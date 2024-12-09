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一次最不循規蹈矩的面試

深秋紅葉（11月&12月徵文：第一次面試）

每一位在職場打拚的人，都逃不過面試這道門檻。在我二十多年的職場生涯裡，換過幾次工，也有了幾次形式各異的面試，而最令我難以忘卻的，是那次最不「循規蹈矩」的面試。

2011年底，我工作了七年多的一家生化公司，因業績不佳而大規模裁員，我所在的化學研發部門整個被砍，我也因此經歷了人生的第一次被裁。被裁後的日子，我一邊享受著踏入職場後難得的一段清閒時光，一邊不緊不慢地尋找新工作。

一天，我接到一個印度口音的電話，說是在網上看到我的履歷，想與我聊聊。當時我對他的第一反應就是「職介」，因為在矽谷，印度人幾乎壟斷了這個行業。我很隨意地與他談了自己的經歷、背景等問題，這位印度人談吐也很輕鬆隨和，還不乏幽默，我們的談話在雙方都愉快滿意中結束。

過了幾天，印度人又給我打來電話，約我到某公司面試，公司離家不算太遠，我欣然答應。那時，我才意識到，印度人並非「職介」，而是那個公司的職員。

面試當天，我被帶進一個不大卻很整潔的會議室，裡面坐著兩個人，一位是高個子的白人女士，被介紹說是公司的副總裁；另一位就是與我在電話裡交談過的印度人。只見他笑意盈盈的臉上透著睿智，見到我，很恭敬地遞給我一張名片，我道聲謝後就放進了隨手的資料夾裡，心裡嘀咕著，這位也許是未來的部門主管吧。

面試在出乎我意料的輕鬆氣氛裡進行著。印度人問了我幾個技術方面的問題後，話題就偏離了，竟然轉向了生活、家庭、人生……「你業餘生活都做些什麼？」「你人生最大的快樂是什麼？」……我準備好應對的技術問題還沒真正的用武之地呢，卻讓我去回答這些人生答卷，我這是在應聘化學工作嗎？不過，印度人的風趣幽默，談吐中透出的智慧，令到毫無思想準備的我也不至於太尷尬，反而，在輕鬆隨和的氣氛裡慢慢進入狀態。本該拘謹嚴肅的應聘面試，慢慢轉變成無拘無束的聊侃，而坐在旁邊的女副總裁，反而成了一位默默的聽眾，時而投來一絲微笑或一兩句搭腔。

面試回家，才想起從資料夾裡取出印度人的名片，看後一陣驚訝，原來這位名字叫M的印度人，不是「職介」，也不是部門主管，而是這個公司的CEO加President，換句話說，就是主宰這個公司的大老闆。

我不禁自問，如果當時認真地看一下名片，我在面試時還會那樣輕鬆淡定嗎？我與他的調侃還會那樣出口隨意、真誠袒露嗎？雖然談不上緊張，但至少會帶上那麼一點敬畏吧？也許，正是這份「無知者無畏」的心境，讓我在面試時可以臨場發揮自如，而那段不加修飾的真誠交談所帶給M老闆的第一印象，也許就是他日後對我說「我喜歡你的個性」的原因吧？

沒兩天，M老闆在電話裡給了我聘任通知，我又重返職場了。

這次面試，雖不是我的「第一次」，卻是唯一一次最不「循規蹈矩」的面試。（寄自加州

印度 加州 矽谷

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