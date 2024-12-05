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柳暗花明又一村

典樂（11月&12月徵文：第一次面試）
圖/123RF
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來美求學，拿到碩士學位後，我的謀職路，十分崎嶇。

1984年6月，我來到矽谷和工作了半年的先生相聚。那個年代找工作，只能靠報紙上的求才廣告。當時矽谷的主流英文報是聖荷西水星日報（San Jose Mercury News），星期天的報紙附有厚厚一大疊的工商版，刊有各大公司的招聘廣告。於是每到星期天，就去買報紙。我在俄州大研讀是焊接材料方面的專業，在工業界的應用並不多，加上又沒有工作經驗，看著整版的招聘廣告，真不知哪一份工作適合我。那時真後悔，沒有學電腦或會計等實際的科系。但我不能讓畢業變成失業，只要看到聘用所需的條件中有材料兩字， 就把履歷表寄出。一疊疊的求職信寄出卻都石沉大海。

先生早我一年來到矽谷，那時半導體正火紅，每家公司都用人如渴，他幸運地在數月內找到工作。可是不到一年的時間，半導體業便明顯地有人才過剩的現象，許多公司開始裁員。先生上班的公司有言在先，等他做滿一年後才幫他申請綠卡。我的履歷表寄出後曾有幾家公司打電話來，一聽我沒有綠卡，就沒有興趣約我面談。

日子一晃就到了次年初，景氣似乎稍有好轉。我們的綠卡申請亦已送出，在這種情況下，我終於得到了F公司的面談機會。面試我的經理來自台灣，問話並不刁難，只問了些化學上的基本常識，便說等上級批准這個職位後，再跟我約二次面談。果然數天後，F公司安排了第二次面談，見了幾位未來的同事，工作部門也參觀了，薪資及上班日期皆已談妥，經理告知我會在三天之內收到聘書。誰知三天後不見聘書蹤影，於是打電話去詢問，經理非常訝異地說聘書在我二次面談當天就已送到人事部，難道是郵局丟失信件？後來經他查詢，得知人事部接到上級命令，公司所有的人事聘用全部暫時扣住，等待副總裁指示。山雨欲來之勢，連那位經理也擔心。大約一星期後，F公司發布被日本某大公司併購的消息，所有的研究計畫暫停，聘書當然也發不出來了。

我心想此地不留人自有留人處，矽谷機會不少。不久，我果然又收到了A公司的面談通知，結果同樣面談兩次，聘用條件也談好了，一樣等不到聘書。沒多久便看到A公司發布裁撤矽谷整個部門的消息。這次煮熟的鴨子又飛了。這時我已懷孕 ，肚子漸漸藏不住，加上開始害喜，只好暫停找工作。

女兒出世後，當然捨不得拋下她去工作。那時我的母親剛退休，建議我回台灣找事，她可以幫我帶孩子。於是經青輔會安排，我回台灣工作了一陣子。等到女兒一歲多後，我才回美與先生團圓。畢業兩年多重新找工作更加困難，求職信寄出多半杳無音訊，偶爾接到電話，開門見山便問我為何沒有在剛畢業時找工作，我據實以告，因為當時沒有綠卡，後又因懷孕生子就拖了兩年多。那些公司問完就結束了，未再進一步安排面談。

正在絕望之際，收到了S公司的面談通知。約談我的經理是位很有氣質的東方婦女，我與她沒說上幾句話，她的呼叫器便響起，公司副總有急事召她立刻趕去。她把我一人丟在會客室裡，便急驚風般地跑了。我空坐了半天，秘書進來告知，公司的客戶有急事需要解決，待會他們解決完問題，副總說他跟經理會過來接我去吃午飯。沒多久，女經理帶來一位六十歲左右的男士，並介紹他就是這個部門的副總，因為耽誤我們面談，特地來請我們去吃飯。午餐間閒話家常，根本沒談到工作上的問題。回到公司後，本以為要繼續未完的面談，經理卻說今天太多突發事件，實在沒時間續談，要我回家等消息。我心覺不妙，難道就請吃一頓飯打發我了？我一路沮喪地開車回家，邊嘆找工作為何這麼困難。如果找不到工作，靠先生一人的收入，供房養兒，實在拮据，而我辛辛苦苦念了兩個碩士卻無用武之地，對不起父母的栽培之恩，也對不起自己多年的苦讀。這麼胡思亂想地進了家門，忽然電話響起，竟是S公司的人事經理來電，我被錄用了，薪資相當優厚，只要我接受，聘書立刻寄出，下周一就去報到。這回終於是真的。

感謝那位女經理辦事效率之快。更感謝她肯聘用我這位全無工業界經驗的新手。那時的矽谷人浮於事，如果她不給我機會，我可能會做一輩子的家庭主婦。女經理是我的第一位老闆也是我的貴人，她在我山重水複疑無路之際，突然讓我看到了柳暗花明的美景，引導我步上坦途。（寄自加州

矽谷 綠卡 加州

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