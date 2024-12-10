石濤畫像，收錄於《清代學者象傳》第一冊。（圖／取自維基共享資源）

苦瓜和尚是清初畫家石濤的號。

石濤（1624-1707）據傳是明代靖江王朱贊儀的十世孫朱亨嘉的長子，本姓朱，名若極，家住桂林。清初，其父朱亨嘉企圖稱監國失敗，被唐王處死，若極被一宦官（後來出家，名為喝濤和尚）救出，由桂林逃到全州，便在湘山寺削髮為僧，改名石濤。石濤生在天崩地解的時代，幼年危機處處，四處躲藏，改名換姓是常事，所以別號特多，如法號有元濟、原濟等，別號苦瓜和尚外，尚有大滌子、清湘老人、瞎尊者等。

關於他的別號有很多不同的說法，有人說他自稱苦瓜是因為苦瓜皮青（清）瓤紅（朱，指明），暗藏反清復明之思，又他雙目明亮，卻稱己為瞎尊者，解者言「失明」為瞎，這些議論老在民族興亡議題上打轉，其實全弄錯了。石濤雖是明代宗室，而受惠於明朝者少，幼時還因是宗室身分蒙難幾死，他對明之覆亡當然有一定的感悟，但要他跟別人一樣反清復明，程度上好像尚未達此。清初憤於民族消亡的人很多，也有人以較寬容的態度看的，而清廷對政治意見不同者，起初也多採懷柔態度，雍正之後，才轉趨嚴格。石濤在康熙二十三年（1684）、二十八年（1689）康熙南巡時，曾在南京、揚州兩次接駕，並獻過詩畫，自稱「臣僧」，可見他算是「順清」之一派，他後來又北上，結交京城不少達官顯貴，也常為他們作畫，他因有僧人身分，無法做官，但他對清朝的態度並不與另一同時的畫家八大山人般的嚴切，這是可確論的。

石濤的重點在繪畫，中國傳統繪畫以山水為大宗，旁及草木蟲魚，較少人物寫生，石濤作品中卻有不少人物之作，多是佛陀僧侶之造像，這些畫像各盡曲妙，允為特色。他也畫山水，而自創筆法，布局也大膽新穎，與其他畫家的謹守不同，黃賓虹與張大千都曾師法過他，張大千還曾說過，石濤是傳統畫家中的第一人。石濤對自己的山水畫也很自得，曾在〈奇山突兀圖〉上題字云：「畫有南北宗，書有二王法。張融有言：『不恨臣無二王法，恨二王無臣法。』今問南北宗，我宗耶？宗我耶？一時捧腹曰：我自用我法。」可見他大膽以己為宗，旁若無人，他又說過：「融古法為我法，不囿於陳式，不拘泥一格，取其為己所好者學之。」說出自己不拘於古法而勇於創新的態度。

石濤除了繪畫之外，還有很精闢的畫論，有《畫語錄》傳世，也影響很深遠，討論的人不少，此處就不說了，這篇想談一下他的題畫詩。

題畫詩是中國畫的特色，其實起源不算長，宋以前的畫很少有題畫詩的，有的畫甚至連署名都缺，著名的北宋時范寬的〈谿山行旅圖〉就是，畫上題詩，是從文人畫興之後才有的習慣，時間大約是元末到明初，宋代之前，畫院中的畫師，專業在繪畫，多數不擅書法 也不是詩人，不會題詩的。

石濤的字與畫都有自己的特色，他擅於寫題畫詩，可見他文學程度也很高。現選數則談談。

他有〈自畫竹一枝〉題作：

未許輕栽種，凌雲拔地根；

試看雷霆後，破壁長兒孫。

此畫畫竹與竹筍，也道出竹子生長的特色，談起竹子，因是畫中「四君子」（梅、蘭、竹、菊）之一，多嘉獎其中空有節的「道德」形象，很少指竹有滋生、排他、濫生的性格，這種性格其實是有點「非君子」的含意在內的。首句「未許輕栽種」，輕，輕易也，意思是如無特別原因，千萬不要隨便栽種竹子，因竹是一種很容易生長的植物，蔓生開來往往形成災害，所謂「凌雲拔地根」、「破壁長兒孫」都是指此。好的畫家都善於觀察，而有自己的獨特見解，不見得與眾同調，所以他的「我自用我法」，不只指畫圖的技巧，還包括了自己的觀察與對物象的解釋。

另有〈枇杷清藕〉圖，題詩曰：

滴滴酸同味，黃黃勝過金，

有仙難作酒，無藕不空心。

設芰情非少，投瓜意可深，

如何清更極，未許一塵侵。

這首詩描寫枇杷與蓮藕。枇杷色黃如金，台灣的枇杷好吃的味甜，難吃的味淡，很少有酸味的，但石濤當時吃的枇杷卻如醯醋般的酸，所以說「滴滴酸同味，黃黃勝過金」。「有仙難作酒，無藕不空心」是勉強湊出的對子，前句指仙人因嗜酒而會品酒，杜詩有〈飲中八仙歌〉，就把嗜酒的喻為仙人，再好的酒師都難以在仙人專家面前釀酒，後句就切題了，說的是藕的事。芰，一指菱，一指荷，《離騷》有「製芰荷以為衣兮，集芙蓉以為裳」句，「設芰」指以芰荷的樣子裁製衣服，取清亮明潔意，據說為隱士清流所穿著；「投瓜」的典故來自《詩經‧衛風‧木瓜》，有「投我以木瓜，報之以瓊琚；匪報也，永以為好也」句，意思是你送我木瓜，我送你瓊琚，不管互贈的禮物的貴賤，在乎的是我們友好的感情，這是一首很好的情詩，瓊琚、瓊瑤都指美玉，常用為愛情的信物。一幅畫所寫的只是兩種植物而已，卻在詩中引發出這麼多聯想，所以好的題畫詩，會讓畫增加了思考的維度。

前面說過石濤是「順清」一派，但他並非完全沒有民族意識，「故國之思」有時也會在他畫中展現出來，藝術家常有矛盾性格，因矛盾相互激盪，往往產生偉大的藝術，他有〈行書七言詩〉曰：

當年任俠五湖遊，老大歸來臥一丘。

江上數峰堪供眼，床頭斗酒醮詩喉。

吞聲聽說國朝事，忍死愚忠旦夕休。

無髮無冠雙鬢白，對君長夜話真州。

詩中寫國朝事魚爛海枯，孤臣餘死效忠，其實已無濟於事，這首詩把他困於現實的心理寫出來了。他是否對亡明效過孤忠呢？事實是沒有，所以詩中所寫，也許是別人，或許自己也曾有過的一些浪漫之想（民族氣節往往含有浪漫成分），但不論是什麼，現在都過去了，自己無髮（和尚）無冠（不做官）而且雙鬢白（年老），閒時只有對老友浩嘆，「慣看秋月春風」了，這樣描寫很真實。他的詩常寓有無常感與矛盾感，無常感是佛教的因素，矛盾感則是自己的特殊遭遇與性格上的問題，兩兩交互作用，形成他藝術與詩上的跌宕效果。他還有首原名〈題畫詩〉的詩，詩曰：

冷淡生涯本業儒，家貧休厭食無魚。

菜根切莫多油煮，留點青燈教子書。