，可見這筆生意不容易。

在火車站等車時，我小心翼翼地打開了那個棕色紙包，裡面還有一層銀色的鋁箔，栗子熱乎乎的。每個栗子殼上砍了一刀，一剝就開。我把一個不大的栗子放入口中，一股天然的甜滲入舌底，慢慢地咀嚼，糯糯地化開。雖然栗子不多，但是每顆都很新鮮，真的是時鮮的佳品。在敞開的觀光火車上，冷風吹入，我吃著溫暖的栗子，望著半紅的楓葉和湍急的保津峽風光，心中也暖暖的。

過了幾天，我來到京都鬧市區二年阪和三年阪，發現這兒的栗子一樣是一千五百日元，然後，我親眼看到了烤栗子的過程。他們是用一個像我們童年看過的爆炒米的機器將栗子加熱炒熟的。我記得在嵐山賣栗子的小販處沒有看到這個機器，可見他是在家裡的作坊炒好、包裝好，拿到車站附近售賣的。

在奈良的春日荷茶舍我們吃到了栗子點心，在京都的懷石料理中我們品嘗了當季的栗子飯，但是似乎都沒有嵐山賣栗人給我印象那麼鮮明。至今，我還記得他「板栗，板栗」的吆喝聲和那個深深的鞠躬。（寄自華盛頓州

香甜的板栗。（本報系資料照片）
香甜的板栗。（本報系資料照片）

日本 觀光 華盛頓州

上一則

撿銀杏

下一則

一次奢華而尷尬的面試

延伸閱讀

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津
洛斯阿圖市中心紅葉街景 拍照打卡聖地

洛斯阿圖市中心紅葉街景 拍照打卡聖地
星巴克假日季節飲品 美國粉絲敲碗要這2款海外版

星巴克假日季節飲品 美國粉絲敲碗要這2款海外版
日本10大最受歡迎飯店 第1名從房內就能看到鴨川美景

日本10大最受歡迎飯店 第1名從房內就能看到鴨川美景

熱門新聞

《窗外》是瓊瑤的處女作，後改編為電影，由林青霞主演。(金馬執委會提供)

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

2024-12-04 11:00
(取材自Pexels @Andrea Piacquadio)

家中長輩適合自宅養老嗎？ 用5指標做評估

2024-12-14 09:30
瓊瑤。（本報資料照片）

瓊瑤遭指當小三、拋棄臥病平鑫濤 作家楊照平反：還她公道

2024-12-08 01:40
遊客們坐在火車街兩旁的咖啡館裡等待火車經過。（圖/李源提供）

河內的咖啡館

2024-12-08 01:02
作家簡媜14日下午在台北舉行「一個人漫遊，古典森林：遇見陶淵明、杜甫與李白、李商隱」新書分享會，邀請讀者共賞古詩詩人的好詩。(中央社)

作家簡媜談詩人李商隱直言不諱 不被時代喜愛

2024-12-14 15:51
石濤畫像，收錄於《清代學者象傳》第一冊。（圖／取自維基共享資源）

苦瓜和尚的題畫詩

2024-12-10 01:02

超人氣

更多 >
封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變